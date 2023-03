Cuáles son las pensiones por las que no se paga IRPF y qué efecto tienen en la Renta

Vamos a explicarte cuáles son las pensiones por las que no pagas IRPF, así como el efecto que tienen en la Declaración de la Renta. Porque cuando empiezas a cobrar una pensión como la pensión de jubilación o la pensión por incapacidad o viudedad, sigues siendo un contribuyente que tienes que pagar impuestos como el IRPF.

Esto es así porque según las leyes del IRPF las pensiones no dejan de ser rentas que provienen del trabajo, similares a los salarios. Pero existen algunas que son excepciones, y conviene conocerlas.

Pensiones que no tributan en el IRPF

Vamos a pasar a darte una lista con las pensiones que están exentas del IRPF, lista publicada en el BOE y que entró en vigor en 2007. Así, las pensiones que no tributan son las siguientes:

Pensiones derivadas de medallas y condecoraciones que se hayan concedido a personas que han sido víctimas del terrorismo.

que se hayan concedido a personas que han sido víctimas del terrorismo. Pensiones para mutilados o lesionados debido a la Guerra Civil , ya sea por el "Régimen de Clases Pasivas del Estado" o quienes hayan sido amparados por la legislación especial para ese efecto.

, ya sea por el "Régimen de Clases Pasivas del Estado" o quienes hayan sido amparados por la legislación especial para ese efecto. Pensiones de incapacidad permanente , siempre y cuando sean gestionadas por la Seguridad Social u organismos que la sustituyan. Aquí, son las de incapacidad permanente absoluta o las pensiones de gran invalidez.

, siempre y cuando sean gestionadas por la Seguridad Social u organismos que la sustituyan. Aquí, son las de incapacidad permanente absoluta o las pensiones de gran invalidez. Pensiones por inutilidad o incapacidad permanente que pertenezcan al Régimen de Clases Pasivas cuando la enfermedad o lesión por la que tengas la pensión te inhabilite por completo y no puedas tener ninguna profesión u oficio.

que pertenezcan al Régimen de Clases Pasivas cuando la enfermedad o lesión por la que tengas la pensión te inhabilite por completo y no puedas tener ninguna profesión u oficio. Pensiones por nacimiento, por cuidar menores, por cuidar al lactante, y otras prestaciones familiares no contributivas. También las pensiones y haberes pasivos por orfandad y a favor de nietos o hermanos, para menores de 22 años o personas incapacitadas para todo trabajo.

Qué efecto tienen en la Renta

Estas pensiones no tributan en el IRPF, por lo que no deben aparecer en la declaración de la Renta. Esto quiere decir que si cobras alguna de ellas, siempre debes comprobar en el borrador que no se haya añadido el cobro de la pensión en la parte de rendimientos de trabajo, porque entonces será un borrador erróneo.

Como sabes, la declaración de la Renta la tienes que hacer cuando cobras a partir de cierta cantidad de dinero. Aquí, debes saber que estas pensiones que hemos mencionado no se tienen en cuenta para determinar este límite de la obligación a declarar.

En Xataka Basics | Pensión mínima y pensión máxima en 2023: cuáles son y cómo consultarlas