Cómo ver Movistar+ con Fire TV Stick en tu televisor

Vamos a explicarte cómo ver Movistar+ o Movistar+ Lite con un Fire TV Stick en tu televisor, de manera que puedas ver tus contenidos favoritos. Los dispositivos conectables para el televisor de Amazon, tanto la primera versión básica como la actual versión 4K ofrecen la posibilidad de reproducir el contenido de Movistar en cualquier televisor, y es lo que te enseñaremos a utilizar.

Realmente, la forma de proceder es muy fácil, ya que tienes una aplicación de Movistar+ que puedes descargar. Pero si te acabas de comprar el dispositivo o no sabes muy bien cómo funciona eso de instalar aplicaciones, te vamos a guiar paso a paso en el proceso para que lo tengas en marcha y funcionando.

Movistar+ en tu Fire TV Stick

Cuando enciendas tu Fire TV Stick, lo normal es que en la pantalla principal no veas la aplicación de Movistar+. Esto no quiere decir que no se pueda utilizar, sino que tendrás que instalarla primero. Para ello, en el menú superior ve a la sección Apps.

Una vez estás en la sección de Apps, busca y pulsa sobre la aplicación de Movistar+ que tiene que aparecer directamente en la pestaña de Destacado. Si no lo ves enseguida búscalo, y no descartes mirar en la sección de Categorías o usar el buscador.

Entrarás dentro del perfil de la aplicación, donde tendrás una descripción y varias capturas de pantalla. Allí, pulsa en el botón de Obtener que te indica que es una aplicación de descarga gratuita, y comenzará a bajarse e instalarse en tu Fire TV Stick. Cuando termine, el botón cambiará para convertirse en el de apertura.

Una vez hayas descargado la aplicación, verás su icono en la pantalla principal de tu Fire TV. Esto quiere decir que ya no tendrás que buscar la aplicación a mano, lo que tendrás que hacer es simplemente seleccionar y entrar en el icono de la pantalla principal.

Una vez entres a la aplicación, ya sólo te falta el paso de iniciar sesión con tu cuenta. Para ello, pulsa en la opción Identifícate y escribe tu correo y contraseña para acceder como lo harías a través de la página web.

Y ya está. Una vez iniciada la sesión y seleccionado el perfil que quieres utilizar, ahora ya sólo te falta empezar a navegar por el contenido. Si eres cliente de Movistar+ podrás ver todo el contenido, pero si eres suscriptor de Movistar+ Lite tendrás que buscar el contenido que esté listado específicamente para la versión Lite.