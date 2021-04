Vamos a explicarte cómo ver el historial, calendario y mapa con todas tus historias de Instagram, porque aunque tus seguidores solo puedan verlas durante 24 horas, todas tus historias se quedan guardadas en los servidores de Instagram. Esto quiere decir que vas a poder volver a verlas siempre que quieras con una opción que no todo el mundo conoce.

Lo que vas a hacer es entrar en tu archivo de historias, donde tendrás tres secciones. En la primera, simplemente verás todas las historias publicadas en orden de más nueva a más antigua, pero también tendrás un calendario y un mapa para encontrar determinadas historias que publicaste en un día o localización concretos.

Ver tus historias de Instagram pasadas

Lo primero que tienes que hacer es abrir Instagram, y entrar en tu perfil de usuario (1) pulsando en tu foto abajo a la derecha. Una vez dentro, pulsa en el botón ☰ de menú (2) que tienes arriba a la derecha para desplegar las opciones relacionadas con tu cuenta.

Se abrirá un menú con varias opciones, con una ventana lateral en el caso de Android y otra inferior en el caso de iOS. En este menú, tienes que pulsar en la opción Archivo que aparece con el icono de un reloj.

Esto te llevará a la sección de Archivo, aquí, si pulsas arriba del todo puedes cambiar el tipo de contenido archivado que quieras ver. Para poder ver las historias que publicaste, tienes que estar en la sección de Archivo de historias que te va a aparecer en ese menú.

En la pantalla de Archivo de historias, verás que arriba hay tres pestañas. En la primera, esa a la que entras por defecto, verás una lista de todas las historias que has publicado ordenadas cronológicamente. Además, abajo tienes una sección de recuerdos en la que podrás compartir las historias que publicaste tal día como hoy hace varios años.

En la segunda pestaña irás a la sección de calendario. En ella, podrás navegar por un calendario viendo qué historias publicaste en cada día del año. Simplemente pulsa sobre el día del año que quieras y verás las historias.

Y la tercera pestaña es la del mapa, donde verás un mapa en el que aparecen las historias que has publicado en diferentes sitios del mundo. Aquí, debes tener en cuenta que para aparecer en el mapa, las historias necesitarán tener una etiqueta de ubicación. Por lo tanto, esas donde no pusiste esta etiqueta no aparecerán en el mapa.

Cuando pulses en cualquiera de las historias, días o zonas del mapa de las diferentes pestañas, podrás ver la historia o la lista de historias de ese día o ubicación. Al volver a visualizarlas, tendrás la opción de pasar a ver el día de la historia, destacarlas o incluso compartirlas de nuevo en tu perfil para volver a recuperarlas.