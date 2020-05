Vamos a explicarte cómo ver el estado de tramitación de tu ERTE en el SEPE. Cuando una empresa realiza un ERTE, como empleado no vas a tener que hacer ninguna gestión para cobrar la prestación, que es del 70% de la base reguladora.

Pero a pesar de eso, puede llegar el día y haber algún retraso debido a las saturaciones del servicio, y puedes ver el estado de tramitación de tu prestación para saber si está todo correcto y cuándo cobrarás. La forma de acceder a esta información es bastante sencilla, y ahora te lo explicaremos paso a paso.

Mira cómo está el estado de tu ERTE

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la sección Personas de la sede electrónica del SEPE haciendo click en ESTE ENLACE directo. También puedes ir simplemente a sede.sepe.gob.es y pulsar donde pone Personas.

Una vez estás dentro de la sección de Personas, verás toda una lista con numerosos servicios y consultas que puedes realizar. En esta lista, pulsa sobre la opción de Consulte los datos y recibo de su prestación que aparecerá en sexto lugar.

En la siguiente pantalla, lo único que tienes que hacer es pulsar en la opción de Consultas de la presentación que te aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

A continuación tienes que pulsar sobre la opción de Certificado digital, DNI electrónico o usuario Cl@ve. Lo que vas a hacer con esto es iniciar el proceso para verificar tu identidad, para lo cual podrás utilizar uno de estos tres métodos. Cuando pulses sobre la opción, irás a una pantalla intermedia donde tendrás que utilizar la Cl@ve PIN, el DNIe y el certificado de la FNMT dependiendo de cuál tengas.

Si no tienes ninguna de estas alternativas, también verás la opción de Datos de contraste. Con ella, se te van a pedir datos como tu DNI, los 10 últimos dígitos del IBAN de la cuenta donde se ingresaría la prestación, y la fecha de la solicitud que sería en la que entró en vigor el ERTE.

Una vez te hayas identificado, lo único que te falta hacer es pulsar sobre la pestaña de Solicitudes en la ventana que se te va a abrir. Aquí podrás ver toda la información que estabas buscando sobre el estado del ERTE de la empresa en la que trabajas.

Y si la información no aparece, posiblemente sea porque todavía no se ha tramitado. En este caso, piensa que no cobrarás hasta que todo el procedimiento se haya realizado por parte de la empresa. Y si ha pasado la fecha de cobro y no has recibido nada, entonces puede que se trate de un error interno. En este caso, puedes llamar por teléfono al SEPE o verificar tus datos personales para ver si todos tus datos son correctos, como por ejemplo los hijos a tu cargo, que influyen en las cantidades a cobrar y el IRPF que se aplique.

Por último, tal y como explican en Pymesyautónomos, el SEPE siempre realiza los ingresos el día 10 de cada mes, pero el Gobierno ha llegado a un acuerdo con los bancos para que este pago se anticipe y, una vez reconocido, está siendo ingresado en la cuenta antes del día 5 de cada mes.