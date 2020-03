Cómo ver Disney+ con Fire TV Stick en tu televisor

Vamos a explicarte cómo ver Disney+ con un Fire TV Stick en tu televisor, de manera que puedas ver tus contenidos favoritos. Los dispositivos conectables para el televisor de Amazon, tanto la primera versión básica como la actual versión 4K ofrecen la posibilidad de reproducir el contenido de Disney en cualquier televisor, y es lo que te enseñaremos a utilizar.

Realmente, la forma de proceder es muy fácil, ya que sólo tienes que descargar la aplicación de Disney+. Sin embargo, esta no la vas a ver en la pantalla principal, y si no actualizas primero el dispositivo quizá ni siquiera la veas en la lista de apps para instalar. Nosotros te lo vamos a explicar todo paso a paso para que no te quede ninguna duda.

Disney+ en tu Fire TV Stick

Cuando enciendas tu Fire TV Stick, lo normal es que en la pantalla principal no veas la aplicación de Disney+. Esto no quiere decir que no se pueda utilizar, sino que tendrás que instalarla primero. Para ello, en el menú superior ve a la sección Apps.

Una vez estás en la sección de Apps, busca y pulsa sobre la aplicación de Disney+ que tiene que aparecer directamente en la pestaña de Destacado o en la categoría de Entretenimiento. Si no lo ves enseguida búscalo, y no descartes mirar en la sección de Categorías o usar el buscador.

Entrarás dentro del perfil de la aplicación, donde tendrás una descripción y varias capturas de pantalla. Allí, pulsa en el botón de Obtener que te indica que es una aplicación de descarga gratuita, y comenzará a bajarse e instalarse en tu Fire TV Stick. Cuando termine, el botón cambiará para convertirse en el de apertura.

Una vez hayas descargado la aplicación, verás su icono en la pantalla principal de tu Fire TV. Esto quiere decir que ya no tendrás que buscar la aplicación a mano, lo que tendrás que hacer es simplemente seleccionar y entrar en el icono de la pantalla principal. Una vez entres a la aplicación, ya sólo te falta el paso de iniciar sesión con tu cuenta y empezar a disfrutar del contenido.

Si no encuentras la aplicación, actualiza el Fire TV

Si no encuentras la aplicación siguiendo los pasos que te hemos indicado, primero tendrás que actualizar tu Fire TV Stick. Para ello, muévete por la barra superior de opciones y entra en la opción de Configuración.

Dentro de la configuración, entra en la sección de Mi Fire TV. En ella vas a ver una columna con múltiples opciones, en la que tienes que entrar donde pone Acerca de para pasar a gestionar aspectos relacionados con el dispositivo.

Dentro de las opciones de Acerca de, pulsa sobre la opción que haga referencia a actualizar el equipo, que puede ser un mensaje de que hay una actualización que está descargándose o que ya está descargada y esperando. El Fire TV tardará unos minutos en actualizarse, y tras reiniciarse en el proceso vuelve a la sección de Apps como te hemos dicho arriba y busca de nuevo la aplicación de Disney+.