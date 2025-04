Cómo usar Apple Maps en Android con el navegador y sin usar ninguna aplicación

Vamos a explicarte cómo usar Apple Maps en Android, de forma que puedas explorar esta alternativa a Google Maps. Se trata del servicio de mapas de Apple, que aunque no es tan completo como el de Google, sí que tiene muchas opciones interesantes e integraciones con servicios de terceros para saber notas y valoraciones de lugares.

De momento Apple Maps no tiene una aplicación para Android, pero ha lanzado un modo con el que puedes utilizarlo desde cualquier navegador. Es funcional y con casi todas las funciones, y merece la pena conocerlo.

Usa Apple Maps en Android

Para usar Apple Maps en Android tienes que entrar en su versión web, que actualmente está disponible para móviles y otros dispositivos. Simplemente, tienes que entrar en la web maps.apple.com.

Cuando abras esta web, te encontrarás con un navegador totalmente táctil donde puedes usar todas las funciones. No es tan cómodo de usar como si lo usases en una app y le faltan funciones como su Street View ('Look Around') o los edificios en 3D.

Sin embargo, sí que vas a poder explorar el mapa, pulsar en negocios para ver su información y calificación, poner la vista por GPS y trazar rutas como un GPS para ir hacia lugares determinados. Eso sí, usarlo para navegar con el coche e ir a un sitio no es tan cómodo ni fluido, aunque tienes todas las opciones de las rutas como evitar peajes o autopistas.

De momento también le faltan opciones clave como acceder con tu cuenta de Apple para guardar sitios o ver los guardados. Eso sí, Apple ha confirmado que va a seguir mejorando esta versión web de su navegador y añadiendo más funciones y soporte para plataformas. Sin embargo, todavía no hay noticias sobre una posible llegada a la Google Play Store de Android en forma de aplicación.

