Cómo saber cuántas y que webs tienen acceso a tus datos personales

Vamos a explicarte cómo saber qué páginas web tienen tus datos personales, para lo cuál vamos a utilizar una herramienta online llamada Mine. Se trata de una herramienta que puede ser muy útil, puesto que muchas veces acabamos cediendo nuestros datos al registrarnos en una web y nos olvidamos por completo de ello.

Por eso, vamos a explicarte cómo utilizar esta página, concediéndole acceso a tu correo para que pueda analizarlo y buscar en la red quienes tienen tus datos. En ella, podremos saber qué empresas y servicios tienen acceso a determinados tipos de datos tuyos, y realizar solicitudes para que se borren esos datos de sus servidores. La web también te permite identificar servicios que sí usas con frecuencia y marcarlos como necesarios para ti.

Una cosa que tienes que entender es que, para funcionar, este servicio también va a pedirte acceso a tu cuenta y tus datos de Google, aunque prometiendo no hacer uso de ellos. A pesar de ello, al final del artículo también te explicaremos cómo eliminar la cuenta de este servicio.

Mira cuántas webs tienen acceso a tus datos

Lo primero que tienes que hacer es entrar a la web de Mine, que es saymine.com. Una vez dentro de esta web, pulsa en el botón de Get started que verás en color morado arriba a la derecha o en el cuerpo de la web.

Irás a una página en la que tienes que decidir qué quieres hacer. Aquí, lo mejor es que selecciones la opción de Find Out y pulses Next, que es el botón que se iluminará al seleccionar algo. Eligiendo esta opción, le dirás a la página que quieres descubrir qué webs tienen tus datos.

A continuación, la página te sugiere que le digas cuál crees que es tu nivel de seguridad. Aquí, realmente no importa qué nivel elijas, porque es sólo para que luego puedas compararlo con el que tienes realmente. Por lo tanto, simplemente pulsa en Next para continuar.

Ahora, tienes que iniciar sesión con tu cuenta de Google o de Microsoft, para que la web acceda a ellas y pueda encontrar tus datos en otras páginas. Para completar el proceso, elige una de las dos opciones, luego escribe tu correo electrónico y contraseña, y al final concédele a la página permiso para acceder a las cuentas y leer tus correos para poder analizarlos. El permiso te saldrá en una web con la información, donde tienes que pulsar en Permitir.

Entrarás en esta pantalla, en la que tendrás el resumen de todos tus datos. Arriba del todo se te dirá el nivel de control de datos que tienes, y abajo se te desglosará todo. Primero, a la izquierda podrás ver la cantidad exacta de empresas que tienen tus datos. A la derecha de este cuadro principal habrá otros cuatro, en los que se desglosan los datos diciéndote cuántas empresas tienen diferentes tipos de información sobre ti: financiera, identidad, comportamiento online o de tus redes sociales.

En esta pantalla te vas a poder hacer a la idea de hasta qué punto has ido regalando tus datos al registrarte en diferentes servicios. Ahora, lo que tienes que hacer es pulsar sobre uno de los cuadros de la derecha, o directamente pulsar en el botón de See my footprint que te aparecerá en el cuadro principal.

Cuando pulses en See my footprint, irás a una pantalla en la que se te dirán cada una de las empresas que tienen tus datos. Tendrás arriba varias pestañas para organizarlas según el tipo de datos. Cuando pases el ratón por encima de los cuadros, verás que en algunos te pone Action unavailable. Pero cuando puedes pulsar en un botón de Reclaim es porque puedes solicitar el borrado de los datos en esa página web.

Cuando eliges la opción de reclamar, lo que vas a hacer es iniciar el proceso de pedirle a la empresa que borre tus datos. Se hará haciendo que la web Mine le envíe un correo electrónico a la empresa solicitándoselo, y una copia a ti para que sepas lo que han puesto. Recuerda que haciendo esta solicitud, la empresa a la que se lo pidas eliminará tu cuenta de sus servidores para poder proceder, o sea que perderás lo que tengas.

Borra tus datos de Mine

Una vez que hayas terminado, puede que quieras retirarle a Mine el acceso a tu cuenta. Para ello, sigue el método para administrar las aplicaciones que tienen acceso a tu cuenta. Para hacerlo con tu cuenta de Google, ve a la web myaccount.google.com/permissions, donde tienes que pulsar en Mine dentro de la lista para ver el botón de Retirar el acceso. En el caso de Microsoft, tienes que entrar en account.live.com/consent/Manage para encontrar la lista de aplicaciones con acceso a tu cuenta.

Además, también puedes entrar en saymineapp.com/profile para ir al perfil que tienes creado en la aplicación. Allí, pulsa en el botón de Delete Mine account. Allí, vas a poder eliminar la cuenta, aunque recuerda que igualmente tendrás que ir a revocar manualmente el acceso por si acaso.