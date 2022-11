Cómo poner el mapa en pantalla completa en Android Auto con Coolwalk usando Google Maps

Vamos a explicarte cómo poner el mapa en pantalla completa en Android Auto con Coolwalk, el rediseño de la interfaz que ha empezado a llegar a todos los usuarios. Esta interfaz, divide la pantalla en dos para poder ver el mapa en un sitio y tener widgets u otra información en el otro.

Pero si estás conduciendo y las nuevas posibilidades en multitarea de Android Auto no te importan tanto como simplemente poder poner el mapa en pantalla completa, te vamos a decir cómo ampliar el mapa de Google Maps.

Mapa a pantalla completa en Android Auto

Habitualmente, la interfaz de Coolwalk te muestra dos aplicaciones compartiendo pantalla, una principal que ocupa la mayor parte y una secundaria que se queda en una columna al lado. De esta manera, tienes las opciones de multifunción, pudiendo controlar la reproducción de música mientras conduces, por ejemplo.

Esta multifunción no es como la de Android, no puedes arrastrar la barra divisoria para quitar una de las dos aplicaciones. Puedes tocar en la pantalla, pero sólo para pulsar en una de las apps de forma que se convierta en la de primer plano y se quede en grande. Y por mucho que manipules una aplicación, como Google Maps, no tiene un modo en pantalla completa.

Para poner el mapa en pantalla completa debes utilizar Google Maps como mapa. Entonces, solo vas a tener que pulsar en su icono en la columna lateral izquierda de la pantalla, y al hacerlo irás alternando entre el modo de pantalla completa de la aplicación y la visualización de doble pantalla.

Esta es una función que de momento sólo puedes usar en Google Maps, no hay manera de poner en pantalla completa otras aplicaciones de mapas en Android Auto. Esto quiere decir que ni Waze ni ninguna otra aplicación de mapas diferente a la de Google puede ponerse en pantalla completa, al menos de momento.