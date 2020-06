Vamos a explicarte cómo iniciar videollamadas de hasta 50 personas desde WhatsApp Web utilizando las Messenger Rooms de Facebook. Se trata de un proceso complejo parecido al que también puedes hacer en la versión móvil de WhatsApp o en Instagram, y que ahora también pasa a estar disponible en la versión web de WhatsApp.

Te vamos a explicar el proceso paso a paso, ya que las Rooms no están integradas directamente en la aplicación de mensajería, sino que en WhatsApp verás la opción para abrirlas en otra pestaña. Luego, en esa otra pestaña crearás la sala de Messenger, que después podrás compartir de nuevo en WhatsApp. No es el método más intuitivo del mundo, y por eso te lo vamos a explicar paso a paso.

Rooms de Facebook Messenger en WhatsApp Web

Lo primero que tienes que hacer es iniciar sesión con WhatsApp Web en tu navegador. Una vez lo tengas abierto, entra en una conversación cualquiera y pulsa en el icono del clip para compartir archivo que tienes arriba a la derecha. Sí, por extraño que parezca, el proceso lo puedes iniciar en cualquier conversación aleatoria, aunque después esa persona o grupo no vayan a participar en tu videollamada masiva.

Cuando pulses en el botón de compartir con el icono del clip, se abrirá una ventana con varias opciones. En ella, pulsa en la opción de Sala que aparecerá al final del todo con el icono de las salas de Messenger.

Si es la primera vez que haces esto, te aparecerá una ventana informativa explicándote qué es Messenger. Y el resto de las veces verás la ventana que aparece en pantalla, en la que simplemente se te avisa que vas a ir a Messenger a crear una sala. Aquí, pulsa en el botón Ir a Messenger para abrirlo en otra pestaña.

Cuando vayas a la nueva pestaña, se te mostrará un mensaje en el que tienes que pulsar en la opción de Entrar con tu perfil de Facebook, con lo que entrarás directamente a la sala de Messenger utilizando tu perfil. Si nunca lo has utilizado o si no has iniciado sesión con Messenger, es posible que tengas algunos pasos intermedios para hacerlo.

Ahora viene la parte importante. Una vez hayas entrado a la sala y estés viendo tu webcam, ya sólo te falta que entre el resto de personas. Lo que debes hacer para eso es seleccionar la dirección de la barra de direcciones del navegador y pulsa en Control + C para copiarla en el portapapeles.

Ahora, simplemente ve enviándole el enlace al resto de personas que quieras que se unan a la videollamada masiva. Para ello, ve a sus conversaciones o abre chats nuevos con ellos y pulsa en Control + V para pegar la dirección que acabas de copiar. Puedes pegarla en los diferentes chats con varias personas, o hacer un grupo con todos y pegarlo allí para que entren todos a la vez.