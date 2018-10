Hoy te vamos a explicar cómo eliminar un contacto en Facebook Messenger. En la aplicación de mensajería de la red social puedes encontrarte dos tipos de contacto. Primero tienes los que son amigos tuyos en Facebook, a los que no puedes eliminar a no ser que dejes de serlo, y luego tienes a los contactos importados del móvil u otras aplicaciones, que al no ser amigos en Facebook sí puedes borrar fácilmente.

Por eso, vamos a empezar explicándote paso a paso y de forma sencilla cómo borrar contactos en Facebook Messenger. Y después, pasaremos a explicarte también qué hacer para dejar de ver a los contactos que no puedes eliminar, siendo la solución la de borrar su amistad en Facebook para que desaparezcan directamente.

Cómo eliminar un contacto de Facebook Messenger

Para eliminar un contacto de Facebook Messenger, cuando abras la aplicación pulsa sobre la sección de contactos (1) que te aparece en la parte inferior de la pantalla. Irás a un índice con tus nuevas conexiones y personas sugeridas, y en él ahora pulsa sobre la opción Todas las personas (2) que te aparece en la parte superior de la pantalla.

Irás a una lista completa en la que tienes todos tus contactos. Cuando estés en ella, decide qué contacto quieres eliminar y pulsa sobre el botón de información del contacto que aparece a su derecha, y que tiene el icono de una i.

Cuando pulses el botón de información, se te abrirá una ficha con información sobre el contacto. En ella, pulsa sobre el botón Eliminar contacto y procederás a eliminarlo. De esta manera puedes eliminar los contactos que te llegan debido a que tienes su número en la agenda de tu móvil, y también los que se añaden desde otras aplicaciones de Facebook como Instagram. Sin embargo, habrá contactos que no puedes borrar porque son amistades de Facebook.

Elimina de los contactos a amigos de Facebook

Como verás, hay algunos contactos de Facebook Messenger que no puedes borrar. Eso es porque son amigos de la red social, por lo que si quieres borrarlos primero tendrás que romper vuestra amistad virtual. Para hacerlo, ve al perfil de esa persona en Facebook y pulsa sobre el indicador Amigos que verás, tanto si estás en la app móvil como en la web.

Al pulsar sobre el botón se desplegará un menú con opciones. En este menú, que aparece tanto en la app móvil como en la web, pulsa en la opción Eliminar de la lista de amigos para proceder a dejar de ser amigo de esa persona a la que quieres eliminar de Facebook Messenger.

Facebook te preguntará si estás seguro de que quieres eliminar a esa persona de tus amistades. Cuando lo haga, pulsa el botón Confirmar para borrar definitivamente a esa amistad de tu lista de amistades.

Si tienes el número de teléfono de esa persona y has importado tus contactos del móvil, verás que aparecerá todavía en los contactos de Facebook Messenger, con la diferencia de que ahora la podrás eliminar. Si no tenías el número de teléfono de esa persona directamente dejará de aparecerte como contacto en la aplicación de mensajería.

En Xataka Basics | Cómo saber si te han bloqueado en Facebook Messenger