Vamos a explicar de forma sencilla cómo saber si te han bloqueado en Facebook Messenger. En su día ya te dijimos cómo saberlo en WhatsApp, pero saber si te han bloqueado en Messenger es mucho más sencillo. Esto es porque la aplicación no cuida tanto como WhatsApp tu privacidad, por lo que no tiene reparos en que veas si una persona te bloqueó o no.

Vamos a empezar el artículo explicándote lo unido a Facebook que está Messenger y las dos maneras mediante las cuales te pueden bloquear en la aplicación. Y después seguiremos diciéndote cómo saber si te han bloqueado de Messenger, y de paso si también te has llevado un bloqueo extra en la red social.

Dos apps distintas, un mismo servicio

Aunque Facebook y Facebook Messenger son dos aplicaciones diferentes e independientes que te tienes que descargar por separado en la tienda de aplicaciones de tu móvil, Messenger está profundamente integrado en la red social, ya que hace las veces de su chat de la versión web. Por lo tanto, hay algunas funciones en las que están profundamente relacionadas.

Un ejemplo de esto es que cuando alguien te va a bloquear en Messenger también podrá bloquearte en Facebook, es de hecho una pregunta que la propia aplicación de mensajería le hará al otro usuario cuando te vaya a bloquear. Por lo tanto hay dos niveles a los que te pueden bloquear, y es bastante fácil saber cuándo te bloquearon en Messenger y si también lo hicieron en Facebook.

Cómo saber si te han bloqueado en Messenger

Lo primero que tienes que hacer para comprobar si un usuario de Messenger te has bloqueado es escribir su nombre en el buscador de la aplicación (1), y cuando te salga en los resultados pulsar sobre su perfil (2) para entrar en una conversación con esa persona.

Si has hablado antes con esa persona podrás ver todo el texto de lo que habéis hablado, pero en lo que te tienes que fijar es en la parte de abajo. Si te aparece el mensaje No puedes responder a esta conversación es porque esta persona te ha bloqueado. Como hemos dicho antes Messeger no protege tanto la privacidad como WhatsApp, por lo que te muestra sin pudor y sin medias tintas cuándo alguien te ha bloqueado.

También pueden haberte bloqueado en Facebook además de Messenger. La manera en la que sabrás si esto ha sido así es porque cuando intentas buscar al usuario en cuestión en el buscador de Messenger no te apetece su perfil. Además, si entras en él a través de la web, si te han bloqueado no podrás acceder al perfil y te dirá que este no está disponible.

Imagen de portada | Christoph Scholz

