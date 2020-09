Cómo descargar Among Us para Windows, pagando o gratis con la versión de Android

Vamos a explicarte cómo descargar el juego 'Among Us' en Windows 10, tanto en su versión normal de pago como utilizando la versión gratuita de Android. 'Among Us' está siendo la gran revelación de septiembre, un juego de 2018 del que de repente todos han empezado a hablar y al que todos están jugando. Tanto es así que sus creadores ya están hablando de su próxima secuela.

Se trata de un juego online en el entre los tripulantes de una nave espacial hay dos impostores que tienen que asesinar a los demás sin ser descubiertos. Es una premisa divertida, ya que cuando te toca ser el asesino no sólo tienes que ser sigiloso, sino también jugar con la confianza de tus compañeros e intentar evadir cualquier culpa.

Cómo descargar la versión de Windows

Tienes dos maneras diferentes de poder descargar y jugar a la versión de Windows, aunque en ambos casos la versión oficial es de pago. El primer método es simplemente utilizar su versión para Steam, a la que puedes acceder desde este enlace. Una vez iniciada la sesión en Steam, pulsa en el botón de Añadir al carro y realiza la compra del juego. Después de comprarlo, ya podrás descargarlo y jugarlo desde la aplicación oficial de este plataforma de juegos.

El segundo método es comprar el juego desde su web oficial. Para ello, entra en esta página web, y una vez estés dentro pulsa en el botón Download Now que aparecerá en rojo. Si entiendes inglés, verás que te ofrece pagar lo que quieras con él, aunque luego descubrirás que el mínimo son 5 euros.

Cuando pulses en Download Now entrarás a la página de pago. Aquí verás que si pagas 0 dólares o cualquier cantidad menor de 5, lo único que obtendrás gratis es la APK para Android. En cambio, si quieres la versión de Windows tendrás que pagar un mínimo de 5 dólares, y además de su versión obtendrás también todos los sombreros del juego.

Juega al Among Us gratis de Android en Windows

Para poder instalar la versión gratis para Android de Among Us en Windows, vas a necesitar descargarte un emulador de Android. En este artículo te hablamos de algunas alternativas y del proceso para instalarlas. Básicamente, tienes que instalar BlueStacks o cualquier otra alternativa como MEmu o NOX. Una vez instalado, inicia sesión con tu cuenta de Google.

Una vez hayas configurado BlueStack o cualquier otro emulador de Android que hayas instalado, tienes que entrar a la tienda de aplicaciones Google Play y descargar el juego. Es exactamente igual que en tu móvil, pon Among Us en el buscador, pulsa en el juego cuando salgan los resultados y luego pulsa en el botón Instalar. Cuando este botón pase a llamarse Abrir, señal de que ya lo puedes lanzar pulsando en él.

Ahora todo dependerá del emulador de Android que hayas instalado en Windows. En el caso de BlueStacks, no sólo vas a tener controles táctiles en la pantalla, sino que en la parte derecha tienes una columna para poder configurar los controles del teclado. Puede que el juego tarde un poco en abrirse, pero lo hará sin problemas.

Y ya está. Ahora ya sólo te queda empezar a jugar con normalidad a Among Us, usando una partida local o jugando online en otros servidores. Todo depende de ti, y si no estás contento con los controles puedes cambiarlos cuando quieras. Además, los emuladores de Android para Windows pueden traer opciones extra como sacar capturas o grabar la pantalla para subir después tus partidas a cualquier plataforma de vídeo.