Cómo conectar el móvil al monitor: tres métodos para hacerlo y ver lo que haces con el smartphone en la pantalla

Vamos a decirte las opciones que tienes para conectar tu móvil a un monitor, de forma que puedas ver en él lo que haces en la pantalla del dispositivo. Esto va más allá de enviar contenido mediante la opción de Google Cast o similares, sino de reflejar en la pantalla lo que pasa en tu móvil.

En cada uno de estos tres métodos, vamos a darte una pequeña explicación de cómo se hace y lo que puedes esperar de cada uno. También te diremos en qué tipo de móviles funciona mejor, porque no siempre es tan efectivo en un iPhone como en un Android.

Conectar directamente a la pantalla

Una de las opciones es la de conectar tu móvil directamente a la pantalla. Para hacerlo, lo recomendable es utilizar un cable compatible con MHL que convierta el USB-C de tu móvil al tipo de conector de tu monitor, que suelen ser HDMI, DisplayPort o USB-C. Son cables que por un lado tienen un conector y por otro lado tienen el otro.

Una vez conectes el móvil al monitor, dependerá de cada sistema operativo. Si tienes un iPhone, todo pasará sin que tengas que hacer nada, directamente la pantalla de tu móvil aparecerá en tu monitor. En el caso de Android, mira el panel de notificaciones, porque puede que tengas que pulsar primero en las opciones de enviar contenido o configurar tu conexión USB.

Aquí, debes saber que dependiendo del monitor vas a tener que configurar las opciones de Input o de entrada. Esto quiere decir que si tienes varios dispositivos conectados al monitor, como un PC o el móvil, tendrás que abrir las opciones rápidas y elegir usar como método de entrada el puerto al que hayas conectado tu móvil.

En mi experiencia propia, este es un método muy sencillo cuando funciona. He usado un cable USB-C, de esos que vienen por ejemplo en la caja de un iPhone nuevo. Al conectar el dispositivo de Apple a mi monitor todo ha ido genial y enseguida he reflejado la pantalla, pero con un Pixel 7a que tengo no ha habido manera de hacerlo ni con ese ni con otros cables, o sea que depende de tu dispositivo y sus características.

Envía la pantalla de tu móvil al PC

Otra opción es enviar la pantalla de tu móvil al PC, de forma que lo que hagas esté reflejado en la pantalla. Esto puedes hacerlo de varias maneras diferentes. En primer lugar, si tu móvil está en la lista de dispositivos compatibles siendo un Samsung, HONOR, OnePlus, OPPO, o algunos Realme.

Luego ya solo tienes que usar la app preinstalada en Windows de Enlace móvil, que te pedirá vincular tu móvil descargando su aplicación desde Google Play. Al instalarla y vincular el móvil, si este es compatible podrás enviar la pantalla para verla en el PC. Y si no, simplemente podrás ver las notificaciones y enviar archivos.

Apple también está trabajando en una opción nativa para macOS, con la que duplicar la pantalla del iPhone directamente en el sistema operativo. Sin embargo, todavía no está activa en España, y habrá que esperar hasta poder empezar a utilizarla.

Estas dos son dos opciones muy prometedoras de cara al futuro, y podemos pensar que en pocos años será muy fácil poder ver lo que haces en el móvil en una ventana del sistema operativo, y controlarlo desde el ordenador como si fuera una app. pero todavía parecen quedar unos cuantos meses para que empiece a implementarse de una manera efectiva.

Usa aplicaciones y hardware de terceros

Y el tercer método para ver la pantalla del móvil en un monitor es recurrir a herramientas de terceros. Para empezar, puedes conectar al dispositivo algún TV Box o dispositivos con Google Cast, como los Chromecast y otras soluciones de terceros, y en tu móvil Android deberías ver la opción de enviar el contenido de tu pantalla cuando ambos estén en la misma red WiFi. También podrás enviar contenidos de aplicaciones concretas, igual que a la tele.

Y también está la opción de usar aplicaciones de terceros que permitan enviar la pantalla del móvil al sistema operativo. Tienes ejemplos como AirDroid o TeamViewer, programas que cuando los instalas tanto en tu móvil como en el ordenador y vinculas en ambos la misma cuenta y la misma red WiFi, tendrás opción de reflejar en tu ordenador lo que haces en la pantalla del móvil.

