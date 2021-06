Vamos a explicarte cómo comprar Robux en Roblox, el proceso con el que puedes adquirir con tu dinero real la moneda virtual de Roblox para poder adquirir cosas en los juegos. Casi todos los juegos de Roblox, pero la mayoría tiene algunos elementos estéticos y de personalización que sí son de pago, y de ahí que puedas querer tener algunos Robux.

Los elementos que compres en los juegos no los vas a comprar con dinero real, no tendrás que hacer un proceso de pago por cada elemento. En lugar de eso, se utilizarán los Robux, la moneda virtual del juego. Para obtenerlos, tendrás que comprar packs de determinada cantidad de Robux, de manera que obtienes una gran cantidad de un pago único, y luego vas pagando con ellos cuando quieras.

El proceso de comprar Robux es muy sencillo, simplemente tienes que elegir la cantidad de ellos que quieres y luego proceder con el método de pago. Puedes pagar con tu tarjeta, aunque es más recomendable crear una cuenta de PayPal para no darle tu tarjeta al juego, y tener un mayor control de los gastos. Los Robux no son reembolsables, lo que quiere decir que si te arrepientes de la compra, luego no hay manera de recuperar el dinero.

Compra Robux en Roblox

Lo primero que tienes que hacer es entrar en Roblox.com e iniciar sesión con tu cuenta. Una vez estés dentro de la página con la sesión iniciada, pulsa en la pestaña llamada Robux que tienes en la barra de arriba del todo en la web.

Irás a la página en la que se te muestran las opciones que tienes para comprar Robux. Como ves, puedes hacerlo con una compra única, o suscribiéndote para pagar todos los meses la cantidad de dinero que quieras para comprar Robux de forma recurrente. Si te suscribes, entonces recibirás algunos Robux más por tu dinero.

Si pulsas en ¿Quieres obtener más Robux?, la página se extenderá para mostrarte dos opciones de pago más que son mucho más caras, pero también te dan más Robux. Aquí, dependerá del dinero que quieras gastar. Estas son las cantidades que puedes comprar, que te las mostramos en la Guía para padres de Roblox:

Dinero Compra única Suscripción 4,99 euros 400 Robux 450 Robux al mes 9,99 euros 800 Robux 1000 Robux al mes 20,99 euros 1700 Robux 2200 Robux al mes 49,99 euros 4500 Robux No hay suscripción 99,99 euros 10000 Robux No hay suscripción

Cuando pulses en la cantidad de Robux que quieres comprar, irás a la pantalla en la que tienes que elegir el método que quieres usar para pagar. Puedes canjear tarjetas Roblox si las has comprado fuera, pero los dos principales métodos son el de utilizar tu tarjeta de crédito o débito, o usar PayPal.

Si eliges la opción de pagar con PayPal, se te llevará donde tienes que iniciar sesión con PayPal. Cuando lo hagas, entrarás en otra página con el informe del pago, y tendrás que darle al botón de Pagar ahora para confirmar y proceder.

Si eliges la opción de pagar con tarjeta, independientemente de que sea de crédito o débito, irás a una pantalla donde tendrás que poner los datos de esta tarjeta. Tendrás que escribir tu número de tarjeta y la fecha de caducidad, así como el código que aparece en la parte trasera de la tarjeta. Una vez lo escribas todo, puedes añadir un correo electrónico al formulario para que se te envíe la factura, y cuando esté listo pulsa en el botón Pagar ahora y listo, se procederá con el pago.