Vamos a explicarte cómo borrar la información personal tuya que aparece en Internet, tanto eliminándola de diferentes servicios web como solicitando que se desindexe de Google y otros buscadores. Se trata de una serie de consejos que puedes ir siguiendo uno a uno para borrar tu rastro de la red.

Vamos a empezar por cosas sencillas como los pasos a dar en las principales redes sociales, pero también tocaremos otros temas como solicitar que Google desindexe la información o lo hagan también otros buscadores. También habrá otra serie de consejos para recordar esos servicios donde puedes estar alojando tu información y de los que ni siquiera te acuerdas.

Antes de empezar busca tus correos electrónicos

El primer paso es simple, tienes que pensar en todas las cuentas de correo electrónico que has utilizado en los últimos años. Estas cuentas son las que has utilizado para registrarte en muchas de las páginas mediante las que tus datos son indexados en la red, por lo que para poder acceder a ellas el primer paso es siempre el de tener a mano los correos.

Con el paso de los años, es posible que hayas dejado de utilizar algunos de estos correos electrónicos, e incluso que no te acuerdes de cuáles son las contraseñas con las que puedes acceder a ellos. Para estos casos, los servicios que ofrecen correos electrónicos suelen incluir formularios para recuperar las cuentas si no te acuerdas de sus direcciones o contraseñas., utilizando tanto la dirección como el teléfono vinculados.

Estas opciones suelen estar en la página de inicio de sesión de cada servicio de correo, y suelen hacer referencia a si te has olvidado de la cuenta. Como ejemplo, aquí tienes los procesos de Google o Outlook. El cómo se procede a la recuperación depende de cada servicio, pero puede ser por códigos que envían a teléfonos o a cuentas secundarias configuradas, o confirmando datos personales como el nombre o apellido que te pidiesen al crear el correo.

¿Y por qué empezamos con este paso tan peculiar? En los siguientes puntos te vamos a sugerir borrar datos o cuentas tanto en redes sociales como en otros servicios web, y para acceder a esos de los que no te acuerdes necesitarás tus correos. De hecho, nunca está de más usar el buscador del correo para encontrar mensajes con palabras como Sign up, Welcome, Bienvenido y similares, que pueden usarse en mensajes de bienvenida y darte pistas sobre dónde te registraste.

Borra tu información de las redes sociales

Las redes sociales se han convertido en una importante fuente de información personal, y todo lo que escribas en ellas puede ser indexado y aparecer en Internet y los buscadores. Por eso, el primer paso para controlar la información tuya que aparece en la red es editar tus perfiles sociales, eliminar lo que no quieras que aparezca y denunciar cuando otras personas usan información tuya sin tu consentimiento. Vamos a explicarte muy brevemente cómo hacerlo con Instagram, Facebook y Twitter.

Borra tu información de Instagram

Vamos a empezar con Instagram. El primer paso es el de editar tu perfil para controlar la información personal que compartes. Tienes el botón de Editar perfil cuando entras en la página donde puedes ver todas tus fotos, tanto en la web como en las aplicaciones de Instagram. Te permite cambiar tu nombre, tu nombre de usuario, y la descripción, de manera que si no quieres que salga tu nombre real o te arrepientes de decir algo sobre ti, tienes la opción de cambiarlo todo.

El otro paso básico es borrar las publicaciones que contengan información que no quieras que aparezca en ningún lugar. Para hacerlo sólo tienes que ir a la publicación, pulsar el botón de tres puntos y elegir la opción de borrar, tanto en la aplicación móvil como en la de escritorio. Algunas redes sociales permiten hacer las publicaciones privadas, pero en Instagram todo es público y tocará borrarlas.

Si alguien está compartiendo fotos en las que tú sales, Instagram posiblemente no pueda hacer gran cosa. Pero si lo que están haciendo es compartir fotos que son tuyas o en las que se comparta información privada sobre ti, entonces puedes recurrir al formulario de reporte de derechos de autor. En este formulario tendrás diferentes métodos para denunciar si están usando tu nombre, si están acosándote o si alguien está publicando información personal sobre ti.

Entre las opciones que vas a encontrar, una de las más aconsejables es la de reportar una infracción de tu privacidad en una foto o un video de Instagram. Instagram siempre te va a aconsejar que primero intentes hablar con esa persona, pero si se niega a retirar la foto te permitirá denunciarla para que sea eliminada. Eso sí, tendrás que enviarles el enlace de la foto o vídeo y dar las explicaciones pertinentes.

Y si ya no vas a usar la cuenta de Instagram puedes eliminarla para evitar que los datos vayan a cualquier otro sitio. Nosotros ya te hemos explicado paso a paso cómo borrar tu cuenta de Instagram para siempre, o sea que sólo tienes que descargar todas tus fotos y datos, y luego proceder a borrar la cuenta.

Borra tu información de Facebook

Facebook es la red social más grande del mundo, y como tal es fácil que alguien pueda utilizar esa información o que salga en algunos buscadores online. Para evitarlo, como en el caso anterior, el primer paso es editar tu perfil para controlar la información personal que compartes o para ocultar esa información.

Facebook siempre obliga a utilizar tu nombre real, pero siempre puedes probar con modificarlo ligeramente o eliminar o cambiar el resto de datos personales pulsando en la opción de Editar perfil. También puedes aprovechar para ocultar algunas de tus fotos.

Otra opción es editar o eliminar las publicaciones en las que compartas información que no quieres que pueda obtener en Internet. Cuando pulses en el botón de tres puntos que hay en cada publicación, puedes eliminarla o editarla. Cuando editas una publicación no sólo puedes modificar lo que escribiste en ella, también puedes evitar que sea pública haciendo que sólo tus amigos o determinados contactos puedan leerla.

También en tu perfil de Facebook vas a encontrar una categoría llamada Fotos. En ella puedes hacer varias cosas. Si pulsas en Fotos en las que apareces puedes desetiquetarte de fotos donde aparezcas para que otros no las vean, y en Tus fotos puedes borrar cualquier foto que hayas subido. También tienes la opción de revisar y eliminar cualquiera de tus álbumes, y cambiar datos como la fecha y ubicación de cada foto.

Facebook también tiene un mecanismo para denunciar publicaciones de otros que tengan fotos íntimas o privadas tuyas que no quieras que se difundan por la red. Para abrir estos menús, pulsa sobre el botón de tres puntos que hay en cada publicación de otra persona, y elige la opción Buscar ayuda o denunciar publicación. Irás a un menú en el que vas a poder especificar la razón por la que quieres hacerlo.

Y si ya no vas a usar la cuenta de Facebook puedes eliminarla para evitar que los datos vayan a cualquier otro sitio. Nosotros ya te hemos explicado paso a paso cómo borrar tu cuenta de Facebook para siempre, o sea que sólo tienes que descargar todas tus fotos y datos, y luego proceder a borrar la cuenta.

Borra tu información de Twitter

El primer paso en Twitter es el mismo que en las otras dos redes sociales, el de editar tu perfil para controlar la información personal que compartes. Tienes el botón de Editar perfil dentro de tu perfil, y puedes cambiar tu nombre, fecha de cumpleaños, la descripción, tus fotos y tu página web. Decide qué es lo que quieres que se pueda encontrar de ti, y elimina toda la información que no quieras que sea pública.

Twitter no permite editar mensajes, por lo que si en algún tuit has dado datos personales que te arrepientes de dar o una foto que no quieres que siga, tendrás que borrar el tuit directamente. Para ello pulsa en el botón de opciones que hay en cada uno de los mensajes publicados, y elige la opción de Eliminar que se representa en rojo y con el icono de una papelera.

Si sólo quieres eliminar las fotos que hayas publicado, ve a la sección de Multimedia de tu perfil. En ella podrás ver todos los tuits que tenían fotos, y podrás eliminar esos que contengan alguna que no quieras que siga pudiendo verse.

Twitter también tiene un formulario para denunciar la divulgación de información privada, ya sea tu información de contacto, direcciones, cuentas bancarias, o fotos y vídeos que se hayan subido sin tu consentimiento. Tendrás que rellenar un formulario en el que se te pedirá que incluyas la dirección del tuit donde se divulgó la información, así como muestras de que eres quien dices ser.

Y si ya no vas a usar la cuenta de Twitter puedes eliminarla para evitar que los datos vayan a cualquier otro sitio. Nosotros ya te hemos explicado paso a paso cómo borrar tu cuenta de Twitter para siempre, o sea que sólo tienes que descargar todas tus fotos y datos, y luego proceder a borrar la cuenta.

En el resto de redes sociales es lo mismo

Como has visto, los consejos en las tres redes sociales son los mismos, y los puedes aplicar a cualquier otra red social o comunidad en la que participes. Revisa la información que das en tu perfil, borra los mensajes donde publiques algo que no quieras que aparezca en Internet, y reporta cuando otra persona publique tu información sin tu consentimiento.

Siempre ten en cuenta que lo que publiques en una red social o comunidad siempre puede ser susceptible de acabar en Google o ser encontrado en Internet por cualquier persona. Por lo tanto, por muy a gusto que te sientas, nunca des más datos de los que quieras que puedan ser sabidos por personas anónimas o cualquier conocido.

Si no te acuerdas de las claves de acceso de las redes sociales, utiliza los procesos de recuperación de las cuentas, que siempre suelen estar en las opciones de inicio de sesión. Para eso te dimos como primer consejo el intentar recuperar tus viejas cuentas de correo, para que con ellas puedas recuperar las cuentas cuando no te acuerdes de las claves. Y si no hay procesos de recuperación, utiliza los formularios de contacto para pedirlo a los responsables.

Y no lo olvides, borra las cuentas de los servicios que no vayas a utilizar, o en el caso de que tengas más de una borra las que no utilices. Es bastante común que la gente simplemente abandone sus viejas cuentas, y eso hace que la información siga estando disponible en Internet y muchos buscadores. Puede que en algunas redes sociales tengas que eliminar todas las publicaciones antes de proceder a borrar la cuenta, nunca está de más hacerlo en todas por si acaso.

Borra tu cuenta de foros, webs y servicios que no uses

Más allá de las redes sociales convencionales, muchas de las páginas y servicios en los que te registras pueden mostrar tu información en Internet, sobre todo esas que ofrecen componentes sociales y en las que se crea un perfil público. Estos perfiles pueden ser indexados por los buscadores, por lo que pueden hacer que tu información quede expuesta.

Al final esto no deja de ser como las redes sociales, eres tú quien ha decidido qué información poner en esas páginas, por lo que siempre tienes que tener cuidado con lo que pones en ellas. Aun así, si buscando tu nombre en Internet das con algunas de ellas donde aparezcas cosas que no quieres lo mejor es que edites esa información o borres tu perfil.

Lo único que tienes que ir haciendo es entrar en esas páginas y editar el perfil para no mostrar la información que no quieras o directamente borrar tu cuenta con las opciones para ello que todas tienen. En el caso de que no te acuerdes de cómo iniciar sesión, utiliza los diferentes procesos que tienen las páginas para recuperar tus cuentas a través de los correos electrónicos con los que te registraste.

Si tienes más de un correo y no te acuerdas cuál usaste, tendrás que ir probándolos todos hasta dar con el adecuado. Las páginas utilizan estos correos para enviarte un enlace con el que establecer una nueva contraseña y así poder volver a entrar y editar o borrar el perfil. Estas opciones para recuperar la cuenta suelen estar en la página de inicio de sesión, donde te suelen preguntar si olvidaste tu contraseña y te ofrecen un enlace para iniciar el proceso de recuperación.

No te olvides de los grandes servicios web

Aunque no son redes sociales, empresas como Microsoft, Google, Apple o Amazon también te permiten crear perfiles personales, y en ellos puedes acabar dándoles muchos datos personales que en ocasiones puede acabar en la red. Por eso, si no las usas siempre puedes borrar tus cuentas de Google, Amazon, Apple y Microsoft, haciendo primero copias de seguridad para que no se pierdan tus datos. Y si no quieres borrarlas, modifica los datos.

Esto es aplicable a otras grandes tiendas online y servicios digitales. Cualquier web en la que crees una cuenta de usuario obtendrá datos que podrían aparecer en Internet, o sea que es recomendable siempre borrar las cuentas que ya no utilices o por lo menos editar tus datos para eliminar todo lo que no quieras que aparezca en Internet.

Habla con los webmasters de las webs con tu información

En el caso de que la página donde tienes el perfil no tenga un formulario para recuperar la cuenta, tendrás que ponerte en contacto con los creadores de la web. Todas las webs tienen una sección de Contacto, y en ella suele haber formularios o direcciones de correo electrónico con las que puedes hablar con el staff.

Esto también se aplica cuando tus datos estén en una página web donde no tengas una cuenta, ya sea una web de noticias o un blog o web particular. En este caso también tienes utilizar el formulario de contacto que la web tendrá en algún sitio.

¿Y para qué ponerte en contacto? Pues para pedirle al administrador de la web que elimine o modifique tus datos personales. En la comunicación intenta ser amable y explicar en la medida de lo posible que te gustaría eliminar los datos. Ten en cuenta de que si vas de malas, es posible que por despecho esa persona se niegue a eliminarlos

En el caso de que el webmaster o propietario de la web o servicio se niegue a eliminar tus datos, puedes intentar llevar a cabo acciones legales contra estos administradores. Para ello tendrías que acudir a algún abogado especialista en este tipo de cuestiones, aunque ya te aviso de que puede ser un proceso lento en el que tus datos tarden meses o años en ser eliminados.

Comprueba que tu información se ha borrado correctamente

Otro consejo que te podemos dar es que realices búsquedas de los nombres de usuario que suelas utilizar o tu nombre personal en los buscadores de Internet, tanto para comprobar que los datos o las cuentas que borraste se han borrado definitivamente como para localizar otras cuentas que puedas tener y de las que no te acuerdes.

Si lo haces para comprobar que se han borrado los datos o la cuenta de una red social o web en la que lo solicitaste hacer, ten en cuenta que las principales redes sociales suelen tardar en torno a un mes en borrar definitivamente una cuenta. Esto lo hacen para dar un periodo de tiempo en el que te puedas arrepentir.

Para buscar un nombre de usuario en Google, puedes utilizar el formato "nombre_usuario", ya que poniendo entre comillas un nombre te aseguras de buscarlo de forma literal. También puedes buscar tu nombre y apellidos, como por ejemplo "Yúbal Fernández" en mi caso.

Ya puestos a buscar, también puedes mirar si tus contraseñas se han filtrado en Internet. Esto es algo que no sólo te ayudará a mejorar tu seguridad, sino que también puede ayudarte a localizar algunas cuentas que no recordabas al aparecer en los resultados. La mejor página para hacerlo es haveibeenpwned.com, donde sólo tendrás que ir metiendo tus correos electrónicos para saber si hay alguna filtración vinculada a ellos.

Pídele a Google que desindexe información tuya

Cumpliendo con la ley europea de "Derecho al Olvido" (RGPD), Google facilita la posibilidad de que solicites borrar tus datos del buscador. Las webs no se borrarán, pero los enlaces a los datos se desindexarán del buscador. Los datos que puedes solicitar retirar son cualquier tipo de información que te pueda identificar como datos personales, o cualquier contenido que no quieres que aparezca en la red o se haya quedado obsoleto.

Eso sí, ten en cuenta que no se aplicará en todo el mundo. Esto quiere decir que Google sólo eliminará los datos en las versiones europeas de su buscador, pero los datos seguirán indexados en otras versiones internacionales como la estadounidense.

No todas las solicitudes que envíes serán aceptadas. Google tendrá en cuenta cosas como si los resultados incluyen información obsoleta sobre tu vida privada, o si existe un interés público que impida borrarlas como si está relacionada con estafas financieras, con negligencia profesional, con condenas penales o con tu conducta como funcionario público.

En este formulario podrás realizar la solicitud. En él se te pedirán tus datos personales incluyendo un documento de identidad, las direcciones que quieras desindexar del buscador y las razones por las que quieres que se retiren. Intenta ser claro y conciso en las explicaciones, explicar bien los por qués de la retirada y escribir siempre con respeto.

Y si quieres retirar tus datos personales de otros servicios de Google, como por ejemplo el buscador de imágenes o YouTube, en este otro formulario encontrarás los pasos a seguir. En él, primero tendrás que elegir el servicio del que los quieres eliminar, y luego ir explicando las razones por las que quieres hacerlo hasta que te muestren el enlace a un formulario definitivo. Es mucha burocracia, y tras enviar las solicitudes Google puede tardar varios días en responder.

Y ya que hablamos de esta empresa, te recordamos que también puedes borrar tu cuenta de Google definitivamente como te hemos explicado aquí. Si lo vas a hacer, es recomendable obtener una copia de seguridad de todos tus datos para no perderlos definitivamente.

Hazlo también en otros buscadores

Google no es el único buscador del mundo, por lo que también es posible que quieras hacer todo el proceso de desindexar resultados en el resto de principales buscadores. Para ello, te dejamos el enlace a los formularios para solicitar la aplicación del derecho al olvido en Bing o Yahoo.

La forma de proceder de estos dos buscadores es prácticamente la misma que la de Google. Tendrás diferentes formularios, donde vas a poder detallar las direcciones web de las páginas donde haya alojada información personal que quieres eliminar. En estos formularios se te pedirá que definas los motivos concretos por los que quieres que la información sea desindexada, y tendrás que facilitar tu documentación personal para demostrar que eres quien dices ser.

También puedes pagarle a empresas especializadas

Por último y para acabar, si ni con estos consejos has conseguido eliminar toda la información que queda sobre ti en Internet, siempre tienes el último recurso de acudir a empresas especializadas en hacerlo por ti. Son empresas de pago que pueden cobrarte desde 90 euros hasta 200 o incluso varios miles de euros dependiendo de si eres un particular o empresa, o la cantidad de datos que quieras borrar.

Páginas web como eprivacidad.es, borrarmisdatos.es o borrame.es te ofrecen estos servicios. En cada una de las webs hay diferentes tipos de formularios para contactar con ellos y obtener información sobre qué datos borrar y cuánto te van a cobrar por ello. Es verdad que tener que pagar no será nunca tu primera opción, pero no podemos terminar el artículo sin mencionar esta posibilidad.