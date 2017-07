Hoy te vamos a enseñar cómo borrar o eliminar una cuenta de Instagram para siempre. Por lo general, con las opciones por defecto que presenta la red social fotográfica lo único que se te permite hacer es desactivar tu cuenta temporalmente. ¿Pero qué pasa si lo que quieres es borrarla permanentemente?

Hemos estado indagando en las páginas de ayuda de Instagram y hemos encontrado una opción oculta con la que vas a poder eliminar tu cuenta para siempre. Eso sí, recuerda que cuando lo hagas no habrá marcha atrás y que perderás todas las fotos y contactos que hayas hecho hasta ahora.

Por lo tanto, es imporante que estés completamente seguro de que prefieres borrar la cuenta en vez de desactivarla temporalmente. Si es así, quizá también quieras seguir nuestra guía sobre cómo descargar tus fotos en el PC o descargar tus vídeos en el ordenador para que no pierdas las fotos y vídeos que has ido tomando durante los años.

Borra tu cuenta de Instagram permanentemente

Lo único que tienes que hacer para borrar permanentemente tu cuenta de Instagram es entrar en www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/. Es una página específica que Instagram tiene creada para hacer esto, pero que no publicita demasiado. Si entras estando identificado con tu usuario en Instagram.com la página te reconocerá automáticamente y sólo necesitarás un proceso de tres clicks.

Pero primero tienes que decirle a Instagram por qué te quieres ir. Para ello tienes la pregunta ¿Por qué quieres eliminar tu cuenta?. A la derecha tienes un cuadro desplegable, y tienes que elegir una respuesta que se corresponda al por qué quieres borrar tu cuenta. Dependiendo de la respuesta Instagram te ofrecerá una solución alternativa por si te puede convencer para que te quedes.

En cualquier caso, una vez elegida la respuesta puedes seguir con el procedimiento. Verás un nuevo cuadro que pone Para continuar, vuelve a introducir tu contraseña, al lado tienes un campo en blanco donde debes escribir la contraseña. Cuando lo hagas, simplemente pulsa el botón Eliminar mi cuenta permanentemente.

Si pulsas ese botón tus fotos, comentarios, Me gusta, amistades y todos tus datos se borrarán permanentemente y ya no podrás recuperarlos. De hecho, según avisa Instagram, si en el futuro quieres crear otra cuenta no podrás utilizar el mismo nombre de usuario. Una medida de seguridad para que nadie se haga pasar por quien haya borrado una cuenta.

