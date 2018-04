Cómo descargar todas tus fotos y datos de Instagram

Instagram acaba de activar su propia herramienta para descargar todos los datos en la red social, igual que en Facebook. Hoy veremos cómo puedes descargar todas tus fotos y datos de Instagram y qué encontrarás en el archivo que se te descarga.

La GPDR está revolucionando Internet y obligando a una gran cantidad de sitios web a adaptar sus términos de usos y proporcionar un método para que los usuarios se descarguen sus datos. Debe ser implementado antes del 25 de mayo de 2018, y Facebook lo ha dejado ya listo con un mes de antelación.

Cómo descargar todas tus fotos de Instagram

En el pasado hemos visto cómo podías descargar fotos de Instagram a tu PC, pero el proceso era extraoficial e implicaba que fueras una a una. La descarga de todas tus fotos oficial es más fácil, pues es un único archivo con todos tus datos. El primer paso es abrir esta página web e iniciar sesión con tu cuenta de Instagram. Si ya tenías la sesión iniciada, pasarás directamente al siguiente paso.

A continuación deberás añadir la dirección de correo electrónico en la que quieres ser notificado cuando esté lista tu copia de seguridad. El formulario se rellena automáticamente con el correo de tu cuenta de Instagram, pero si quieres puedes cambiarlo. La copia de seguridad puede tardar hasta dos días en estar lista.

Llegados a este punto verás un mensaje como el anterior, que te indica que todo ha ido bien y ahora solo te falta esperar. Instagram te avisa de que la copia puede tardar hasta 48 horas en estar lista, aunque en mi prueba la he tenido lista en apenas unos minutos. Estate atento a tu bandeja de entrada.

En algún momento recibirás un mensaje de correo electrónico como el anterior, donde se te indica que el archivo ya está listo para ser descargado. Pulsa Descargar datos, que básicamente te llevará al principio de todo.

Tras introducir de nuevo tu usuario y contraseña, por motivos de seguridad, volverás a la página del principio, donde ahora hay un nuevo enlace llamado Descargar datos. Púlsalo para iniciar la descarga, que podrá ser de mayor o menor tamaño, según cuánto contenido hayas compartido en Instagram.

¿Qué se incluye en la copia de seguridad?

La copia se descarga en un archivo ZIP que debes descomprimir para poder ver su contenido. La mayoría del contenido se encuentra en formato json, un formato muy usado para guardar datos de forma estructurada, aunque no demasiado cómo para leer los datos por ti mismo a no ser que uses un visor como este. Estos son los archivos incluidos:

comments.json : incluye todos los comentarios que has hecho en Instagram

: incluye todos los comentarios que has hecho en Instagram connections.json : usuarios bloqueados, las peticiones de seguimiento, tus seguidores, a quién sigues y a qué hashtags sigues

: usuarios bloqueados, las peticiones de seguimiento, tus seguidores, a quién sigues y a qué hashtags sigues contacts.json : la lista de contactos que Instagram almacena.

: la lista de contactos que Instagram almacena. likes.json : incluye una lista de todas las fotos y comentarios a los que has hecho me gusta.

: incluye una lista de todas las fotos y comentarios a los que has hecho me gusta. media.json : incluye los metadatos sobre todas las historias, fotos, vídeos, fotos de perfil y fotos enviadas con Direct.

: incluye los metadatos sobre todas las historias, fotos, vídeos, fotos de perfil y fotos enviadas con Direct. messages.json : incluye la información sobre las conversaciones en Instagram Direct.

: incluye la información sobre las conversaciones en Instagram Direct. profiles.json : la información de tu perfil más reciente.

: la información de tu perfil más reciente. searches.json : tu historial de últimas búsquedas.

: tu historial de últimas búsquedas. settings.json: la configuración que usas en Instagram.

Por supuesto, también están todas las fotos y vídeos que has compartido en Instagram, en mensajes privados, en Instagram Stories y la última foto que has usado como foto de perfil. Están clasificadas en carpetas por tipo, y dentro de cada carpeta hay subcarpetas para cada mes.

