Bizum para menores: qué es, qué apps se necesitan y cómo utilizarlo

Vamos a explicarte qué es el Bizum para menores, una alternativa que está empezando a aparecer en las apps de algunos bancos. El objetivo es el de que los menores de edad puedan utilizar un Bizum adaptado, aunque también verás que no es algo extendido para todos los usuarios.

Y esto es así porque Bizum para menores como servicio no existe, sino que es una opción que están empezando a plantear algunos bancos. Vamos a intentar explicártelo todo, y decirte lo que sabemos sobre cómo se está empezando a implementar y en qué aplicaciones está disponible.

Qué es Bizum para menores

Lo primero que debes saber es que Bizum no ofrece ningún servicio específico para menores. Esta plataforma no plantea límites de edad a la hora de utilizar su servicios de los pagos móviles. Recordemos que Bizum no es un servicio con app independiente, sino que se integra directamente en las aplicaciones de los bancos.

Por lo tanto, plantear límites de edad depende de cada banco y cómo quiera implementar Bizum en su aplicación móvil. Algunos bancos sí que están decidiendo implementar este servicio, mientras que otros no. Bizum no crea un perfil de usuario, sino que está vinculado a un número de teléfono. Si un menor tiene cuenta bancaria, podrá usar Bizum sin límites a no ser que haya algún servicio para menores implementado.

Así pues, en resumen te diremos que Bizum para menores no existe como tal en forma de servicio. Los bancos son quienes deciden cómo se implementa este sistema de pagos, y quienes deciden si crear o no un servicio con características específicas para menores.

Por lo tanto, podemos decir que Bizum para menores es una alternativa que ofrecen algunos bancos, y que está vinculada a la contratación de cuentas bancarias específicas para menores. Normalmente, estas suelen ser cuentas libres de comisiones y de responsabilidades, aunque siempre conviene leer la letra pequeña para saber si te interesa o prefieres crear una cuenta secundaria gestionada por ti para tus hijos.

En el caso de las cuentas para menores, por lo general están supervisadas por padres y tutores, que son los que podrán establecer límites de uso de dinero, incluyendo el límite en el envío de Bizum. Sus características cambian dependiendo de cada banco, y a veces hace falta contratar servicios añadidos como tarjetas de débito. Por eso, en cada banco que la oferte conviene leer bien las condiciones.

Dónde está disponible Bizum para menores

Actualmente, Bizum para menores solo está disponible en dos bancos, que son los que han decidido lanzar un producto específico para atraer a los padres y convencerles de contratarlos para sus hijos. Estos son los bancos y las características de las cuentas que ofrecen para menores:

Bankinter : Ofrece una cuenta corriente para menores que padres o tutores pueden abrir desde la propia aplicación del banco. En ella ofrece Bizum para menores entre los 14 y 17 años. Es necesario tener una cuenta Mini de Bankinter, no tiene comisiones y la tarjeta de débito es optativa. Esta es la web del producto.

: Ofrece una cuenta corriente para menores que padres o tutores pueden abrir desde la propia aplicación del banco. En ella ofrece Bizum para menores entre los 14 y 17 años. Es necesario tener una cuenta Mini de Bankinter, no tiene comisiones y la tarjeta de débito es optativa. Esta es la web del producto. BBVA: Ofrece una cuenta sin comisiones que puede ser abierta por un padre o tutor directamente desde la aplicación del banco. En ella ofrece Bizum para menores entre los 14 y 17 años y lleva asociado una tarjeta de débito. Esta es la web del producto.

Qué apps necesita el menor para usarlo

Actualmente, Bizum todavía no tiene una aplicación propia, aunque desde hace unos meses la está desarrollando. Por lo tanto, el menor para el que contratemos una de estas cuentas no necesita bajar una aplicación específica de Bizum.

En vez de esto, lo que necesita es descargar y acceder a la app del banco, y desde ella identificarse en la cuenta que le has contratado con la contraseña que hayas elegido. Tú mismo, como padre, madre o tutor, podrás configurar esta cuenta desde la tuya para imponer los límites que quieras en los gastos que pueden hacer los menores.