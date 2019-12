17 apps para hacer collages para Instagram, tanto en el feed principal como en las Stories

Te traemos una colección de 17 aplicaciones para hacer collages en Instagram, tanto en el feed principal como en las historias. Los collages son imágenes que están compuestas por varias fotografías diferentes, y son un buen método para unir varias con una temática parecida y hacer un recuerdo único o variado.

Vamos a intentar tener una lista bien variada, con aplicaciones de sobra conocidas y otras algo menos populares, herramientas oficiales o apps creadas por influencers de la propia red social. Como siempre decimos en estas listas de Xataka Basics, te invitamos a que dejes tus propias sugerencias en la sección de comentarios.

Layout

Y empezamos por la aplicación Layout de Instagram, una herramienta oficial de la red social que destaca en la facilidad y rapidez con la que podemos crear nuestras composiciones de fotos. En muy pocos pasos y segundos ya tenemos listo nuestro collage para compartir con nuestros amigos y redes sociales.

La aplicación permite de forma muy sencilla seleccionar tus fotos para crear composiciones cuadradas que puedes subir luego como una publicación convencional. Con ella puedes mezclar hasta 9 fotos a la vez para crear tus composiciones, sacar fotos al momento y guardar tus creaciones en el carrete de tu móvil.

Disponible para: Android e iOS

Unfold

Es una de las aplicaciones más conocidas y populares para personalizar las publicaciones de Instagram, y que como ya te hemos contado a fondo, sirve para crear historias atractivas utilizando plantillas propias con diferentes diseños. Tú sólo tendrás que elegir la que más te guste, añadirle las fotos y el texto que desees, y descargarte el resultado como una foto que puedes subir después como Story.

Unfold te permitirá crear tus imágenes dentro de diferentes álbumes, dentro de cada cual podrás crear tantas composiciones como quieras. Esta es una característica bastante útil si quieres crear historias relacionadas entre sí, ya que podrás ver de forma rápida las que tienes antes y después, y reorganizarlas. Es como crear un álbum de fotos en el que luego podrás decidir si bajar una única imagen o toda la colección a la vez.

Disponible para: Android e iOS

PicsArt Photo Editor

Es una de las aplicaciones más avanzadas que vas a encontrar, ya que con su versión gratuita no sólo puedes crear collages de hasta 10 imágenes, sino también puedes editar vídeos y fotos. Para ello cuentas con una galería de herramientas que te permite editar la imagen con diferentes efectos visuales, así como recortarlas a tu gusta.

La aplicación tiene diferentes proporciones prediseñadas para poder subirlas a diferentes redes sociales y webs. Puedes elegir utilizar las proporciones de Instagram, pero también crearlas para Facebook, Twitter, Pinterest o YouTube.

Disponible para: Android e iOS

SCRL

Una aplicación muy particular, aunque desafortunadamente sólo disponible para iOS. Lo que hace es prepararte para crear varias historias consecutivas con collages fotográficos que te den la impresión de formar parte de un todo que vas deslizando para navegar por él, como una panorámica por la que vas deslizándote historia a historia. También incluye filtros y varias opciones de edición para personalizar las fotos que utilices.

Disponible para: iOS

Adobe Spark Post

Una aplicación que ya han probado nuestros amigos de Xataka Android, y que permite crear historias gráficas visualmente impactantes en cuestión de pocos minutos: poco tiempo, poco esfuerzo y un gran impacto. Incluye versiones para crear publicaciones o imágenes para multitud de redes sociales, páginas web completas o vídeos dónde añadir fotos, clips de vídeo, tu propia voz y otros iconos y adhesivos decorativos; con Adobe Spark Page y Adobe Spark Video.

Además de sus versiones móviles, la aplicación también tiene una versión web con la que poder crear tus composiciones desde la comodidad del portátil o sobremesa. Incluye una gran colección de plantillas para inspirarte y coger las primeras ideas, y luego te permite elegir el formato de salida con los que hay creados para las distintas redes sociales.

Disponible para: Android e iOS

StoryLuxe

Esta es una aplicación que desafortunadamente sólo está disponible para iOS, y que ofrece plantillas y filtros de máxima calidad para componer imágenes que luego puedes utilizar en tus historias. Las plantillas y los filtros están dotados de un aspecto profesional y minimalista, y se nota que están todos muy cuidados.

Igual que Unfold, tiene una serie de plantillas gratuitas entre las que puedes elegir. La diferencia está en los filtros de pago, ya que en vez de tener que comprar varios de forma individual, tiene un sistema de suscripción mensual para acceder a todos por 2,99 euros al mes. Pero también puedes limitarte a usar sólo los gratuitos.

Disponible para: iOS

PicCollage

Una aplicación que tiene quizá un tono bastante más desenfadado y menos profesional que las anteriores, pero eso no quiere decir que le falten opciones. De hecho, ese es su gran fuerte, ya que ofrece fondos, textos e imágenes para añadirle a tus fotos, con stickers y la posibilidad de dibujar sobre ellas y añadir animaciones.

Como la mayoría de estas aplicaciones, tiene componentes gratuitos y otros de pago, aunque hay que decir que hay bastantes elementos gratuitos como para sacarle partido a los collages. Las fotos las puedes ir girando de forma independiente, y funciona para varias aplicaciones. De hecho, tiene un botón con el logo de Instagram para recortar el collage y dejar las imágenes en el tamaño preciso.

Disponible para: Android e iOS

Over

Over es algo más que una aplicación de collages, ya que es un completo editor de imágenes para que marcas e influencers creen vistosas historias y publicaciones, e incluye cientos de gráficos, fuentes y plantillas entre las que puedes elegir.

También incluye plantillas para crear collages que vas a poder personalizar a tu gusto, y que tienen un aspecto moderno y visual. Es sencillo cambiar los colores, las fuentes y los fondos de pantalla junto a muchos otros elementos, y te permite empezar desde cero o elegir un diseño ya existente.

Disponible para: Android e iOS

Tezza

Ya desde el 2018 venimos viendo el boom de los presets, con los que los usuarios pagan dinero para tener filtros o preconfiguraciones que hagan que sus fotos luzcan igual que las de influencers de primer nivel. Una ve estas influencies es Tezza, que tiene su propia aplicación móvil que primero salió en iOS y acabó llegando a Android.

La aplicación tiene también una sección con plantillas para collages, las cuales son personalizables y te permiten cambiar los colores y elegir las fuentes de los textos. El lado negativo de esta aplicación es que tiene pocos filtros y contenido gratuito, ofreciendo suscripciones mensuales y anuales para acceder a todo el contenido.

Disponible para: Android e iOS

Pic Jointer Collage

Es una aplicación que ha sido creada específicamente para hacer collages. Esto significa por una parte que no tiene tantas opciones como algunas otras, pero la variedad en cuanto a la composición de collages es inmensa. Vamos, que podemos decir que hace poco, pero en lo que hace se esmera.

La aplicación cuenta con una colección de plantillas para collages con diferentes proporciones, y también una gran variedad de fondos para que las separaciones entre ellas no sean siempre blancas o de un mismo color. También tiene stickers y la posibilidad de poner un fondo de pantalla y luego colocar en él una foto en el ángulo que quieras con y añadirle otros elementos.

Disponible para: Android e iOS

Moldiv

Una aplicación con cerca de 200 diseños para crear tus collages, y que lleva ya algunos años siendo una aplicación sencilla, versátil y moderna. Permite crear composiciones con hasta 9 fotos en un único marco, pudiendo ajustar la proporción de aspecto con total libertad y con gran variedad de herramientas de diseño

Disponible para: Android e iOS

Photo Collage Pro

Se trata de un editor que cuenta con un repertorio de 120 diseños de marcos entre los que elegir, así como la posibilidad de cambiar fácilmente los colores de los bordes. Con una interfaz muy sencilla, podrás manipular el tamaño de las fotos que quieras y rotarlas a tu gusto. En Android e iOS tiene nombres ligeramente diferentes, pero los enlaces que tienes aquí son para la misma aplicación según su perfil de Facebook.

También puedes añadir texto y pegatinas a tus composiciones, y su proceso es fácil como el de muchas otras aplicaciones. Primero eliges la plantilla, y luego eliges las fotos y generas un collage, que en el cuarto paso podrás editar como quieras. Su versión gratuita tiene anuncios y algunas limitaciones, y si quieres más tendrás que optar por su versión de pago.

Disponible para: Android e iOS

PhotoGrid

Una de las aplicaciones veteranas en el mundo de la creación de collages, y de la que nuestros compañeros de Xataka Android llevan hablando desde el 2012. Permite hacer collages tanto de fotografías como de vídeos, con más de 300 plantillas y 100 filtros animados para despertar tu creatividad.

La aplicación también tiene varias cuadrículas que pueden ser editadas para acercarse más a tus necesidades, e incluye 90 variedades de fondos, más de 60 filtros y una colección de 500 stickers con los que darle un toque personal a las composiciones. Todo ello con opciones de recorte y edición, e incluso filtros animados.

Disponible para: Android e iOS

Grid Post Maker

Otra buena aplicación para crear collages en redes sociales, y que como muchas de la lista tiene una modalidad gratuita y una de pago de entorno a los 2 dólares al mes. Algunas personas se quejan de que la versión gratis está un poco capada, aunque sigue pudiendo servir para salir de un apuro con sus 50 tipos de composiciones y la posibilidad de añadir vídeos y marcos.

Disponible para: Android e iOS

InstaMag

Desafortunadamente, esta es una aplicación que sólo está disponible actualmente en iOS, ya que el perfil del desarrollador fue eliminado de Google Play. Ofrece cientos de herramientas, filtros y efectos, con miles de diseños para hacer collages estilo revista.

Los diseños vienen perfectamente catalogados en varios tipos de grupos, como retrato, cuadrado o paisajes. Además, también hace que la edición de texto sea fácil de utilizar, con opciones como burbuja de texto, fuentes o stickers con los que personalizar al máximo tus imágenes.

Disponible para: iOS

Pic Stitch

Una aplicación que tiene hasta 245 diseños diferentes para poder combinar vídeos y fotos en collages, con 15 proporciones de aspecto diferentes con los que poder adaptarlas a la red social donde las vayas a publicar. Todo ello con una interfaz sencilla y asequible, donde se incluyen filtros para tus fotos y opciones de edición.

Realmente sorprende por los muchos diseños que puedes crear con esta aplicación, y es una de esas que incluye la posibilidad de que los collages tengan tanto fotografías como vídeos para hacerlos mucho más visuales.

Disponible para: Android e iOS

Mojo

Una aplicación especialmente diseñada para crear historias de Instagram, y entre cuyas herramientas se incluye la posibilidad de crear collages. La gracia de esta aplicación ya no está simplemente en poder crear collages para las stories, sino sobre todo en los stickers textuales animados que puedes añadirles por encima.

Su funcionamiento es muy sencillo. Primero eliges una plantilla animada, y luego añades los medios, el texto y la personalizas, para finalmente compartirla en la plataforma que quieras. Hay 40 plantillas totalmente editables, con 50 estilos de texto animado. No necesitarás registrarte para tener que utilizarla, algo que en estos tiempos te ahorra tiempo y la necesidad de regalar tus datos.

Disponible para: Android e iOS

Bonus: Instagram

Y si no quieres tener que instalar ninguna aplicación de terceros, has de saber que ahora la propia app de Instagram tiene una función de collages en las historias muy sencilla de utilizar. La parte negativa es que sólo te va a permitir crear composiciones sencillas y sólo para aunque si no necesitas más tendrás suficiente.