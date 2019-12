Cómo crear tu Top 9 de 2019 de Instagram con tus fotos más gustadas del año

Vamos a explicarte cómo crear una foto con los 9 post más exitosos de tu cuenta de Instagram en 2019, una foto que podrás publicar como Historia de Instagram o publicación convencional. Así, podrás enseñarle a tus seguidores cuáles han sido tus fotos más exitosas del año en la red social.

Y es que diciembre ya está aquí, y al ser el último mes del año suele ser el momento de echar la vista hacia atrás y repasar lo que han dado de sí los últimos 365 días. En redes sociales y varios servicios online, una de las maneras que tienes de hacerlo es con este tipo de listas y rankings. Además de las 9 fotos más exitosas, también podrás saber cuántos posts has publicado en Instagram, la media de likes por publicación, y el total de likes que has recibido en todo el año.

Para crear tu Top 9 de Instagram desde el móvil, vamos a utilizar la web especializada de topnine.co que cada año nos permite hacerlo. También tiene aplicaciones oficiales para Android e iOS. Seguramente haya otros servicios que también te permitan hacer esto, pero nosotros apostaremos por este por ser veterano y habernos funcionado de maravilla.

Crea tu Top 9 de Instagram desde el móvil

Para crear tu Top 9 de 2019 de tus posts más populares, entra en la web de topnine.co o una de sus aplicaciones, la interfaz será exactamente la misma. En ella, tendrás que escribir el nombre de usuario de la cuenta sobre la que quieras obtener la composición con el Top 9 del 2019. Escribe tu nombre de usuario y pulsa el botón Continuar para seguir con el proceso.

En el siguiente paso, tendrás que escribir tu dirección de correo electrónico para que te envíen a él la imagen de la composición. La imagen la podrás descargar de la web, pero la página no te permite terminar el proceso si no envías el correo. Cuando lo completes todo, podrás entrar a topnine.co/forget-me y escribir en este nuevo proceso tu correo para solicitar que se elimine de su base de datos.

Tras unos segundos analizando tu cuenta, se te mostrará la composición con tus 9 imágenes con más likes de 2019. También verás los datos de los posts que has hecho en el último año, los likes totales y la media de likes por post. Aquí, habrás recibido ya la imagen por correo electrónico, pero también podrás pulsar el botón Download Now para bajarte la imagen al móvil directamente desde la web.

Esta es la imagen que te genera la web de Top Nine y que te descargas al móvil

La que ves arriba es la imagen que descargarás a tu móvil con este proceso. Será alargada por si quisieras compartirla en tus Historias de Instagram, pero como la composición principal es cuadrada, también vas a poder ajustarla en las publicaciones convencionales para que sólo se vean las 9 imágenes que la componen.

Crea tu Top 9 de Instagram desde el ordenador

El proceso es exactamente el mismo cuando lo quieras hacer desde el ordenador. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu navegador y entrar en la web de topnine.co. Una vez en ella, escribe el nombre de usuario de la cuenta sobre la que quieras obtener la composición con el Top 9 del 2019. Escribe tu nombre de usuario y pulsa el botón Continuar para seguir con el proceso.

Elimina tu correo de la base de datos de la app

Como te hemos dicho durante los procesos, si eres de esas personas que cuidan al máximo su privacidad tendrás la opción de solicitar eliminar el correo electrónico que les hayas dado de su base de datos. Para ello, ve a la página topnine.co/forget-me, y tras leer la introducción pulsa en el botón Start para iniciar el proceso.

A continuación, tienes que escribir el correo electrónico que les hayas dado en el campo en el que pone Type your email here. Cuando lo hagas Pulsa OK o la tecla Enter del teclado. Se te pedirá una segunda confirmación, y tras aceptarla pulsando en Submit habrás terminado el proceso, y a los 30 días se borrará tu correo electrónico de su base de datos.