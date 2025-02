Android Auto 13.8 beta: qué novedades tiene y cómo actualizar

Vamos a decirte cuáles son las novedades de la beta de Android Auto 13.8, que empieza a estar disponible para quienes quieran arriesgarse a usar esta versión de pruebas. Se trata del sistema operativo que instalas en el móvil pero no lo usas ahí, sino que lo utilizas en la consola del coche cuando la conectas a tu dispositivo.

En esta nueva versión de Android Auto no trae grandes cambios ni novedades, y como todas las betas puede tener algún error puntual. Sin embargo, su código tiene indicios de otras novedades futuras y de hacia dónde va a ir este sistema operativo.

Novedades de Android Auto 13.8 beta

Esta nueva versión no tiene novedades externas, no vas a encontrar ninguna nueva opción ni función. No cambia nada por fuera con respecto a la anterior, aunque en Xataka Basics han encontrado con algún error que ha hecho que tengan que borrar el caché, pero esto es esperable en una versión beta.

Sin embargo, dentro de su código nos encontramos con pistas que apuntan al sistema que Google está preparando para ampliar los tipos de aplicaciones permitidas.Esta versión tiene cadenas de texto en su código que hacen alusión al uso de aplicaciones cuando el coche está aparcado o cuando exista una nueva aplicación compatible con el sistema.

Esto es solo el primer paso hacia una dirección en la que los desarrolladores podrán ofrecer más y mejores aplicaciones. No es algo que repercuta en Android Auto ahora mismo, pero simplemente se está introduciendo un marco sobre el que los desarrolladores podrán trabajar a medio y largo plazo.

¿Y por qué va esto tan lento? Pues porque las novedades de Android Auto van por dentro, y al ser un sistema para usar en el coche cualquier error en la app puede ser fatal. Por eso en las actualizaciones de Android Auto no pueden simplemente lanzar una nueva función y luego irla mejorando, porque cada fallo puede costar vidas.

Cómo actualizar Android Auto Beta

Al ser una versión en fase beta, todavía vas a tener que esperar unos días hasta que llegue a su versión final, ya que las betas son cerradas, aunque en este enlace puedes probar suerte por si hubiera algún hueco en el programa de betas, algo que no suele pasar.

El otro método para probar la beta es descargar e instalar su archivo APK, disponible en la página de Android Auto en APKMirror. En esta web tendrás que elegir entre las arquitecturas ARM y ARM64, aunque si tu móvil es actual casi seguro que es la ARM64. Una vez descargado el archivo, tienes que instalar la APK en tu Android de forma manual y reiniciar.