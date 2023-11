Android Auto 10.9 oficial: novedades y cómo descargar la última versión estable

Una semana después de su versión beta, Google ha lanzado la versión final de Android Auto 10.9. Se trata de la nueva versión del sistema operativo para el coche, que instalas en el móvil como una app pero solo para conectarlo en tu vehículo y lanzarlo en su consola de a bordo.

Y como siempre que llega una nueva versión, nosotros vamos a repasar para ti las novedades y posibles nuevos cambios que puedan venir con ella. Lamentablemente, una vez más parece que prácticamente no hay novedades, por lo que también te diremos por qué pasa esto.

Novedades de Android Auto 10.9

Lamentablemente, en esta nueva versión no hay ninguna novedad visible dentro del propio sistema operativo. Esto quiere decir que no hay ninguna nueva función ni modificación importante en el sistema operativo.

Lo que sí que hay, y ya lo vimos en la versión beta, es soluciones a algunos errores. Google ha asegurado que ha implementado soluciones para los errores que había con la VPN de Google One y otro con la aplicación de Google Chat en actualizaciones recientes.

Pero más allá de esto no hay más cambios. Como siempre, Google va avanzando poco a poco y activándole algunas funciones a usuarios puntuales, como el nuevo diseño del Asistente de Google, el nuevo selector de contactos o la configuración para coches eléctricos, además de Coolwalk o Material You. Son funciones anunciadas hace tiempo, pero que no han lanzado de forma masiva. Quizá tengas suerte y se te activen, pero si no es así tendrás que seguir esperando.

¿Y por qué parece no haber nunca grandes novedades? La principal razón parece ser que la prioridad de Google está en la solución de bugs y errores internos. La empresa no suele especificar qué errores han sido solucionados, por lo que tampoco podemos saber las soluciones concretas.

Pero vamos, el resumen viene a ser que las novedades de Android Auto van por dentro, con pequeños cambios en el código del sistema operativo. Es un sistema para la conducción, por lo que cualquier error en la app puede ser fatal, lo que hace que en las actualizaciones de Android Auto no pueden simplemente lanzar una nueva función y luego irla mejorando, porque cada fallo puede costar vidas.

Actualiza a Android Auto 10.9

La versión que tenemos de Android Auto 10.8 es la estable, lo que quiere decir que cualquiera puede actualizar de una manera sencilla. Puedes hacerlo directamente a través de Google Play, buscando actualizaciones de las apps instaladas en tu móvil, entre las que aparecerá la de Android Auto.

También puedes descargar la actualización de forma manual bajando su APK desde APKMirror. La única decisión que debes tomar es elegir la arquitectura de tu móvil y si es ARM o ARM64, y bajar la última versión disponible. Si tu móvil es actual, casi seguro que es la ARM64. Una vez descargada, solo tienes que instalar el archivo APK en Android.

