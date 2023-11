Android Auto 10.9 beta: qué novedades tiene y cómo actualizar

Google no para, y pocos días después de lanzar Android Auto 10.8 en su versión final, llega la versión beta de Android Auto 10.9 para poder ir probando los cambios. Se trata de ese sistema operativo para la consola de tu coche que instalas en el móvil, y luego conectas tu dispositivo en la consola del coche para hacerlo funcionar allí.

Y como solemos hacer, hoy vamos a decirte cuáles son las novedades de esta nueva versión beta, para que sepas hasta qué punto te merece la pena instalar esta versión beta. Y después, al terminar te diremos los pasos que debes dar para instalar la beta en tu móvil.

Novedades de Android Auto 10.9 beta

Lo primero que debes saber si quieres actualizar es que en las versiones beta se aprovecha para experimentar con nuevas correcciones antes de lanzarlas para todos los usuarios, y que puede haber fallos. En esta beta, hemos visto errores de visualización en el asistente de Google, y puede incluso que el asistente deje de funcionarte por momentos.

También hay usuarios que se quejan de que la conexión inalámbrica con el coche parece ser más inestable tras esta beta. Pero como en todo, estos errores no tienen por qué afectar a todos los usuarios, y siempre depende de cada móvil y coche.

Por lo demás, no hay nuevas funciones pero sí soluciones a algunos errores. Google asegura que ha solucionado un error con la VPN de Google One y otro con la aplicación de Google Chat en actualizaciones recientes. También puedes encontrarte con otras correcciones que Google de momento no ha especificado.

¿Y por qué parece no haber nunca grandes novedades? Pues porque se prioriza el desarrollo centrándose en la solución de bugs, errores internos y problemas de estabilidad. La empresa nunca especifica qué errores han sido solucionados, pero es de esperar que así sea. También es común que en las actualizaciones se añada soporte para nuevos dispositivos.

Y esto último es así porque las novedades de Android Auto van por dentro, con pequeños cambios en el código del sistema operativo. Es un sistema para la conducción, por lo que cualquier error en la app puede ser fatal, lo que hace que en las actualizaciones de Android Auto no pueden simplemente lanzar una nueva función y luego irla mejorando, porque cada fallo puede costar vidas.

Cómo actualizar Android Auto Beta

Al ser una versión en fase beta, todavía vas a tener que esperar unos días hasta que llegue a su versión final, ya que las betas son cerradas, aunque en este enlace puedes probar suerte por si hubiera algún hueco en el programa de betas, algo que no suele pasar.

El otro método para probar la beta es descargar e instalar su archivo APK, disponible en la página de Android Auto en APKMirror. En esta web tendrás que elegir entre las arquitecturas ARM y ARM64, aunque si tu móvil es actual casi seguro que es la ARM64. Una vez descargado el archivo, tienes que instalar la APK en tu Android de forma manual y reiniciar.

