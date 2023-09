Android Auto 10.5 oficial: novedades y cómo descargar la última versión estable

Ya tenemos con nosotros la nueva versión del sistema operativo para coches de Google, que es Android Auto 10.5. Este es el sistema que instalas en el móvil como app, pero no lo puedes abrir en este dispositivo, sino que conectas el móvil al coche para verlo en la consola de tu vehículo.

Como cada pocas semanas, tenemos una nueva versión con muy pocos cambios exteriores, aunque hay algunas nuevas opciones que te vamos a explicar. Pero si te sabe a poco, también aprovecharemos para decirte por qué suele parecer que en Android Auto casi nunca haya novedades.

Novedades de Android Auto 10.5

Una de las principales novedades de esta nueva versión de Android Auto es una opción para desarrolladores. Se trata de una opción llamada Test harness mode, que permite que los desarrolladores puedan automatizar dispositivos con opciones para borrar datos, conservar claves ADB y más.

Pero ahí acaban las buenas noticias sobre novedades, porque todo lo demás son ausencias. No tenemos lanzamientos masivos del nuevo diseño del Asistente de Google, el nuevo selector de contactos o la configuración para coches eléctricos. Tampoco ha llegado para todos Coolwalk, y Zoom y WebEx no están aún disponibles para todos pese a haber sido anunciados ya.

Esto es así porque Google no despliega de una vez todas las novedades, sino que van llegando poco a poco a cada vez más usuarios. Por eso, tras actualizar es posible que veas que alguna de ellas se te active, pero también es posible que no recibas ninguna. Esta prudencia se debe a que Google no quiere que ninguna novedad cause problemas generalizados a todos.

Por lo tanto, Google sigue priorizando el desarrollo centrándose en la solución de bugs, errores internos y problemas de estabilidad. La empresa nunca especifica qué errores han sido solucionados, pero es de esperar que así sea. También es común que en las actualizaciones se añada soporte para nuevos dispositivos.

Y esto último es así porque las novedades de Android Auto van por dentro, con pequeños cambios en el código del sistema operativo. Es un sistema para la conducción, por lo que cualquier error en la app puede ser fatal, lo que hace que en las actualizaciones de Android Auto no pueden simplemente lanzar una nueva función y luego irla mejorando, porque cada fallo puede costar vidas.

Actualiza a Android Auto 10.5

La versión que tenemos de Android Auto 10.5 es la estable, lo que quiere decir que cualquiera puede actualizar de una manera sencilla. Puedes hacerlo directamente a través de Google Play, buscando actualizaciones de las apps instaladas en tu móvil, entre las que aparecerá la de Android Auto.

También puedes descargar la actualización de forma manual bajando su APK desde APKMirror. La única decisión que debes tomar es elegir la arquitectura de tu móvil y si es ARM o ARM64, y bajar la última versión disponible. Si tu móvil es actual, casi seguro que es la ARM64. Una vez descargada, solo tienes que instalar el archivo APK en Android.

