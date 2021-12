9 webs para compartir archivos de forma anónima: sin registrarte, apps obligatorias o dar tus datos

Te traemos una pequeña colección de 9 webs para compartir archivos de forma anónima, para no tener que registrarte en ningún sitio, o sin la obligatoriedad de dar datos como tu correo electrónico o descargar aplicaciones para que funcione. Son servicios web a los que vas a poder acceder desde cualquier móvil u ordenador.

En general, vamos a tener dos tipos de servicio en esta lista. Por una parte, están los que envían archivos mediante tecnología P2P, haciendo que no se alojen en ningún sitio, aunque tengas que mantener el navegador abierto para el envío. Y luego están los que suben el archivo a algún servidor y luego lo borran automáticamente pasado un tiempo.

Dropall

Es un servicio de envío de archivos que hace de intermediario, ya que usa tecnología P2P para que el envío se haga directamente desde tu PC al del receptor. Puedes enviar cualquier tipo que quieras, sólo tendrás que arrastrarlo o cargarlo en la web, darle los datos de acceso a quien quieras, y mantenerte en la web mientras se realiza el envío.

Como todos los de la lista, no tienes que registrarte, sólo tendrás que crear una sala con el nombre que quieras. Tienes la opción de añadir una contraseña a la sala para que cualquiera no pueda entrar, aunque no es obligatorio, y también tiene la opción de ponerte un nombre de usuario para identificarte. Tiene aplicaciones móviles, disponibles, pero no son obligatorias.

FilePizza

Otra página con la que compartir archivos mediante tecnología P2P. Su funcionamiento es extremadamente fácil, simplemente eliges el archivo y se genera un enlace para poder compartirlo. Durante el envío, ambos equipos deben permanecer con la página abierta.

El enlace generado durará solo mientras quien envía el archivo mantenga la web abierta, y si la cierra o refresca, entonces habrá que iniciar el proceso de nuevo con un nuevo enlace. Esto hace que sea un servicio efímero, y no almacena datos ni siquiera de tu sesión. Los archivos tampoco se almacenan en ningún servidor.

Instant.io

Se trata de otro servicio para compartir archivos mediante P2P, aunque pensado para esas veces en las que necesitas que el archivo sea un poco más accesible. Lo que hace es crear un torrent con tu archivo y generar un enlace Magnet con el que poder añadirlo a aplicaciones de descarga mediante tecnología BitTorrent y que cualquiera pueda descargarlo.

La cuestión es que durante la descarga, tanto el emisor como el receptor tienen que estar conectados como en el resto de servicios P2P. Sin embargo, puede ser una alternativa útil para cuando quieres una difusión más masiva y cómoda para los archivos.

SendBig

Un servicio que se centra en el envío de archivos grandes, aunque sin los inconvenientes de los servicios que se basen en P2P. Ofrece la posibilidad de enviar archivos de hasta 30 GB de tamaño, que se suben en el servidor de la empresa y están disponibles durante 7 días. Luego, los archivos se borran.

La página ofrece cifrado AES de 256 bits, protocolo SSL/TLS y certificado ISO 27001 para presumir de seguridad. Es un servicio gratuito en el que puedes añadir correos para compartir los archivos, o simplemente dejar que se genere un enlace y no tener que darle ningún dato. Si necesitas más, también tiene un plan de pago además del gratuito.

Snapdrop

Esta es una herramienta totalmente diferente al resto, ya que es un método con el que enviar archivos entre dispositivos que estén en la misma red. Lo único que tienes que hacer es abrir la web en al menos dos de estos dispositivos, la web detectará al otro dispositivo u otros que estén conectados desde tu red, pulsarás en ellos y podrás enviar archivos sin límite de tamaño.

Viene a ser como un AirDrop de iOS, pero que puedes utilizar tanto en ordenadores como móviles. Los archivos van sin cifrado en la misma red, aunque tampoco necesitas ni registrarte, ni meter ningún tipo de datos, y la página no tiene anuncios ni nada. Para identificaros, a cada persona se le asigna un nombre aleatorio.

TransferKit

Se trata de un servicio especial que usa la red Filecoin, una red de almacenamiento descentralizada y segura. Esto quiere decir que los archivos no se alojan en un servidor concreto que pueda fallar o ser atacado, sino en un entramado descentralizado y distribuido de equipos de participantes. Todo ello, perfectamente cifrado.

A nivel de usuario, la página funciona como cualquier otra de transferir archivos, y eso es un punto a favor. Solo tienes que subir el archivo con un máximo de 32 GB disponibles, y compartir el enlace que se generará cuando termine de subirse. La parte negativa es que los datos no se van a borrar, y seguirán siempre disponibles.

Volafile

Volafile es un servicio que se centra en el anonimato durante los envíos, por lo que ni te pedirá que te registres ni te solicitará datos como tu correo electrónico, número de teléfono ni ningún otro que pueda llevar a identificarte. Eso también implica que tampoco hay ni aplicación móvil ni métodos de pago para ampliar sus posibilidades.

Lo primero que tienes que hacer con este servicio es crear una sala de chat privada, y compartir su dirección web con la persona que quieras. Una vez en la sala, puedes subir archivos de hasta 20 GB de tamaño que desaparecen a los 2 días, decir lo que quieras y dejar que quienes vayan los descarguen, hablen o suban sus propios archivos al chat.

Wormhole

Se trata de una aplicación que te permite alojar durante 24 horas archivos de hasta 5 GB de tamaño o utilizar tecnología P2P para enviar los archivos que sean más grandes, concretamente hasta 10 GB. Además, el envío está cifrado de extremo a extremo con 128-bit AES-GCM para garantizar su seguridad.

Tiene dos maneras de funcionar. Con los archivos de menos de 5 GB, los subes a los servidores de este portal para que esa persona que decidas pueda descargarlo. El archivo se borra de los servidores automáticamente pasadas 24 horas. Si es un archivo mayor, el envío se hace por P2P, por lo que en este caso necesitarías mantener la web abierta mientras se envía el archivo directamente desde tu ordenador al del receptor.

Ydray

Un servicio desarrollado en España que compite por hacerse un hueco entre las propuestas destinadas a enviar archivos de gran tamaño. Es un servicio de pago que cuenta con una versión gratuita, con la que puedes mandar hasta 50 archivos que ocupen un total de hasta 5 GB. Si no quieres añadir datos, generarás un enlace con límite de descargas, aunque tienes la opción de enviar el enlace a hasta 20 destinatarios por correo.

Para utilizarlo no necesitarás registrarte ni crear cuentas, y los archivos permanecerán disponibles 7 días desde que los subes. La única pega que se le puede poner es que no especifican qué cifrado utilizan, aunque aseguran que securizan los archivos con las normas de la LOPD.