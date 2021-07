Porsche Taycan Cross Turismo, primeras impresiones: un coche eléctrico de espectaculares prestaciones dentro y fuera del asfalto

Después del éxito de su primer coche eléctrico, el Porsche Taycan que ya supone el 20% de las ventas de la marca en España y del que en 2020 se han vendido 20.000 unidades en todo el mundo, ahora llega una nueva versión llamada Porsche Taycan Cross Turismo con carrocería familiar. Su objetivo es aportar un extra de polivalencia, practicidad y capacidad incluso para circular fuera del asfalto que no tenía el Taycan, al tiempo que mantiene sus espectaculares prestaciones. Ya lo hemos probado, y te contamos sensaciones al volante.

El todoterreno entre los deportivos eléctricos

Porsche ya adelantó cómo sería esta versión de su berlina familiar en el año 2018 cuando presentó el prototipo Mission E Cross Turismo en el Salón del Automóvil de Ginebra. Ahora que el nuevo Porsche Taycan Cross Turismo ha llegado al mercado, le llaman "El todoterreno entre los deportivos eléctricos", ya que esta nueva versión no pierde su ADN deportivo, pero lo complementa con ciertas capacidades para circular fuera del asfalto que no tenía la berlina.

Mide 4,97 metros de largo. Estamos ante un señor coche eléctrico.

El Porsche Taycan Cross Turismo mide 4,97 metros de largo. Hay cuatro variantes del Taycan Cross Turismo, con potencias que van desde los 380 CV hasta los 625 CV, con picos puntuales de más potencia (hasta 761 CV en el Turbo S) cuando hacemos uso del sistema de salida lanzada launch control. Todos los Taycan Cross Turismo tienen tracción a las cuatro ruedas gracias a un motor situado en el eje trasero y otro en el eje delantero (en la berlina hay una versión básica solo con un motor atrás y tracción trasera).

Todos los Cross Turismo vienen equipados de serie con la suspensión neumática adaptativa con tecnología de tres cámaras, incluyendo la regulación activa de la amortiguación PASM (Porsche Active Suspension Management). Eso le permite variar la altura libre al suelo aumentándola hasta 30 mm. para permitirle circular por superficies como pistas de tierra o caminos embarrados.

Unida a esa suspensión neumática está la función Smart Lift, que permite que la carrocería suba automáticamente al llegar a un punto determinado, que identifica mediante localización GPS. Basta con que la primera vez que vayamos a pasar por ese punto, ya sea un badén, un acceso a un garaje o cualquier luegar donde necesitemos mayor altura para que los bajos del coche no rocen, se lo indiquemos. ¿Cómo? Pulsando el botón de elevación, situado a la derecha de la pantalla curva tras el volante, a continuación verás en la pantalla central un mensaje en el que te preguntarán si quieres que el coche memorice ese punto y eleve la suspensión automáticamente la próxima vez que te acerques allí.

El Smart Lift que eleva la altura se activa desde la segunda 'tecla' situada a la derecha de la pantalla

Es novedad también el modo de conducción Gravel, que se une a los tradicionales Normal, Sport y Sport Plus y se pueden seleccionar desde el mando giratorio en el volante o desde la pantalla central. Con él activado, además de aumentar automáticamente la altura de la carrocería 30 mm. modifica los sistemas de suspensión Porsche Active Suspension Management (PASM), Porsche Traction Management (PTM), Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+) y Porsche Stability Management (PSM) así como la forma en que se entrega la potencia, para que sea óptimo fuera del asfalto.

A nivel de diseño, la carrocería del Porsche Taycan Cross Turismo destaca por su forma familiar, con el Flyline del techo muy marcado que permite ganar hasta 47 milímetros más de espacio para la cabeza de los pasajeros de las plazas traseras y contar con un máximo de más de 1.200 litros capacidad de carga en el maletero (entre 405 y 446 litros con asientos traseros levantados), que cuenta con un amplio portón trasero y crece 39 litros respecto al Taycan berlina. Delante sigue contando con un maletero de 84 litros.

Para permitirle circular fuera del asfalto sin dañar su carrocería, el Porsche Taycan Cross Turismo tiene una serie de elementos específicos que refuerzan su aspecto y le protegen. Con el paquete Off Road, llegan las molduras protectoras en los extremos de los paragolpes delantero y trasero, así como en los extremos de los faldones laterales.

Más allá de eso, el Taycan Cross Turismo luce los pasos de rueda reforzados con secciones plásticas, lo cual marca su estilo y le da un aspecto más robusto y campero, más allá de las llantas que van entre las 19 y las 21 pulgadas y tienen diseños específicos diferentes a los del Taycan normal.

Sistema eléctrico de 800 V, batería grande y funciones 'on demand'

El Porsche Taycan Cross Turismo tiene el sistema eléctrico de 800 V que ya conocimos en el Taycan, en lugar de los 400 voltios que suelen tener la mayoría de los coches eléctricos. Todas las versiones incluyen además la batería Performance Plus, con 93,4 kWh de capacidad. No hay baterías más pequeñas como sí había inicialmente en el Taycan.

Puede cargar las baterías a una potencia de hasta 250 kW ganando en cargadores rápidos 100 km de autonomía en 5 minutos. Si lo cargas en casa o en un enchufe convencional lo podrás hacer con hasta 11 kW de corriente alterna (CA) y si fuese necesario en opción se puede solicitar un cargador a bordo de 22 kW.

Con esta batería, el Taycan Cross Turismo homologa en ciclo WLTP una autonomía que va de los 388 a los 452 km dependiendo de la versión y la configuración del coche. Lógicamente, también el estilo de conducción afecta de forma directa a la autonomía máxima, así que si eres muy impetuoso con el acelerador, esas cifras se reducen considerablemente.

Una de las novedades que incorpora el Taycan Cross Turismo es la existencia de funciones bajo demanda. El cliente puede adquirir diferentes funciones de confort y de asistencia según sus necesidades, de forma permanente o bajo suscripción mensual.

Las funciones disponibles son cuatro:

- Guiado de carril activo mantiene el vehículo centrado en el carril interviniendo continuamente en la dirección, incluso en situaciones de atasco.

- Porsche InnoDrive que se encarga de adaptar la velocidad automáticamente a las condiciones existentes, tales como tramos con velocidad limitada, curvas, rotondas, ceda el paso y stops.

- Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) actúa en segundo plano siempre que está activado el guiado de ruta y optimiza todos los parámetros del sistema para obtener la duración de viaje más corta con la máxima comodidad.

- Servodirección Plus trabaja en función de la velocidad. Reacciona de manera directa y precisa a altas velocidades y con una mayor asistencia a la dirección a baja velocidad. Esta Function on Demand no está disponible como opción mensual.

¿Dónde cargar el Porsche Taycan Cross Turismo?

Al igual que el Taycan o cualquier otro coche eléctrico, uno de los aspectos que genera más dudas a la hora de pasarse al coche eléctrico, es la infraestructura de carga. En este sentido, Porsche está haciendo el esfuerzo de generar diferentes tipos de puntos de carga propios, que básicamente se dividen en estos:

- Centros Porsche: Porsche Turbo Charging. A lo largo de 2021, todos los Centros Porsche tendrán instalados turbocargadores que pueden proporcionar corriente continua entre 320 kW y 350 kW de potencia. De esta forma, en solo 5 minutos se recupera la energía suficiente para hacer 100 kilómetros en un Taycan. Además, todos los concesionarios de la marca disponen de varios cargadores más con diferentes potencias.

- Carga rápida en ruta: High Power Charging Network. Se trata de una red de 35 estaciones de carga, fruto de un acuerdo con Iberdrola, de las que 20 estarán en funcionamiento a lo largo de 2021 y el resto en 2022. En cada una hay entre seis y ocho cargadores, dos de hasta 350 kW de potencia, el resto de 50 y 150 kW.

- Energía en la ciudad: Porsche DC City Charging. Es un proyecto para instalar estaciones de carga rápida, con corriente continua de 175 kW de potencia, en algunas de las principales ciudades de la península ibérica. A finales de 2021 ya se estarán en pleno funcionamiento 15 de los 20 previstos.

- Destinos selectos: Porsche Destination Charging. Hoteles, restaurantes, campos de golf, puertos deportivos o clubs náuticos, entre otros destinos exclusivos, ofrecen facilidades para la carga de sus vehículos eléctricos e híbridos enchufables a los usuarios de Porsche, con al menos dos cargadores específicos. Actualmente hay más de 200 destinos, que aumentarán a 400 durante 2021.

Además a esta red hay que unir los cargadores de Ionity, la red apoyada por los principales grandes fabricantes de coches a nivel europeo entre las que se encuentra Porsche, los cargadores de otras empresas e incluso cuentan con una Unidad móvil de carga Porsche, que permite cargar de forma simultánea la batería de diez coches eléctricos. Dispone de una batería estacionaria de 2,1 MWh (el equivalente a 2.100 kW) de capacidad y se desplaza de un sitio a otro enganchada a una cabeza tractora. En los meses de julio y agosto estará ubicada en Murcia.

En total hablamos de que durante 2020 Porsche ha instalado 400 puntos de carga de los que más del 14% tienen potencia superior a 50 kW. Esta cifra crecerá a más de 800 durante este año 2021 y en 2022 superarán los 900 con un 15% de alta potencia (entre 150 y 350 kW).

Sensaciones al volante del Porsche Taycan Cross Turismo más potente

Durante la presentación del Porsche Taycan Cross Turismo tuve ocasión de conducir dos versiones de este modelo. Empecé por el Taycan Turbo S Cross Turismo de 625 CV en condiciones normales con un pico máximo puntual de 761 CV haciendo Launch Control con Overboost.

Lo primero que hay que decir de él, es que es de esos coches que tiene dos caras diametralmente opuestas. Si lo llevas con suavidad y dulzura, se comporta como una berlina de representación, con una calidad de rodadura fuera de toda duda, el silencio presidiendo el habitáculo y un placer de conducción como pocos coches pueden ofrecer.

Es cómodo de conducir, filtra muy bien las irregularidades del asfalto y eso hace de él un coche muy válido para largos viajes.

Esa sensación de paz, calma y tranquilidad desaparecerá todo lo rápido que tú desees. Todo dependerá de lo que le solicites con el pie derecho, bajo el que se esconde el mayor potencial que puedas imaginar.

Tiene 1.050 Nm de par motor disponibles siempre, desde el preciso instante que le pidas que los entregue, ya que por su condición de coche eléctrico el par es instantáneo. Para que tengamos una referencia, un coche de combustión potente, como el CUPRA Formentor VZ de 310 CV, ofrece 400 Nm pero para entregarlos antes ha de ir subiendo de vueltas hasta alcanzar las 2.000 RPM.

Aquí esa cifra tan descomunal está disponible siempre, y para colmo es capaz de transmitir tal magnitud de fuerza al asfalto sin que se le atragante, gracias a la perfecta sincronía entre los motores de ambos ejes, que hacen que el coche avance hacia adelante a velocidades a las que nuestra cabeza no está acostumbrada.

Por si fuese poco este es el único coche eléctrico hasta la fecha con una caja de cambios de dos marchas. Va instalada en el eje trasero y actúa automáticamente, haciendo uso de una primera marcha más corta que proporciona al Taycan Cross Turismo una aceleración brutal desde parado, mientras la segunda marcha con su relación más larga asegura una alta eficiencia y unas reservas de potencia idénticas, incluso a velocidades muy altas.

Así, cuando llevamos seleccionado alguno de los modos de conducción más prestacionales, el Sport y el Sport Plus, o cuando le pedimos una respuesta muy rápida, el coche automáticamente engrana la marcha corta y te dispara hacia adelante como si fueses montado en un tirachinas, haciendo registros de aceleración más dignos de coche de Fórmula 1 o de un misil de guerra que de un coche.

No exagero. Acelera de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos, pero si tenemos el valor de seguir acelerando a fondo, es capaz de alcanzar los 200 km/h en 9,7 segundos.

Experimentar tales aceleraciones requiere cierta adaptación de nuestro cuerpo, que no está acostumbrado a soportar fuerzas tan brutales. Lo bueno es que el coche parece estar siempre preparado para digerir tal magnitud de fuerza.

El equipo de frenos, de material carbono cerámico en esta versión Turbo S, como en los coches de competición, no sufre en absoluto a la hora de detener esas 2,3 toneladas de peso cuando van lanzadas. Además la dirección tiene un tacto exquisito y cuando vienen curvas, parece inaudito el ritmo al que las puedes trazar y la sensación de confianza que ofrece el coche para sacarle el máximo partido. Ese es el carácter deportivo que marca los coches de Porsche, por mucho que este quiera añadir una faceta más campera a la ecuación.

El Taycan Cross Turismo 4S

Después de bajar de esa bestia que acababa de probar me sentía como cuando bajas por primera vez de una montaña rusa de las fuertes. Tu cuerpo requiere unos minutos para calmar la excitación mientras tu cerebro va poco a poco despegándose de la parte posterior del craneo.

Para llevar a cabo ese proceso, yo me monté en el Taycan 4S Cross Turismo, la segunda versión "menos potente" si es que se puede usar esas palabras para referirnos a un coche que tiene 490 CV en condiciones normales con picos de 571 CV.

En este encontré un punto de equilibrio más lógico y cabal que en el Turbo S, ya que el espectro que hay entre la conducción relajada y sosegada que buscas en un coche eléctrico cuando lo conduces por ciudad, por ejemplo, y el que ofrece cuando vas alegre, no es tan amplio como en el Turbo S.

En este la sensación de calidad de rodadura, el silencio, la forma en que filtra todo del exterior es igual de buena que en el otro, pero en este caso cuando pisas con más ganas el acelerador, encuentras una respuesta alucinante pero más sencilla de manejar y asimilar, en todos los sentidos.

Acelera de 0 a 100 km/h alcanzando registros de coche superdeportivo, con 4,1 segundos. Pero al mismo tiempo, esas reacciones son menos enérgicas y no requieren que tu cuerpo se habitúe, por lo que puedes disfrutar de sus excelentes prestaciones sin tener el miedo a ir a una velocidad estratosférica para la que no estás preparado.

El Taycan 4S Cross Turismo es todo placer, un coche con el que puedes viajar cómodamente haciendo consumos moderados, ya que no tienes la tentación tan fuerte como en el Turbo S de sacar las máximas prestaciones en todo momento.

Para hacer un análisis de consumos en uso real en el día a día y en viajes en carretera necesitaremos hacer más adelante una prueba de una semana de duración, pero con registros en el ordenados de abordo que rondaban los 23/25 kWh/100 km, nos parecieron bastante ajustados para las prestaciones que ofrece el coche.

Precios del Porsche Taycan Cross Turismo



TAYCAN TURBO S CROSS TURISMO TAYCAN TURBO CROSS TURISMO TAYCAN 4S CROSS TURISMO TAYCAN 4 CROSS TURISMO POTENCIA MÁXIMA (OVERBOOST) CON LAUNCH CONTROL 761 CV 680 CV 571 CV 476 CV POTENCIA 625 CV 625 CV 490 CV 380 CV ACELERACIÓN O A 1OO KM/H 2,9 SEG. 3,3 SEG. 4,1 SEG. 5,1 SEG. VELOCIDAD MÁXIMA 250 KM/H 250 KM/H 240 KM/H 220 KM/H PRECIO 191.706 € 157.826 € 114.508 € 95.995 €

