Visitamos el laboratorio de GN Jabra en Copenhague: lo que empezó con el telégrafo ahora es alta tecnología para auriculares

La historia de la tecnología está llena de compañías que empezaron con un propósito modesto y se convirtieron en gigantes de la innovación. Quizá solo nos vienen a la mente las grandes tecnológicas americanas y asiáticas que acostumbramos oír en nuestra vida diaria. En Europa, también hay espacio para el desarrollo.

Un ejemplo de ello es GN Jabra, que comenzó sus operaciones en el siglo XIX con el telégrafo -que no fue la primera forma de telecomunicación- y hoy en día es un referente en soluciones de audio avanzadas, para consumidores pero sobre todo para empresas. Desde Xataka, hemos visitado la capital de Dinamarca para conocer las oficinas y el laboratorio de audio de Jabra.

Desde auriculares con cancelación de ruido hasta cámaras para videoconferencias que cumplen con los estrictos estándares de Microsoft Teams, así es Jabra. No ha tenido una travesía fácil y recientemente anunció que abandona el mercado de consumo. Acompáñanos en este recorrido por la historia y las instalaciones de GN Jabra, donde exploramos sus raíces, descubrimos los productos que los hicieron destacar y nos adentramos en su exhaustivo laboratorio de pruebas.

La herencia de GN Jabra

Jabra no se entiende sin GN, una empresa fundada hace 155 años que continúa trabajando día a día, ahora más que nunca, en un entorno preparado para la alta tecnología. Porque esta firma no empezó como una fuerte inversión monetaria proveniente de grandes fondos, no. GN, desde sus inicios en 1869, ha afrontado dos grandes guerras mundiales, con negocios como el telégrafo, y ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos.

De hecho, hoy en día, no solo posee marcas como Jabra, sino que abarcan otros mercados como el de los componentes gaming para PC. ¿Conoces SteelSeries? Pertenece a esta empresa con sede en Ballerup desde 2021. Su adaptación le hizo moverse del telégrafo a la transmisión mediante radio FM, y si bien fue camaleónico en los siglos XIX y XX, en este siglo XXI ha sabido resistir la dura competencia que ha entrado en su propio terreno: el audio. Todas las firmas de smartphones que colocan millones de unidades han invadido también este lado de la tecnología, uno de los más importantes para GN y concretamente para Jabra.

Carl Frederik Tietgen no pudo imaginar, cuando fundó Great Northern Telegraph Company, que llegaría tan lejos: sus inicios en la comunicación fueron el correo postal, antes de pasar al citado telégrafo. Él pensaba en un mundo más conectado, una filosofía que sigue prevaleciendo dentro de la empresa europea, no en vano muchos de sus dispositivos se enfocan en la comunicación, eso sí, con formas más modernas como las llamadas telefónicas y videoconferencias, sin olvidar la inteligencia artificial que lleva unos años removiendo los cimientos del sector.

Del correo postal al telégrafo y después... ¿el teléfono? No, GN apostó por la alta tecnología en audio para consumidores y empresas

Ya en 1907 se convirtió en líder del telégrafo, con una red mastodóntica que llegaba a cubrir 15.600 kilómetros, ahí es casi nada. De esta primera red, pasó a colocar teléfonos públicos en plena era de expansión del teléfono, mucho antes de la llegada del teléfono móvil, y del smartphone tal y como lo conocemos. Sin embargo, el avance de la tecnología nunca le hizo quedarse atrás, pues siguieron ofreciendo su propia visión.

Fue en el 2000 cuando Jabra se unió a GN, un importante bastión para esto que venimos diciendo de la evolución y adaptación: fue la llave para entrar en el terreno de audio para dispositivos inteligentes con equipos de manos libres. Cinco años más tarde, le llegó otra adición, bastante relevante en su negocio actual: Interton lo vuelve referente en el terreno de los dispositivos de audio médicos, para asistir a personas con deficiencias auditivas.

En el año 2014 presentaron los primeros auriculares deportivos con pulsómetro y también comenzaron con la cancelación de ruido en sus Jabra Evolve. La experiencia de Interton, de nuevo, era uno de los hilos que los enlazaba a la actualidad: los primeros audífonos certificados para el iPhone también son de GN.

Después de asentarse con distintas oficinas repartidas por la ciudad de Copenhage, la compra de Jabra y su expansión les hizo recalar en el extrarradio. Específicamente en Ballerup, donde hemos ido para conocer sus oficinas y el mencionado laboratorio, la base de pruebas donde se fraguan las tecnologías que empapan sus productos. Esto es lo que nos encontramos.

El cuartel general de Jabra es un moderno edificio que está emplazado en Ballerup, una localidad en las inmediaciones de Copenhague desde donde la firma danesa idea sus productos, los testea, y por supuesto, donde tienen lugar las múltiples reuniones que determinan el futuro de GN.

Al concentrar estas funciones en un solo lugar, GN Jabra puede coordinar eficientemente sus operaciones

Esta ubicación es estratégica, situándose a unos 16 kilómetros al noroeste del centro de la ciudad. Sus salas, están preparadas para exponer ideas, debatir temas, y presumen de los equipos de Jabra: las cámaras son ahora uno de los nichos de esta marca. Durante la visita, recibimos diversas conferencias de los actores principales de la empresa en las que conocimos sus inicios en la era moderna (con auriculares de diseños variopintos), cómo enfocan el tema de la IA y por supuesto, sus nuevos auriculares TWS.

Esta sede centraliza las actividades clave de la empresa, incluyendo la investigación y desarrollo (I+D), marketing global, ventas, y soporte técnico. Al concentrar estas funciones en un solo lugar, GN Jabra puede coordinar eficientemente sus operaciones. La sede también alberga el laboratorio de audio de la compañía, donde se esconden las exhaustivas pruebas que buscan garantizar los más altos estándares de calidad.

Productos pioneros en el audio

Que Jabra lleva tiempo haciendo dispositivos de audio es un hecho: así lo certificaron los múltiples (y atrevidos) diseños que nos mostraron durante la ponencia con el jefe de diseño. Desde su punto de partida, era imposible prever lo que le depararía el futuro, que para ser honestos, ha puesto alguna que otra piedra en el camino.

El primer dispositivo de audio Bluetooth certificado para el iPhone, el primer auricular que “envolvía” nuestro oído en los 90… son solo dos ejemplos de diseños que en su época parecían futuristas (alucinante el Jabra BT8030). De hecho, quizá incluso adelantados a su tiempo, pues algunos acabaron en el olvido sin cosechar éxito comercial.

Actualmente, no solo sirven auriculares “para el móvil” sino que también son conocidos en el entorno empresarial por la comunicación que brindan sus sencillos cascos con micrófonos, usados en call centers de todo el mundo. Después de conocer algunos de estos que mostramos en fotos, ha llegado el turno de la IA. ¿Cómo no iba a aparecer?

Las exigencias de la tecnología han cambiado considerablemente con el tiempo. En pasadas épocas, GN sólo podía transmitir texto a través del telégrafo, pero hoy en día hablamos a los ordenadores con la misma naturalidad que a una persona.

En este sentido, Jabra utiliza la IA en tres niveles, según nos explicaron: en primer lugar, se utiliza añadiéndola a los productos y procesos existentes. En el segundo nivel, los productos/procesos se adaptan para que puedan hacer pleno uso de la inteligencia artificial; al más alto nivel, se están desarrollando productos y soluciones que no serían posibles, en absoluto, sin la IA.

Es importante mencionar que la IA tiene mucho que ver con tecnologías que llevan mucho tiempo en la firma, como la propia cancelación de ruido activa o ANC. Jabra presume de una mejor relación con los chatbots gracias a que sus equipos consiguen una mayor precisión en la transcripción de voz a texto.

¿Dónde se prueban todas las características de los equipos de GN Jabra? En su curioso laboratorio de audio: demos un paseo por él.

Visita al laboratorio de audio de GN Jabra

Las distintas habitaciones del laboratorio interno de Jabra dejan boquiabierto a quienes entrar, quizá la excepción sea el personal, que estuvieron en todo momento acompañándonos y explicando en detalle sus secretos. En la única donde pudimos tomar fotos fue en la dedicada al audio espacial, pero mereció mucho la pena. Vaya que si lo hizo: es capaz de simular los sonidos ambientales de lugares concretos como una calle de Copenhague. Con 49 micrófonos y 4 subwoofers, y junto a un visor de realidad virtual, es posiblemente la experiencia más inmersiva.

En esta sala se testea el audio espacial, una de las especificaciones técnicas de las que presumen los últimos dispositivos de Jabra

Estas permiten simular todos los escenarios, desde habitaciones con una fuerte reverberación o eco, hasta salas con insonorización y compatibilidad electromagnética, otras con generadores eólicos e incluso entornos que se pueden adaptar con solo tocar un botón. El laboratorio también cuenta con un vehículo para simular el fondo acústico en el tráfico rodado: hasta ahí llega la obsesión y el mimo por los detalles. Para prueba, el siguiente clip.

La cancelación de ruido es uno de los elementos que más importancia tiene en la industria actual, y por ello se dedican varios habitáculos destinado a las pruebas de esta tecnología. Del enorme “ventilador”, para conocer la respuesta ante ruidos ambientales, a la cámara anecoica donde se enfocan en la captura de la voz humana: los micrófonos deben registrar tu voz y solo tu voz.

Replicar los sonidos de una sala de estar no es tarea fácil, se necesita todo un área para hacerlo. En este lugar, Jabra testea en profundidad la calidad de sus audífonos en distintas condiciones de la vida real. Y para que la conexión no nos corte en el punto más álgido de nuestros temas favoritos, la conexión inalámbrica, es decir, el Bluetooth, debe mantener una comunicación estable. Esto se comprueba en la cámara anecoica de radiofrecuencia, en la cual giran un muñeco equipado con los cascos para ver de una forma más clara y práctica la estabilidad.

Para subir la apuesta, el laboratorio posee una sala de pruebas que puede reproducir los altos requisitos de la certificación de Microsoft, disponible para técnicos e ingenieros. Aquí es donde se prueban productos como cámaras de conferencia y oficina antes de enviarlos a Microsoft para su aprobación. De esta manera, llevan el sello indicativo para que el usuario sepa que obtendrá la mejor experiencia de audio en cualquier entorno y situación.

Hubiéramos permanecido allí durante horas, pues algunas de las salas cambiaban el entorno para adaptarse a distintas situaciones. Para tristeza de nosotros, los usuarios, Jabra va a plegar una parte del chiringuito: la del consumidor. Tras recortar su portfolio en busca de la rentabilidad, anuncian que se centrarán en la parte empresarial para soportar el negocio.

Una pena con la dedicación y empeño que la firma danesa imprime sus productos, aunque el mercado es así de feroz. La parte positiva es que este completo laboratorio seguirá allí, funcionando como el primer día. No en vano las exigencias del sector empresarial les harán seguir dando el máximo para ofrecer desde Europa una marca de altos vuelos en el terreno del audio.

El futuro de GN Jabra: un vistazo a lo próximo

Lo ha intentado pero no pudo ser: Jabra, como hemos comentado en anteriores ocasiones, ha cesado en el intento de atacar el mercado del consumidor a través de sus líneas Elite y Talk. El motivo es que necesitan "centrarse en mayor medida en las partes más atractivas del negocio de GN", en esencia deben responder al capital invertido y reorienta la estrategia.

El pasado año, hicieron recortes en el portfolio de productos, dejando como estandarte a la familia Elite en el segmento premium, no siendo suficiente. La firma danesa ha tenido enormes enemigos enfrente: los propios fabricantes de móviles. ¿Qué marca no tiene hoy en día unos auriculares TWS? Competir con Apple o Samsung (por decir dos), que acompañan sus smartphones con sendos lanzamientos de auriculares, es misión imposible.

Por suerte para los usuarios que apuesten por uno de sus nuevos modelos, Jabra seguirá dando soporte técnico durante algunos años más. Toda esta reestructuración le costará alrededor de 450 millones de coronas danesas (unos 6 millones de euros) y un declive en el crecimiento orgánico de los ingresos. Quizá no le duela tanto a la matriz, GN que gozará de un mayor capital neto positivo en comparación al año pasado.

Restar una opción nunca es bueno para el consumidor, menos para Europa, que ve cómo se le va un buen representante. Igualmente, GN Jabra, continuará llegando a nosotros a través de otras de sus múltiples raíces. De alguna manera nos la encontraremos.

En Xataka | Soy un entusiasta del audio y así es como he conseguido catapultar la calidad de sonido de mi PC