Reciclar una minicadena antigua para tener sonido en el ordenador ha sido de las mejores decisiones tech que he tomado

Una de las cosas que me mataban de mi setup para trabajar y jugar era el sonido. La única salida de sonido que tenía hasta la fecha era el altavoz del propio monitor. Y yo estoy encantado con mi monitor, ojo, que se ve de escándalo y sus 144 Hz son una delicia, pero el sonido... pues no, el sonido no.

Por eso siempre que uso el ordenador para cualquier cosa que requiera sonido, véase asistir a una conferencia, escuchar lo-fi mientras trabajo o jugar a cualquier cosa, me tengo que poner los auriculares. Y a ver, ponerse los auriculares está bien durante un rato, pero qué queréis que os diga, después de cuatro horas de juego me acaban cansando.

El problema (como ya habéis señalado alguna que otra vez cuando he publicado fotos en las que se ve mi mesa de trabajo) es que la mesa era pequeña. Demasiado pequeña. Pero ahora tengo un fabuloso escritorio de roble de 170 x 70 y aquí cabe todo lo que quieras poner. Incluida una antigua minicadena LG de 2011 que tenía por casa.

Y se hizo el sonido

Total, que buscando y buscando altavoces para el ordenador, pensé "¿y por qué no aprovecho esa minicadena y sus dos pepino altavoces para el ordenador? Total, está ahí muerta de risa y así la aprovecho". Y eso hice. Quité de la estantería mi LG AX66 y sus dos altavoces AXS66F de 30W cada uno y los puse en el escritorio.

¿Cómo? A ver, yo soy de los que piensan que si las cosas funcionan, mejor no tocarlas. En principio, debería ser posible conectar los altavoces directamente al ordenador usando adaptadores, pero teniendo la minicadena original completamente operativa, hay una solución mucho más sencilla: conectar el PC a la minicadena a través del jack y configurar el PC para que sea la salida de sonido.

Vamos, que la única compra que he tenido que hacer ha sido un cable jack-jack para conectar la torre a la minicadena, poco más de un euro. ¿El resultado? Como era de esperar, funciona de escándalo. No es un sistema pensado para escuchar música en alta definición, pero tampoco es que haga falta. Quien quiera eso tiene otras opciones.

En mi caso, que quiero los altavoces para jugar (a cosas no competitivas, porque jugar a 'Valorant' y juegos por el estilo requieren sí o sí unos auriculares para escuchar los pasos), escuchar música mientras trabajo sin tener que llevar auriculares o, simplemente, ver un vídeo sin tener que dejarme el oído intentando descifrar el sonido que sale del monitor, me vale.

La minicadena se escucha bien, ya que los altavoces, sin ser perfectos, cumplen perfectamente con su cometido. Los graves tienen pegada, los agudos están bien representados y jugar es una pasada. No como cuando juego con auriculares, unos Corsair Virtuoso por cierto, pero se agradece no tener que llevarlos puestos cuando me engancho a 'Destiny 2' o a algo más casual.

En definitiva, estoy encantando. Es algo que me ha salido casi gratis y que ha mejorado muchísimo la experiencia sonora al usar el PC. Insisto en que no es perfecto y que se queda muy lejos de lo que ofrecen los equipos de sonido más potentes del mercado, pero a caballo regalado no le mires los dientes. Y oye, reciclar y dar un nuevo uso a cosas antiguas que funcionan nunca está de más.