El equipo de Jose García para trabajar y jugar: ordenador de sobremesa y portátil, periféricos, accesorios y más

A sus 25 años, Jose García es el editor más joven de Xataka. Periodista de formación, sus grandes pasiones son la tecnología, los videojuegos y los LEGO, tres áreas que cubre en Xataka con su habitual cercanía y desparpajo. Pese a su juventud, lleva un lustro escribiendo al más alto nivel y probando dispositivos de todo tipo, si bien se ha especializado en smartphones y smartwatches. Hemos hablado con el cordobés para que nos cuente qué equipo usa para trabajar y jugar y por qué lo eligió, además de otros dispositivos que emplea en su día a día.

Un ordenador por piezas para trabajar y jugar

Tanto para trabajar como para jugar, Jose emplea un ordenador de sobremesa que montó por piezas hace un par de meses. "Llevaba con el mismo ordenador casi desde que empecé a trabajar en esto, allá por el 2015, pero se me quedó corto especialmente para jugar."

"Tenía ganas de tener un ordenador potente y en condiciones. Lo primero que me compré fue un procesador Ryzen 5 3600 (188 euros). Lo elegí porque creo que AMD está haciéndolo cosas fantásticas en los últimos tiempos y este CPU es tremendo para el precio que tiene."

Sobre la RAM, nos confiesa que tiene el doble de lo que dimensionó inicialmente por error: "Tengo 32GB de memoria RAM DDR4 a 3200 Mhz de Kingston (75 euros). En su momento yo quería 16GB en dos módulos de 8GB, pero al comprarla vi que no eran dos sino uno, y como soy un poco TOC para estas cosas de la simetría, me compré otro."

Su inversión más potente fue la gráfica: "Es una MSI Radeon RX 5700 de 8GB (389 euros), que vendría ser el equivalente a una RTX 2070 Super. La compré porque me daba coraje comprarme juegos para PC y no poder jugarlos en ultra, en FHD a 144 Hz. No quiero que haya lags o problemas, así que aunque me costó 400 euros, la voy a aprovechar mucho y la puedo actualizar si quisiera. "

¿Tarjeta gráfica AMD o NVIDIA? El cordobés se decantó por la primera porque "le dí la oportunidad con el procesador y ya aposté por la GPU. Para el precio que tiene, el rendimiento es sobresaliente."

Nos explica que su elección se fundamentó en que "No tienen cuello de botella. El combo gráfica + procesador va muy bien y puedo jugar en ultra a mis juegos sin problemas. Es verdad que se calienta un poco (Nota: profundizaremos en esto más adelante) y que no tiene ray tracing, pero estoy contento con el rendimiento"

Del ordenador antiguo conserva su almacenamiento "tenía un SSD de Kingston de 250GB y un HDD de 1TB, en el primero tengo instalado Windows 10, Affinity Photo y Google Chrome, los juegos y todo lo demás se va al otro, aunque no soy de almacenar en local, así que todo lo suelo guardar en la nube. Mi idea es cambiar ese SSD por un M.2 y el HDD por otro SSD de 1TB para aprovechar la velocidad en juegos"

Aunque la RAM, procesador y CPU son las "estrellas" a la hora de configurar un PC a piezas, hay otros actores secundarios esenciales como la fuente – en este caso una Nfortec Scutum PSU (69 euros) – o la placa base: "Es una MSI 450 (75 euros) y la elegí básicamente porque aun siendo básica, era compatible con la CPU, con una GPU de alto rendimiento y me permitía tener memoria RAM DDR4 a 3200 Mhz."

¿Echáis en falta algo para "meterle caña" a un equipo? Efectivamente: la refrigeración. Jose compró la caja Nfortec Lynx Cristal Templado (39 euros) dejándose llevar por el diseño – tiene un lateral transparente e iluminación RGB – pero reconoce que es la compra de la que más se arrepiente por la gestión térmica:

"Cuando la probé vi que tenía una ranura de entrada de aire delantera muy pequeña. Al principio tuve problemas de calentamiento... entendedlo, vivo en Córdoba y estamos en verano. Así que lo que hice fue comprar un disipador Noctua (69 euros) que me entró justísimo y que bajó la temperatura de 90 grados a 75. Además de generar un gran caudal de aire es super silencioso. En mi experiencia, prefiero un disipador solvente de una marca buena a refrigeraciones líquidas. Es una de mis mejores compras y una solución asequible a un problema gordo"

De hecho, se plantea renovarla: "quiero una caja que esté abierta por delante para meterle dos o tres ventiladores para meter aire y otros tres para sacarlo por arriba y por detrás. Aún no sé cuál, así que si los lectores quieren recomendarme alguna, serán bienvenidas. Me compraré además otros ventiladores, los actuales cumplen, pero me gustaría unos más potentes como unos Corsair o unos Noctua mejores."

Para jugar, ¿ordenador o consola? ordenador y consola

Entre los títulos que más horas dedica se encuentran: "'Valorant', 'Counter Strike', 'League of Legends', 'Battlefield V' (y a toda la saga), el 'Star Wars: Jedi Fallen order'. Me gustaría jugar a la saga 'Borderlands' y estoy pendiente del 'Cyberpunk 2077', que tuve la oportunidad de probar y me enamoró, así que estoy pendiente de su llegada para encerrarme en casa a jugarlo"

Su PS4 fue un premio a un concurso de escritura creativa de 'Star Wars' porque según sus propias palabras "a mí a Star Wars no hay quien me gane" (aceptamos retos en los comentarios), está personalizada con Darth Vader." La pregunta para un amante del gaming es casi obligada: ¿qué consola de las que está por llegar le gusta más?

"Tengo un problema, me encantan los juegos exclusivos de Sony, especialmente los de plataformas como 'Ratchet & Clank', que además es la saga de mi infancia. Me prometí a mi mismo que si volvían a sacarlo, me la compraría, pero no sé si será la edición digital o la de disco. Dependerá del precio. Me gusta la de disco porque me permite intercambiar juegos con mis amigos. Pero con el PC he descubierto el Gamepass de Microsoft, así que no sé cuál elegir. La PS5 me llama mucho, soy de esas personas a las que les encanta su diseño... en esta casa hemos sido siempre de Sony y hasta ahora no había tenido dudas. Lo peor que podría pasar es que me comprase las dos, y eso sí que sería un problema"

Jose comenzó a jugar en consola, pero con el paso del tiempo el PC ha ido ganando espacio por su amor hacia los juegos competitivos y la experiencia que ofrece el ordenador:

"Con un ordenador potente generas más fps, si lo acompañas con un monitor de 144Hz también te ayuda... y aparte porque aunque hay juegos que están en ambas plataformas, se disfrutan más en PC por exprimir más los gráficos. Un ejemplo muy claro es 'Jedi Fallen Order', que en PS4 no va mal, pero en PC subes las texturas al máximo y lo disfrutas más a nivel de detalles, lo que se consigue con un PC a día de hoy no se logra con una consola"

Acompañado de periféricos a la altura

Aunque su torre a piezas es su "joya de la corona", la tiene muy bien acompañada por otros periféricos que emplea tanto en sus sesiones gaming como para trabajar: un teclado, ratón y monitor... su segundo monitor en cuestión de días.

"Inicialmente me compré un BenQ Zowie (199 euros) para jugar con panel TN, pero la representación de colores era más bien floja. Como me salieron dos pixeles muertos, lo devolví y compré un AOC Gaming 24G2U (189 euros) con IPS, 144Hz y Freesync. Creo que ha sido la mejor compra que he hecho nunca para el precio que tiene tanto para trabajar como para jugar. Los 144 herzios son un camino solo de ida. Tanto es así, que después se lo compró mi hermano"

Este monitor viene con altavoces integrados, una característica que le viene bien para su trabajo: "Para conferencias o vídeos de YouTube, pero se escucha regular si quieres hacerlo a alto nivel, por eso uso auriculares para ver películas o jugar, unos sencillos y apañados Sennheiser HD 206 (28 euros)"

Otra de sus adquisiciones "solo de ida" ha sido el salto a un teclado mecánico: "un Razer Huntsman (159 euros) con switches optomecánicos que funcionan por láser, me encanta no solo por su sonido, sino por su precisión y sensibilidad, no genera errores... me lo compré porque tenía ganas de probar un teclado mecánico tras tanto tiempo oyendo hablar de ellos, la realidad ha cumplido las expectativas con este modelo. Sé que es una tontería, pero tengo la iluminación de la torre casi totalmente sincronizada con la del teclado y el ratón"

"Uso un ratón Razer Basilisk (62,30 euros) que me gusta mucho porque tiene cable, se puede sincronizar con el teclado, encaja genial en mi mano y tiene una especie de freno, que uso mucho en juegos competitivos como 'Valorant'. ¿Cómo funciona? Me permite tener la sensibilidad muy alta y cuando estoy jugando, lo pulso y me la baja al mínimo para ganar en precisión para apuntar."

En verano Jose vive en una casa rural, que como toda casa en el campo tiene muchas ventajas y algunos inconvenientes, una de ellas es internet. "Me llega internet "Me llega internet por radiofrecuencia y el router que tenía era una castaña, así que cuando conectaba mi teléfono y otros dispositivos, internet se caía. Así que mi compra más reciente ha sido el router Tenda AC23 (59,99 euros) y estoy encantado. Es sencillo, tiene doble banda, capacidad para un montón de dispositivos y funciona bien."

Sus accesorios imprescindibles

Más allá de su inversión en gaming de la que también hace uso en su día a día laboral, Jose cuenta con una serie de accesorios y gadgets para hacer su vida más fácil y "satisfacer" dos de sus manías: el orden y tener siempre todos sus dispositivos cargados, dos objetivos que logra gracias a su bandeja de carga inalámbrica (40 euros).

"He hablado varias veces de ella en Xataka, me la regaló mi hermano en Navidad. Viene con cuatro puertos y cuatro bandejitas, lo que me permite poner cuatro móviles a cargar y mi teléfono de forma inalámbrica. Así, además de tenerlos cargados, los tengo ordenados. También uso un cargador de Anker (59 euros) con cuatro puertos USB y un USB-C para cargar todos los cacharros. Soy un maniático de las baterías y me gusta llevarlas siempre llenas, y claro, entre el móvil, el reloj, los auriculares..."

Aunque no soporta trabajar con música, también cataloga sus AirPods Pro (219 euros) como imprescindibles: "se oyen muy bien en general y se integran genial con mi iPhone, tanto que te acostumbras cuando te llaman a cogerlos para usarlos. Además si mis padres están en el salón viendo algo que no me gusta, me pongo a ver un streaming o una película completamente aislado. Son caros pero funcionan muy bien"

Termina su lista de accesorios obligados su mando de Xbox (44,90 euros): "Para juegos competitivos no hay nada como el teclado y el ratón, pero cuando juego a los juegos de historias o de un jugador en el PC, tiro de él. Y este modelo funciona muy bien, el soporte nativo es fantástico y la posibilidad de jugar a juegos que antes he jugado en consola en PC con este dispositivo en conjunción con el ordenador ofrece una experiencia fantástica"

El equipo de trabajo de viaje

Este 2020 ha sido un año atípico para los viajes, consecuencia directa de la grave crisis sanitaria que estamos viviendo, sin embargo las ferias y eventos forman parte de la rutina laboral de Jose. ¿Qué usa en esas situaciones?

"Mi portátil para movilidad es un Xiaomi Mi Air de 13,3", lo compré hace un par de años por su relación calidad precio y estoy bastante contento porque para el uso que le doy, que es escribir, navegar y editar algunas fotos, va bien. No le doy mucha tralla y menos mal, porque se calienta demasiado cuando lo hago. "

Por el momento no se plantea renovarlo y, de hacerlo, tampoco lo sustituiría por una tableta: "Lo he probado y no he sido capaz, no sé si porque la pantalla es muy pequeña o porque no me gustaba cómo estaba interpretado los SO para tablets – aunque con iPadOS ha mejorado – y al final la experiencia me ha demostrado que mejor un portátil"

Jose apuesta por el minimalismo para irse de viaje, citando entre sus obligados "Los AirPods Pro, el cargador de Anker (59 euros) y me llevo dos móviles, mi iPhone y otro de respaldo"

Para guardarlo todo usa la mochila Be.ez Le Swift (33 euros) "La elegí porque tenía muchos bolsillos – algo imprescindible –, tiene para guardar portátil y tablet y varias subsecciones para carteras, cables, tarjetas SD, objetivos... además es chiquitita. No cabe mucho, pero así meto lo justo y necesario."

Su teléfono personal y sus recomendaciones

Aunque su teléfono personal es un iPhone 11 Pro (1059 euros), nos reconoce que en realidad, él no tiene móvil: "raro es el mes que paso sin cambiar de móvil al menos una vez. Lo compré porque funciona bien, me gusta iOS, el realismo de las cámaras de los iPhone y su tamaño. No es perfecto, echo en falta los 90 Hz y el notch me parece grande, pero para mi uso cumple lo que esperaba de él."

Teniendo en cuenta que su trabajo es estar al día de la actualidad de los smartphones y probarlos de primera mano, ¿qué teléfonos recomendaría comprar por diferentes gamas?

"Si quieres un gama alta premium y estás dispuesto a gastarte el dinero, en Android apuesto por el OnePlus 8 Pro (869 euros) por la capa de personalización, valoro su capa no intrusiva porque me gusta Android por defecto. Y si te gusta iOS, iría por iPhone 11 Pro: por diseño, calidad de la pantalla, cámaras y si estás dentro del ecosistema de Apple, es la compra."

Un peldaño por debajo, el cordobés apuesta por el Realme X2 Pro (449 euros) "por precio creo que tiene ofrece unos componentes impensables, como la pantalla de 90 Hz o procesador muy capaz", si bien su teléfono móvil más recomendado es el Xiaomi Mi 9T Pro (359 euros): "es uno de los mejores móviles que ha hecho Xiaomi recientemente y por el precio que tiene, está bastante bien. Quienes lo han comprado tras mi recomendación jamás le han puesto pegas"

Y ya si nos vamos a presupuestos más ajustados: "Me iría al Redmi Note 9s (199 euros), un dispositivo con una cámara fantástica para su precio (sobretodo de precio), la pantalla está bastante bien y la autonomía es una fantasía, soportando dos días reales de uso. No es perfecto, pero con el ritmo que tiene Xiaomi en las actualizaciones, no tardará en corregir algunos fallos que detecté en el rendimiento"

