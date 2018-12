Los mejores podcasters de 2018 nos recomiendan su podcast favorito

El podcasting ha seguido creciendo en 2018 y España es uno de los países que más está apostando por este formato según el Digital News Report 2018. Y es que pese a que el consumo de podcast sigue siendo minoritario respecto a la radio, su audiencia está creciendo de manera continuada durante los últimos años. Las alternativas son enormes y la cantidad de podcasts puede parecer inabarcable. Ahora que termina el año, hemos querido conocer cuáles son las recomendaciones de los mejores podcasters de España.

Nuevas voces e historias contadas por expertos, cada uno con su particular carisma. Esta es nuestra recopilación con los mejores locutores, a quienes hemos preguntado por su podcast favorito. Uno en español y otro en inglés. Algunos barren para casa, otros han coincidido con nosotros en las recomendaciones. Esperamos que estas sugerencias os ayuden a conocer nuevos programas y adentraros más en esta nueva nueva edad de oro de los podcasts.

Pablo Romero

Las tres muertes de mi padre

Ganador del Premio Ondas 2018 por "la perfecta fusión entre el relato periodístico y sensibilidad personal y por las consecuencias jurídicas", Pablo relata en su podcast la investigación que realizó sobre el asesinato de su padre hace 25 años en un atentado de ETA. A través de un prólogo y cinco episodios, el periodista nos ofrece un podcast sincero y revelador. Sus recomendaciones también son historias personales y atemporales.

Radio Ambulante recopila historias que no conocen fronteras, todas son personales e íntimas, pero al mismo tiempo universales. Su producción es impecable. Carne Cruda es radio en estado puro, trabajada, bien hecha, pero con un toque muy personal. Javier Gallego sabe ser invisible cuando cuenta historias que, además, logran ser atemporales pese a su actualidad. Funciona cono podcast porque siempre hay una historia detrás. Es talento en estado puro. Slow Burn: convertir el periodismo de baja velocidad en un podcast, con todos los ingredientes del guión más clásico pero con una exhaustiva investigación de meses, hacen de cada narración una auténtica pieza de arte. Sin artificios, prácticamente con la voz (casi siempre de los protagonistas), invita al oyente a abordar sin prejuicios episodios de la historia política y social de EEUU.

Francisco Izuzquiza

La Escóbula de la Brújula / El Enganche

Licenciado en Comunicación Audiovisual y con experiencia en emisores como COPE y Onda Cero, Francisco es locutor de diversos podcasts como el que se emite en Podium sobre historia, misterio, leyendas y lugares mágicos y otro dedicado al fútbol. Sus recomendaciones de podcasts también están estrechamente relacionados con el deporte.

Mi podcast favorito en español es "El Reverso", un programa de Gonzalo Vázquez y Andrés Monje en M21 Radio, la emisora municipal de Madrid. Son episodios de una hora de duración sobre un aspecto concreto de la historia o el mundillo NBA: biografías al detalle, análisis psicológicos, historias más o menos desconocidas dentro de la liga... Son capaces de hablar, por ejemplo, del papel de las madres de los jugadores dentro del universo NBA y hacerlo realmente interesante para todos aquellos que amamos este deporte. Y es un ejemplo de cómo un contenido atemporal, unido al formato podcast, es capaz de superar ampliamente las limitaciones de la radio analógica tradicional. El Reverso se ha convertido en una joya para todos los aficionados hispanos a la NBA, a pesar de hacerse desde una emisora FM que sólo abarca la ciudad de Madrid. Y en inglés, mi podcast favorito es "Beyond The Grid", el podcast oficial de la Fórmula 1. Es un formato muy sencillo: El periodista británico Tom Clarkson, veterano en el sector, se sienta a charlar durante aproximadamente una hora con grandes personajes de la historia de este deporte. Y genera un clima de comodidad y confianza que lleva a que los entrevistados cuentan cosas que nunca antes habían revelado. Por ejemplo, Robert Kubica desveló que el grave accidente que truncó su carrera le dejó sin pilotar para Ferrari, con quienes tenía un contrato firmado que nunca salió a la luz.

Gonzalo Vázquez

El Reverso

Para los aficionados a la NBA, Gonzalo es uno de los mayores referentes en habla hispana. Con un estilo profundo y detallado, el periodista de Barakaldo nos relata junto a su compañero Andrés Monje las historias de los principales jugadores de la mejor liga de baloncesto. Para su recomendación opta por dos podcasts donde la identidad de los protagonistas está muy definida.

En una época que ha visto renacer el llamado mundo del misterio, que tan buena química abre con el formato podcast y entre los muchos que se prodigan en ello, me declaro oyente inseparable de la ‘Tertulia Zona Cero’. Sigue fiel a sus orígenes, los personajes tienen una identidad tan definida que hasta las informaciones expuestas parecen derivar de ellos, su didactismo de actualidad te permite estar al día de ciencia y futuro, y el desfile de voces enamora por familiar. Me agrada mucho ‘The J. J. Redick Podcast’ por el espacio que se abre entre el presentador y los invitados. Recelo siempre de la masiva presencia de exdeportistas en los medios de comunicación clásicos. Pero esto es otra cosa. El actual jugador de los Sixers invita a otros jugadores y los hace sentir compañeros de profesión, se promueve una base común de confianza y sobre eso, las conversaciones son muy enriquecedoras. Es el género argumental que la mayoría de jugadores suelen inhibir ante la prensa. Descubrir ese otro lado es la parte más fascinante.

Alex Barredo

Mixx.io / Hacia falta

Experto en tecnología y colaborador de La Vanguardia, Alex Barredo complementa su newsletter diaria con un podcast donde busca explicar qué ocurre en el mundo de la tecnología tanto de consumo como en su vertiente de negocios. Entre sus recomendaciones nos encontramos con un podcast sobre política y otro sobre intrincadas historias personales.

Mi podcast en español favorito es Los Hilos de Washington, de Dori Toribio. Lo es porque me pone al día de la actualidad de lo que está pasando con el gobierno de Estados Unidos, algo que queda distante pero es muy importante. Lo hace con un tono de rigor cortado por momentos de humor que rebajan la tensión de la información y hace que se digiera mejor. En inglés es Heavyweight, con Jonathan Goldstein. Lo es porque cuenta historias de personas que dejaron algo pendiente (el peso pesado de su título) en sus vidas que les ha martirizado desde entonces, y quieren solucionarlo, y en muchos episodios puedes ver reflejado decisiones propias del pasado y sentirte identificado.

Gregorio Urquia

Histocast

Más conocido como Goyix, el geógrafo y apasionado de la historia es uno de los podcasters con más experiencia. Cada lunes nos ofrece un extenso programa donde se repasan eventos de historia militar. Ya van por la séptima temporada y han logrado de manera independiente situarse entre los podcasts más escuchados del país.

Mi podcast favorito es Luces en el horizonte. Hablan sobre "Libros, discos, pelis, eso es lo que importa. Puede que sea cínico, pero es la puta verdad". A mi lo que me atrae es que te cuentan una peli y te intercalan cortes de la misma, es como si la vieras. Como yo escucho podcasts solamente en mi trabajo... es maravilloso. Encima tienen tal buen rollo que no puedes dejar de sentirte partícipe de su grupo. Muy grande Luis Martínez Vallés que ama lo que hace. En inglés no escucho ninguno, quizás algo puntual. Está muy relacionado con una de las fortalezas del podcast, que puede escucharlo haciendo otras cosas. Como ya he dicho escucho podcast trabajando y mi nivel de inglés requiere que este atento para poder enterarme de lo que se dice, así que no puedo dedicarle el tiempo y la atención requerida.

Cristina Mitre

El podcast de Cristina Mitre

Desde principios de febrero, la periodista Cristina Mitre, autora del blog The Beauty Mail, cuenta en su podcast con la opinión de expertos en el mundo de la cosmética, la nutrición y el fitness. Considerada como podcaster revelación, ya es una referencia para informarse de temas de salud, belleza y deporte. Entre sus recomendaciones encontramos un podcast de psicología y un programa de actualidad cultural dirigido por dos periodistas británicas.

En español soy muy fan del trabajo que hace Molo Cebrián en Entiende tu mente. La elección de los temas y la producción es impecable. Por no hablar de esa voz de Molo que es casi como una nana. En inglés, me gusta mucho The High Low de las periodistas británicas Pandora Sykes y Dolly Alderton, en el que hacen un repaso de la actualidad y, además, siempre recomiendan buenos podcast y lecturas interesantes.

Angel Jiménez

Binarios / Cuonda

Periodista de tecnología con una larga trayectoria en El Mundo, Angel analiza en su podcast las últimas noticias de los nuevos gadgets y avances tecnológicos. Es además uno de los cofundadores de Cuonda, la comunidad de podcasts en español que alberga varios de los programas aquí nombrados. En su recomendación, apuesta por uno de los mejores podcasts alojados en su plataforma.

Es barrer para casa, pero Las Tres Muertes de mi Padre. Creo que es de lo mejor que se ha hecho este año en Español. Si tengo que salirme de Cuonda, posiblemente apuntaría a Guerra3 de Podium como ficción sonora. En inglés es que no sé ni por donde empezar. Homecoming en ficción y mi descubrimiento favorito del año ha sido How I Built This de NPR.

Hector Socas

Coffee Break: Señal y Ruido

Hector Socas es una de las voces del podcast semanal de ciencia realizado desde el Instituto de Astrofísica de Canarias y recomendado por varios científicos de primer nivel. Además de reincidir en sus compañeros, nos recomienda otros podcasts de ciencia como el Neil deGrasse Tyson.

Pues mi respuesta va a sonar un poco tonta pero mi favorito es Coffee Break cuando lo hacen mis compañeros. Primero porque me apasiona la ciencia y me interesa estar al día de la actualidad, con las últimas noticias, la controversia sobre los debates actuales, los problemas que todavía no están resueltos, etc. Pero además es que me gusta escuchar voces familiares, debatiendo en una tertulia serena y sosegada, que parece que es algo que hoy en día escasea bastante en esta cultura del grito y el histrionismo. Quitando ese, mi segundo favorito es sobre humor, Las Noches de Ortega. En inglés a veces escucho The Skyentist, que hace mi amigo Ángel López Sánchez en Australia con una colega y, ocasionalmente, Star Talk. También esporádicamente me pongo informativos de la BBC cuando me satura la monotonía de las noticias de España, aunque no sé si esto cuenta como podcast.

Sara romero

Los reinos del sol

La corresponsal con base en Pekín explica cada domingo en su podcast curiosidades y eventos de China y Corea del Norte. Desde principios de año, Sara Romero resume en diez minutos toda la actualidad política del gigante asiático. Entre sus recomendaciones encontramos otro podcast similar pero dedicado a la vida política estadounidense alrededor del presidente Trump. Una muestra del valor que tienen los podcasts para enterarse de qué ocurre al otro lado del mundo.

Después de darle unas vueltas, porque podcasts en español me encantan varios, voy a elegir uno porque es el que cada semana no me pierdo. Los hilos de Washington, de Dori Toribio que se puede escuchar en Cuonda Podcast. Es un podcast atípico, directo y que acerca la efervescencia semanal de la Casa Blanca de forma que la entiendan todos los públicos. Además, Dori lo adereza con efectos y guiños de humor que hacen que condensar la información que genera Trump, nos la comamos como si fuera un caramelito, bien entendida y resumida. Duración: unos 10 minutos. Respecto a un podcast en inglés: NKNews Podcast. También es un podcast semanal hecho por los mejores expertos y analistas sobre Corea del Norte. Con sus fuentes dentro del país y con sus visitas periódicas, obtienen información que nos mantiene al día de lo que cambia el país más hermético del mundo. Incorporan entrevistas, reportajes y datos. Duración: alrededor de 50 minutos.

Antonio Runa

La órbita de Endor

LODE es un podcast dirigido a los aficionados de la ciencia ficción y la fantasía. Pero pese a tener nueve temporadas y ser uno de los podcasts más antiguos, Antonio sigue comentando la actualidad del mundo del cómic, el cine y los videojuegos con la misma transparencia. Reconoce que no suele escuchar podcasts en inglés, pero sí nos deja varias recomendaciones.

Átomos y bits: Un podcast de ciencia absolutamente genial. Una manera amena y comprensible de asumir conceptos científicos. Las explicaciones de José Manuel Nieves con directas, fáciles de entender y muy ilustrativas. Luces en el horizonte: Si en algún viaje o jornada de trabajo quieres revisitar una de tus películas favoritas, no hay mejor manera que de la mano de este podcast, donde prácticamente se sumerges dentro de la trama. Universo Iker: Como admirador del gran comunicador Iker Jiménez, estos audios siempre son interesantes y tienen ese toque atmosférico que te mete de lleno en el misterio. Quizá el nuevo formato de Milenio Live (con su componente visual) convierta este programa en algo más que un podcast, pero en audio también se puede disfrutar.

Santiago Araujo

La lista de excelentes podcasters es enorme. No han sido nombrados todavía pero también son grandes comunicadores Pep Sànchez, Arturo González-Campos, Ana Rodríguez, Angel Lozano, Eduo, Adriii o Valeria Edelsztein. Pero como no podía ser de otra manera terminamos esta recomendación con Santi Araujo, artista y presentador de 'Despeja la X', el podcast de Xataka donde analizamos el gran tema de cada semana.