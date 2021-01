La apuesta de Spotify por los podcasts no acaba de cuajar según los analistas de Citi

Compraron Gimlet Media, compraron Anchor y se gastaron más de 100 millones de dólares en fichar al Messi de los podcasts, Joe Rogan. En Spotify tenían claro que este formato era su gran apuesta de futuro, pero la inversión no parece estar dando los resultados esperados.

Es lo que al menos apuntan analistas de Citi, que en una nota a sus inversores avisaban de que todas esas inversiones "no muestran beneficios materiales", cambiando la recomendación para estas acciones, que antes estaba en neutral (algo así como "mantenedlas") y ahora está en "vender".

¿Mucho ruido y pocas nueces?

El mundo de los podcasts ha generado un enorme interés en los últimos tiempos, y son muchos los medios de comunicación que han apostado por este formato como complemento más o menos frecuente a sus canales habituales.

Ese interés ha hecho que haya habido también movimientos entre las grandes, con una Apple que por ejemplo parece estar valorando su propio servicio de suscripción o con una Amazon que también ha hecho movimientos recientes con el lanzamiento de Audible o la adquisición de Wondery.

Sin embargo es Spotify la que más ha parecido apostar por este formato en los últimos tiempos, algo que ayudó a hacer subir el precio de sus acciones, que se revalorizaron un 31,76% en 2019 y un alucinante 110,4% en 2020.

Sus adquisiciones y fichajes, no obstante, no parecen estar siendo especialmente rentables. Así lo indican los analistas de la consultora Citi, que en una nota a los inversores destacaban que "hasta la fecha no hemos visto una inflexión positiva en descarga de la aplicación o en las suscripciones Premium" como respuesta a esas inversiones y movimientos de Spotify en el mundo de los podcasts.

De hecho, han modificado su recomendación para las acciones de Spotify, que ha pasado de 'neutral' a 'vender'. "Nuestro miedo es", añaden, "que si el podcasting no proporciona a Spotify una forma de apartarse de la dependencia de las discográficas, Wall Street podría recalificar el valor del negocio, y eso podría ser malo para el valor de Spotify".

Vía | CNBC