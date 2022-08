WhatsApp se actualiza a lo grande: más tiempo para borrar mensajes, bloqueo de capturas de pantalla y más

Mandar un mensaje, darte cuenta de que has escrito algo que no debías y correr a borrarlo a toda prisa, ya que apenas teníamos unos minutos para realizar este proceso. WhatsApp está actualizándose para ampliar el tiempo de borrado, aumentándolo hasta las 60 horas. Dos días y medio para eliminar ese mensaje del que no estamos orgullosos.

Junto a esta novedad, WhatsApp ha implementado interesantes funciones de privacidad, como la de abandonar los grupos en silencio para que los miembros del grupo no tengan constancia, más control sobre las capturas de pantalla y más.

Lo que llega ya: dos días y medio para borrar mensajes

Hasta ahora, apenas teníamos unos minutos para eliminar los mensajes que enviábamos por WhatsApp. Ahora se hace oficial que tenemos un nuevo límite de 60 horas para eliminarlos, con el mismo funcionamiento que teníamos anteriormente, bajo este nuevo abanico temporal. Si han pasado menos de 60 horas, puedes eliminar el mensaje tanto para ti como para la persona que lo ha recibido. Y, sí, seguirá apareciendo el mensaje como "mensaje eliminado".

En un inicio WhatsApp nos permitía tan solo 7 minutos para eliminar mensajes, tiempo que posteriormente superó ligeramente la hora. A partir de ahora, tenemos estos dos días y medio para borrar mensajes, seleccionándolos y dándoles a "eliminar para todos" si queremos que no quede rastro en el chat.

Lo que llegará: mejoras en privacidad

Junto a esta novedad llegan actualizaciones en lo referente a seguridad y privacidad. A partir de ahora podremos elegir quién puede ver si estamos online. Hasta ahora tan solo podíamos escoger quiénes veían o no nuestra última hora de conexión, pero no había control para el estado en línea.

Desde Facebook confirman que esta novedad llegará a todos los usuarios y que podremos configurar si queremos que nuestros contactos, todo el mundo o nadie vea si estamos o no en línea. Una función que lleva tiempo pidiéndose y que, aunque tarde, acaba llegando.

La segunda novedad tiene que ver con el abandono de grupos. WhatsApp permitirá abandonar el grupo sin que se notifique a todos los miembros, tan solo a los administradores del mismo. Habrá un apartado de "participantes anteriores" que nos chivará quién ha abandonado el grupo, donde los participantes podrán ver quién ha salido. La salida no será 100% silenciosa, pero sí más discreta que anteriormente.

Por último, se bloquea la captura de pantalla en los mensajes temporales. Aquellas fotos y vídeos que se eliminan una vez los vemos no podrán guardarse haciendo una captura de pantalla.