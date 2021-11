¡Vuelve Winamp! El reproductor se relanzará con un nuevo logotipo y una próxima versión beta

Es imposible que te hayas olvidado de Winamp si tienes cierta edad. El reproductor abanderó la edad de oro de los MP3 en los PC de hace más de dos décadas, antes incluso de la llegada del iPod y resto de reproductores portátiles que cambiaron la industria. Sus skins y su interfaz dejaron una indudable huella en la historia del software informático.

Después de tanto tiempo considerábamos que Winamp había muerto, pero su web se ha rediseñado con un nuevo logotipo y se ha confirmado la próxima llegada de una nueva versión beta. La última vez que habíamos visto una actualización era en 2018, cuando se filtró la versión 5.8 que estaban preparando los desarrolladores y éstos decidieron lanzarla oficialmente.

Winamp en 2021: ¿simple actualización o cambio de concepto?

No hay muchas pistas sobre cómo puede ser este nuevo Winamp. En la web rediseñada podemos leer que "algo grande va a llegar" y que se está preparando "el Winamp de la próxima generación totalmente remasterizado", pero no hay pistas sobre si se trata de una nueva interfaz o de si el propio concepto del programa va a cambiar.

Lo cierto es que un reproductor de archivos locales MP3 en 2021 no tiene demasiado sentido si quiere triunfar: la gran mayoría de usuarios se ha decantado hacia servicios de streaming musical como Spotify o Apple Music. Si el concepto no cambia, quedará como algo más bien de nicho para quien aún tenga us ficheros musicales almacenados en el ordenador.

Quizás nos encontremos con una aplicación móvil, ya que en la web se lee que el nuevo Winamp "te conecta con tu música estés donde estés". Incluso podríamos pensar en otro servicio musical más que se buscaría su hueco en el mercado y frente a los grandes rivales.

Hace tiempo ya vimos que había ciertos planes de darle una vuelta a Winamp, y ahora parece que por fin lo veremos. De momento lo único que podemos hacer es tener paciencia e inscribirnos para descargar la beta en cuanto esté disponible.