Twitter está probando un sistema de verificación para todos mediante el número de teléfono. Tiene sus riesgos

En la actualidad, la verificación de cuentas de Twitter está disponible únicamente para personas o marcas de gran relevancia, por lo que la mayoría de los usuarios no tienen la posibilidad de acceder a la insignia azul en su perfil. Ahora, la red social ha comenzado a probar un nuevo método de verificación destinado a alcanzar un mayor número de usuarios. Esta ventaja, sin embargo, llega acompañada de un potencial problema de privacidad.

Como explica The Verge, Jane Manchun Wong, una experta en ingeniería inversa, ha sido quien ha descubierto esta nueva función. La idea de Twitter, según podemos ver en las capturas de pantalla, es introducir la etiqueta "número de teléfono verificado" debajo de la biografía del perfil. No se trata de una verificación al nivel de la insignia azul, pero es una alternativa que podría fortalecer la autenticidad de la cuenta, lo que facilitaría a los usuarios identificar si están o no frente a una cuenta de spam.

Las intenciones de ofrecer un método de verificación más amplio pueden ser buena idea, principalmente en tiempos en los que Elon Musk acusa a la plataforma de estar plagada de bots. No obstante, la forma en la que se pretende conseguirlo, al menos según las pruebas, puede ser un dolor de cabeza para los usuarios. ¿Por qué? Porque la verificación se realiza a través del número de teléfono, y Twitter ha tenido problemas para mantener esta información a salvo en el último tiempo.

En 2021, una vulnerabilidad en la plataforma permitió que ciberatacantes pudieran saber qué cuentas estaban asociadas a números de teléfonos y correos electrónicos, abriendo la posibilidad a una recopilación masiva de datos privados. Dicho y hecho. Más tarde, los datos de 5,4 millones de cuentas de Twitter empezaron a circular a la venta en la web oscura. ¿El precio? 30.000 dólares.

Pero este no ha sido el único problema de privacidad de Twitter. La compañía fue demandada por utilizar los números de teléfono y las direcciones de correo electrónicos de algunos de sus usuarios para ofrecer publicidad dirigida. Este movimiento le costó 150 millones de dólares, tras llegar a un acuerdo con Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos.

Además, cabe señalar, que algunos empleados de Twitter tienen los privilegios suficientes como para acceder a los datos personales de los usuarios. En el pasado, esta capacidad ha sido utilizada para espiar a personas famosas, y recientemente un empleado fue acusado de "espionaje" después de que usó su puesto de trabajo para “acceder a direcciones de correo electrónico, números de teléfono y fechas de nacimiento" de usuarios que criticaban al gobierno saudí.

¿Están entonces nuestros datos seguros? Es una pregunta difícil de responder. En la red los riesgos siempre existen, es importante que los usuarios seamos consientes de estos y tratemos de mitigarlos. Por ejemplo, a la hora de configurar la verificación en dos pasos, en lugar de elegir la opción de SMS (que no es recomendable por su seguridad), mejor optar por una aplicación de autenticación como Microsoft Authenticator o Google Authenticator.

Según Manchun Wong la red social también está probando un contador de visualizaciones de tweets. Se trata de una función similar a la que actualmente encontramos en el apartado "Ver estadísticas del Tweet" de nuestro perfil, pero en este caso los datos serían públicos para todos los usuarios. Esta nueva métrica se ubicaría en la parte inferior del cuadro del mensaje, a la derecha de los iconos de comentarios, retweets y me gusta.

Twitter is working on showing Tweet view count



It’s unsure whether it will be visible to the author only or everyone pic.twitter.com/G6N0SIjLbX