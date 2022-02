Twitter está caído: miles de usuarios no tienen acceso a la red social [Actualizado]

Actualización (11/2/2022, 19:09): Twitter vuelve a funcionar. La incidencia ha sido solucionada. Desde la red social reconocieron un error técnico que impidió su normal funcionamiento, aunque no brindaron más detalles.

En la vuelta a la normalidad de Twitter, puede que algunos usuarios se vean obligados a tener que volver a iniciar sesión. Una vez logueados, la plataforma debería funcionar normalmente.

No fue tu ordenador ni tu conexión a Internet: Twitter estuvo caído. La red social de microblogging presentó problemas en diversas partes del mundo y los usuarios no pudieron acceder.

Según el portal downdetector.com, que se alimenta de los reportes de la comunidad, los inconvenientes en la plataforma comenzaron cerca de las 18:00 (hora peninsular española).

En la última hora más de 26.000 usuarios notificaron problemas en la mencionada plataforma, que brinda información en tiempo real sobre el estado de servicio de diversos sitios web.

Por nuestra parte hicimos una prueba y comprobamos que Twitter no estaba funcionando bien. Al intentarlo, la página mostraba una advertencia en la que brindaba dos opciones: "Actualizar" o "Cerrar sesión".

Cuando muchos servicios o aplicaciones funcionan mal, Twitter se convierte en el lugar de consulta para muchos usuarios. Sin embargo, esta vez, ha sido la propia red social la que se ha caído.

La cuenta de soporte de Twitter señala que se produjo un error técnico que impidió que se cargara el feed y se publicaran los Tweets. "Las cosas deberían volver a la normalidad ahora. ¡Perdón por la interrupción!", explican.

We’ve fixed a technical bug that was preventing timelines from loading and Tweets from posting. Things should be back to normal now. Sorry for the interruption!