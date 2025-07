Google sabe antes que Protección Civil si se va a producir un terremoto o no. Es tan positivo como alarmante

Un terremoto de magnitud 5,5 localizado en aguas almerienses ha sacudido múltiples localidades andaluzas en Almería, Granada, Jaén y zonas del levante español como Murcia. Junto al mismo, miles de usuarios de móviles Android han recibido una notificación desconocida hasta la fecha: una relacionada directamente con la detección de seísmos.

El terremoto. Según información del Instituto Geográfico Nacional, a las 7:13 horas de este 14 de julio se ha registrado un seísmo de magnitud 5,4 a dos kilómetros de profundidad en el Cabo de Palos, teniendo especial incidencia en poblaciones de la costa andaluza.

Las consecuentes réplicas han durado hasta las 8:49, con intensidades de 3,4 y 2,7. Medios locales informan que por el momento no ha habido consecuencias de gravedad, asegurando el 112 que "no se ha notificado ningún daño en la Región por el terremoto".

El mensaje. De forma prácticamente inmediata, los teléfonos Android han emitido una notificación automática a miles de teléfonos a través de los Servicios de Google Play. Esta alerta se enmarca dentro del sistema de detección sísmica de Google, ShakeAlert.

En el mismo se nos advierte tanto la magnitud estimada del seísmo, como prácticas recomendadas para mantenernos a salvo en casos de terremoto. Mediante un mapa, se muestra tanto la hora como la distancia respecto al seísmo, con posibilidad de consultar las últimas actualizaciones a través del mismo apartado.

Cómo funciona. El sistema de alertas de seísmos de Google es más que curioso. En Estados Unidos (California, Washington y Oregón) utiliza una red de 1675 sensores sísmicos para detectar temblores y terremotos. Fuera de estos territorios, los sismógrafos son nuestros propios teléfonos a través del acelerómetro.

Si un teléfono detecta cambios de movimiento que pueden interpretarse como un terremoto, envía una señal al servidor de Google.

En ese momento, el servidor combina esta señal con la de otros teléfonos para tratar de averiguar si se está produciendo un seísmo.

En caso de determinar que se está produciendo, se envía una alerta en dos niveles.

La clave de usar este sistema es que funciona de manera predictiva. De hecho, Google advierte que estas notificaciones pueden llegar incluso antes de que se produzca el terremoto.

Las alertas. La red de más de 2.000 millones de dispositivos Android, según Google, actúa como un frente de minisismógrafos capaces de dar datos precisos sobre el terremoto. En caso de que la alerta sea de escala 4,5 o superior (en escala MMI, no Richter, aquí se mide intensidad percibida en superficie, no energía liberada desde el epicentro), se envía una fuerte alarma sonora ignorando los modos No Molestar y encendiendo la pantalla.

Si la alerta es de magnitud inferior, como la vivida hoy, tan solo se envía una notificación informativa.

Qué pasa con ES-Alert. Las dudas que han asaltado al recibir la alarma tienen que ver con el sistema alternativo que tenemos en España: Es-Alert. Aquí tenemos un sistema con tres niveles de alerta y con Protección Civil como encargada de enviar la notificación mediante Cell Broadcast (emisión de radio sin necesidad de tener activos datos móviles).

Sistema quién detecta Quién envía la alerta Cómo se envía la alerta Necesita conexión a internet Android earthquake alerts system Los propios teléfonos Android, a través de sus sensores Google Notificaciones push Sí es-alert Instituto Geográfico Nacional (IGN) Protección Civil Emisión de radio (Cell Broadcast) No

En este caso, Es-Alert no ha funcionado. El sistema está activo, funcionando, y detectando casos como el de los incendios en Tarragona, pero es Protección Civil quien determina la supuesta gravedad del fenómeno y si se ha de enviar o no notificación.

El marco legal. a Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil determina que tan solo las autoridades competentes pueden emitir alertas oficiales: Protección Civil, AEMET, IGN o las propias comunidades y ayuntamientos. Las empresas privadas no pueden emitir alertas oficiales... pero sí pueden enviar notificaciones privadas que no vulneran ninguna ley.

Que Android te informe sobre un posible terremoto no se diferencia demasiado a que la app del Tiempo te informe de que está lloviendo en tu zona. Los avisos de Google no suplen estos sistemas oficiales de notificación, actúan como un complemento informativo desligado del marco oficial. Aquí el debate entra en la propia responsabilidad de una empresa privada para alertar a la población de un suceso de gravedad como un terremoto de forma "no oficial". Una que choca con la lentitud (o directa inactividad según circunstancias) de los sistemas nacionales en casos puntuales como este.

Imagen | Xataka

En Xataka | El fantasma de los terremotos vuelve a Lisboa: cómo un salvaje seísmo en 1755 se llevó por delante a toda la ciudad