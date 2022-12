Telegram ya funciona sin número ni tarjeta SIM. Es un enorme paso hacia el anonimato en la mensajería

Si no tienes un número de teléfono no puedes registrarte en casi ningún sitio. Hoy en día si hay algo que nos identifica es la SIM principal que usamos. Para abrirnos una cuenta de correo necesitamos el teléfono. Y si perdemos la contraseña, nos envían un SMS a nuestro móvil para confirmar que somos nosotros. Pero esto no tiene por qué ser así. En un intento de eliminar este factor que permite identificarnos de manera bastante directa, Telegram ha optado por un nuevo método.

Telegram añade el registro sin SIM. En la que ya se ha catalogado como la mejor actualización de Telegram hasta la fecha, la versión 9.2 introduce entre otros cambios el registro sin necesidad de tarjeta SIM. Telegram ya permitía registrarse sin número, pero el truco estaba en utilizar otra tarjeta. Ahora eso desaparece por completo, basándose en un sistema alejado de los números de teléfono tradicionales.

Llegan los números anónimos. Ya vimos hace unas semanas que Telegram está apostando muy fuerte por la descentralización y este movimiento de hoy es un claro ejemplo de cómo aplicar las ventajas del blockchain a servicios tan populares como las aplicaciones de mensajería.

Para eliminar el registro con SIM, Telegram ha creado lo que ellos llaman como números anónimos. No son otra cosa que números asociados a cadenas de blockchain, que se pueden adquirir a través de su plataforma Fragment. Es decir, en vez de números y SIMs pertenecientes a las empresas de telecomunicaciones, Telegram ofrece un sistema alternativo transparente basado en blockchain.

Otras novedades en privacidad. La versión 9.2 también añade otras opciones en materia de privacidad como eliminar automáticamente todos los chats nuevos, códigos QR temporales, un mayor anti spam en los grupos y más potencia para la administración de archivos.

En vez de comprar una SIM, compras un número blockchain. De fondo la idea es similar. En vez de asociar tu cuenta de Telegram a un número de teléfono dado por los operadores, se elige otro elemento. En este caso una cadena de bloques de la red TON. El precio varía en función del token, pero actualmente solicitar un número aleatorio para Telegram tiene un coste de 9 TON, que vendrían a ser casi unos 16 euros.

Podemos entrar en el debate sobre si vale la pena este coste para adquirir un número blockchain, pero sin duda es una manera interesante de aprovechar esta tecnología para algo que los usuarios pueden usar directamente. Con la Web3 se nos prometió que habría más descentralización y evitar las vías tradicionales. No se ven muchos, pero hay proyectos como este de Telegram que sí empiezan a centrarse en la experiencia de usuario.