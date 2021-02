Cómo saber de quién es un número de teléfono

Vamos a explicarte cómo puedes saber de quién es un número de teléfono cuando este te llama y no lo tienes en la agenda. Hoy en día, la mayoría de veces que recibas llamadas de números que no conozcas será porque son llamadas de spam, y solo quieren venderte algo. Por eso, vamos a ayudarte a saber de quién es un número, tanto si es de una empresa publicitaria como de un particular.

Vamos a empezar explicándote cómo identificar llamadas con las opciones internas de algunos móviles Android, aunque no es un método que funcione siempre. Luego, pasaremos a decirte buscadores donde puedes intentar encontrar a quién pertenecen los números, y terminaremos con un aviso sobre las apps especializadas en la identificación de números.

Usa el identificador de tu móvil

Como hemos dicho al empezar, en la mayoría de casos las llamadas de números desconocidos serán por Spam. Es por eso que puede serte útil este primer método, aunque sólo algunos fabricantes concretos como Samsung, Xiaomi, Realme, Vivo o Google lo incluyen. Se trata de una opción para filtrar llamadas de spam o no deseadas, y que te ayuda a identificarlas mostrándote a quién pertenecen aunque no lo tengas en la agenda.

Para activar este filtro, tienes que entrar en los ajustes de la app de llamadas y buscar una opción llamada ID llamada y spam, o de forma similar. Busca la opción que tenga referencia a la ID de llamadas o la protección de Spam.

Aquí dentro, activa la función de Ver persona e ID de llamada en el caso de que tu móvil la tenga, de forma que el móvil te pueda decir cuándo una llamada es de publicidad, e intente averiguarte a qué empresa pertenece para indicártelo en pantalla. También puedes activar el filtrado de llamadas de spam para que bloquee las llamadas de los números que identifique como tal.

Con estas medidas en los móviles que la incluyen, te vas a quitar de encima o a poder identificar muchas de las llamadas publicitarias que recibas. Pero no va a funcionar con todos los números, ya que puede haber algunos que no hayan sido identificados como spam por los sistemas de los teléfonos, y de ahí que haya algunos métodos alternativos.

Servicios de identificación de números

Existen en Internet muchas páginas de servicios online de identificación de números. Se trata de directorios que recopilan números de teléfono y sus propietarios. Por lo tanto, si tienes una llamada perdida que no identificas, puedes escribir el número de teléfono que te ha llamado para averiguar a quién pertenece. A continuación te decimos algunos de las páginas más populares:

Google: Vale, esta no es una página especializada en recopilar números y sus propietarios. Sin embargo, antes de usar cualquier otra puedes intentar buscar ese número de teléfono en Google . Lo creas o no, por lo menos para identificar spam puede ser bastante efectivo.

. Lo creas o no, por lo menos para identificar spam puede ser bastante efectivo. Páginas amarillas: Sí, las páginas amarillas de toda la vida tienen su propia web, y en ella podrás encontrar los números telefónicos de la mayoría de comercios españoles. Por lo tanto, puedes simplemente buscar el número en su web, y esta buscará en las bases de datos tanto de las Páginas amarillas como de las antiguas Páginas blancas.

españoles. Por lo tanto, puedes simplemente buscar el número en su web, y esta buscará en las bases de datos tanto de las Páginas amarillas como de las antiguas Páginas blancas. Listaspam: Se trata de un directorio especializado en el spam más acosador, esos números que llaman masivamente a la gente para venderles cosas. Si los dos anteriores no te han funcionado, este también puede ser útil.

¿Quién ha llamado?: Es otro directorio de información sobre números de teléfono, y en este caso está actualizado por los propios usuarios.

WhatsApp Web es otra buena alternativa

¿Y qué pasa con los números de particulares? Casi todo el mundo en España tiene WhatsApp, existe un método para enviar mensajes de WhatApp a números que no tienes en la agenda. Lo único que tienes que hacer es abrir el navegador y escribir la dirección wa.me/numerodetelefono, cambiando númerodeteléfono por el número de la persona a la que quieras escribir. Acuérdate de poner el código internacional, como por ejemplo wa.me/346XXXXXXXX en números españoles, donde el código de España es el +34.

Cuando hagas esto, se abrirá una conversación con el propietario del número y se cargará su perfil, y en muchos casos podrás ver su nombre o incluso una foto suya. Aquí, no hace falta que le escribas nada, porque sólo con abrir el chat ya puedes ver sus datos.

Cuidado con las apps para identificar números

Otro recurso que puedes utilizar son las varias aplicaciones para identificar números, como por ejemplo TrueCaller y otras similares. Y son útiles, porque realmente van recopilando una amplia base de datos sobre números de teléfono y sus propietarios. Sin embargo, debes saber que pueden resultar un problema serio para tu privacidad, tanto la tuya como la de todos tus contactos.

Ten en cuenta que estas aplicaciones funcionan recopilando contactos, y que te solicitarán acceso a tus llamadas, los SMS y también tu lista de contactos. Si se lo das, entre otras cosas pueden recopilar la información tuya y de tus contactos para añadirlas a sus bases de datos, y puede que no quieras que tu número vaya allí o comprometer a las personas que te confiaron sus números de teléfono.

Por lo tanto, estas aplicaciones son muy útiles pero malas para la privacidad. Y TrueCaller puede ser buena dentro de lo que cabe, pero otras que puedas encontrar buscando en la tienda de apps de tu móvil pueden no serlo tanto. Ten mucho cuidado siempre con estas herramientas.