La sospecha crece en torno a Wire: cambio de dueños, falta de comunicación y dudas sobre si seguirá siendo la misma app privada y segura

Wire es una aplicación de mensajería cifrada que combina lo mejor de WhatsApp, Telegram y Signal. Estamos ante una plataforma de código abierto, con cifrado end-to-end y con la promesa que no venden ni comparten los datos con nadie. Con esta premisa, Wire creció hasta colocarse como una interesante alternativa para aquellos que buscaban un servicio de mensajería privado y seguro.

Pero con el éxito también llegan los primeros problemas. A través de un comunicado, la compañía ha anunciado nuevas inversiones y nuevos puestos de administración, unos cambios que han levantado sospechas más profundas respecto a la privacidad de la propia aplicación.

Meses después de recomendar su uso por encima de apps como Telegram, WhatsApp o los SMS, Edward Snowden ha alertado en su cuenta de Twitter sobre la situación de Wire. "Esto no es apropiado para una empresa que afirma proporcionar una mensajería segura y necesitamos hechos".

Snowden se refiere a la información sobre los cambios de dueños. Unos cambios donde Wire pasaría a estar en manos de entidades estadounidenses y habría cambiado su sede de Suiza a los EE.UU.

So turns out @wire changed ownership, didn't really notify anyone as per their own privacy policy, and worst of all it's to a US entity. It's been proven time after time we shouldn't place our data (or trust) into US entities. I used wire because it was different. Cc @Snowden https://t.co/i2cwAhMaTQ