La solución a la estafa de la llamada perdida: cómo proteger tu teléfono para evitar cobros indeseados

La (por desgracia) popular estafa de la llamada perdida no es nueva. Recibir una llamada de un prefijo que no conocemos y descolgarla por ignorancia puede salirnos muy caro. Vamos a explicarte en qué consiste esta estafa, cuáles son las formas de evitarla, y cuáles son los contras de intentar protegernos a toda costa de ellas, ya que a día de hoy no hay método infalible para librarnos de esta práctica.

Los métodos que vamos a describir están orientados tanto a teléfonos Android como a iPhone con iOS. Cada uno de estos sistemas tiene herramientas para protegernos de llamadas indeseadas, aunque el abordaje es distinto según la plataforma que utilicemos.

Qué es la estafa de la llamada perdida

La estafa de la llamada perdida es, por desgracia, una vieja conocida. Ya en junio de 2022 la Guardia Civil alertaba sobre ella, indicando algunos de los prefijos más utilizados a la hora de realizar esta práctica. En concreto, estos son algunos de prefijos más comunes a la hora de llamar de forma fraudulenta:

355 - Albania

387 - Bosnia y Herzegovina

225 - Costa de Marfil

233 - Ghana

91 - India

212 - Marruecos

234 - Nigeria

231 - Sierra Leona

¿Por qué nos llaman desde el extranjero? En el caso de esta estafa, hablamos de números de tarificación especial, con un coste de llamada especialmente alto para el receptor de la misma.

La mecánica es sencilla: nos llaman de forma breve para que encontremos una llamada perdida, buscando así que acabemos devolviendo nosotros la llamada. Sin saberlo, estaremos llamando a un número extranjero con este tipo de tarificación.

Cómo protegerte en Android de la estafa de la llamada perdida

La primera forma de protegerte de estos números es... el sentido común. Sencillamente no cojas, jamás, números con extensiones demasiado largas y prefijos extraños. Tan solo en el caso de que, excepcionalmente, estés esperando una llamada internacional (algo poco común), convendría descolgar llamadas fuera de prefijo nacional.

Imagen: Xataka Android

La segunda solución es, en el caso de que tu teléfono no la tenga instalada, descargarte la aplicación Teléfono de Google. Dentro de sus ajustes encontrarás el apartado 'identificador de llamadas y spam'. Por defecto, esta app te avisará de que una llamada puede ser spam antes de descolgarla, pero tiene una opción aún más radical.

Te recomendamos activar por defecto la opción de "filtrar llamadas de spam". De forma automática, cuando un número spam te llame, el teléfono la filtrará y no sonará. Eso sí, te mostrará un aviso de que se ha bloqueado la llamada.

Por desgracia, este método no es infalible. Algunas de las llamadas desde el extranjero no aparecen como spam en la app de Google, por lo que queda recurrir a otros métodos.

En los ajustes de tu móvil Android, en la barra de ajustes, busca "llamada". Dentro de este apartado, según la capa de personalización, podrás encontrar ajustes de restricción de llamadas. Algunos teléfonos permiten bloquear llamadas, como los Samsung actualizaciones a últimas versiones de One UI.

En un tercer escenario es el menos recomendable: instalar app de terceros que hagan el trabajo. Soluciones como TrueCaller permiten bloquear directamente números extranjeros, además de identificar de dónde proceden exactamente. También podemos configurar manualmente los prefijos. Es una app segura, pero el precio a pagar son nuestros datos relacionados con número y agenda, así que hay que pensárselo un par de veces aunque la app funcione bien.

Cómo protegerte en iOS de la estafa de la llamada perdida

En el caso del iPhone, no es tan sencillo bloquear llamadas. Hay una opción, aunque es bastante radical. Si nos vamos a los ajustes del iPhone y pulsamos sobre la opción de Teléfono, encontraremos un menú en el que aparece la opción de "silenciar desconocidos".

Al activarla, las llamadas de números desconocidos se mandarán directamente al buzón de voz. La única excepción serán teléfonos a los que hayamos llamado recientemente, aunque no los tengamos guardados en la agenda. Una solución algo más agresiva, ya que el bloqueo es general para números desconocidos.

Imagen | Xataka

