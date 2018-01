Solo echamos una cosa en falta en Nintendo Labo: un lenguaje visual de programación 'a lo Scratch'

Nintendo nos sorprendió hace unas horas con el lanzamiento de Nintendo Labo, una nueva plataforma que permite crear y utilizar juguetes de cartón de forma interactiva con la Nintendo Switch.

Este desarrollo llama la atención por sus llamativas posibilidades y la forma en la que amplía las formas de divertirse con su exitosa consola, pero hay un elemento que hubiéramos querido ver como parte de esta plataforma: un lenguaje de programación visual tipo Scratch que permitiera convertir a esta consola en una llamativa herramienta para formar a los makers, ingenieros y hackers del futuro.

Nintendo Labo más allá de Nintendo Labo

EL sitio web oficial de Nintendo Labo no da por ahora demasiados detalles sobre la capacidad que los usuarios tendrán a la hora de personalizar esas experiencias de juego o de crear otras nuevas, pero sí deja la puerta abierta a esto último:

No queda nada claro, eso sí, cómo será posible "dar vida a esas nuevas creaciones", sobre todo porque no hay detalles sobre un potencial lenguaje de programación o herramienta para ofrecer esa posibilidad a sus usuarios.

Esto hace pensar desde luego en la potencial aparición de esa herramienta, aunque algunos sueñan con un lenguaje de programación visual, muy orientado a niños y jóvenes, y que les permitiría aprender a programar para Nintendo Labo de forma sencilla.

Hay diversos antecedentes en este ámbito, y uno de los más conocidos es Scratch, un lenguaje de programación que se ha convertido en un gran ejemplo de cómo poder iniciar a los niños en las metodologías de programación.

Otras alternativas más ambiciosas como LEGO Mindstorms, que ha dado el salto también a dispositivos móviles y que también le da una nueva dimensión a los robots creados con estos kits de LEGO.

Google también ha mostrado interés en este segmento con Blocky, y ha habido otros lanzamientos relacionados con la robótica orientada a los niños que también van más allá del juguete.

A todas ellas, por supuesto, habría que sumar las opciones que plantean plataformas como Arduino o las populares Raspberry Pi, que en sí mismas pueden ser un fantástico medio para esos inicios en programación y electrónica. Sin embargo Nintendo Labo podría plantear una alternativa más orientada a niños.

¿Es FUZE ese lenguaje?

Una de las posibilidades en este ámbito la tenemos en FUZE, un lenguaje de programación específicamente diseñado para aprender a programar a través de la Nintendo Switch.

FUZE no es un lenguaje de programación visual, sino que usa el texto sin más y diversas instrucciones sencillas —recuerda un poco al BASIC de los 80— para ir programando todo tipo de aplicaciones y juegos. A pesar de esa aparente sencillez, sus responsables aseguran que FUZE permite crear aplicaciones y juegos 2D y 3D, además de acceder a los sensores de los mandos Joycon para usarlos en el programa.

No solo eso, es posible acceder a caracterísicas avanzadas como un sintetizador de voz, y además habrá paquetes con contenidos extra para ampliar el alcance de esas aplicaciones y juegos. La programación se realiza a través de cualquier teclado USB y podremos trabajar directamente sobre la pantalla de la Nintendo Switch.

Este lenguaje estará disponible en el segundo trimestre de 2018, y aunque en Nintendo Labo no hablan en particular de este o cualquier otro desarrollo, es —que sepamos— la primera herramienta de este tipo para la consola de Nintendo, que hasta ahora no había estado demasiado accesible a programadores que quisieran tratar de experimentar con ella.

De hecho el elemento clave para el desarrollo de juegos en la Switch es Unity, la única plataforma externa que Nintendo especifica en su portal para desarrolladores. Será interesante ver si Nintendo Labo también tiene esa fuerte relación con Unity, pero si proporcionan una forma sencilla de aprovechar su potencia para esta nueva plataforma, tendremos ante nosotros una fantástica alternativa para que los niños (y no tan niños) no solo jueguen con la Switch y Nintendo Labo, sino que creen juegos y experiencias propios para este singular ecosistema.

