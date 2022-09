Las reseñas de Google Play son (un poquito) más útiles: ahora es más fácil saber cómo irá una app en tu dispositivo

A mediados del año pasado, Google anunció sus planes para hacer de las valoraciones de Google Play Store algo más útil. La idea era hacerlas más específicas, es decir, segmentar las reseñas por país y por tipo de dispositivo. Un año ha pasado desde entonces y ahora, finalmente, estos planes se han materializado.

Desde noviembre de 2021, cuando buscamos una app en Google Play vemos las reseñas personalizadas según el país o región. A partir de ahora, también veremos las valoraciones en función de nuestro dispositivo, véase un móvil, una tablet, un Chromebook o un smartwatch.

No es lo mismo una tablet que un móvil

Hasta el año pasado, cuando veíamos que una app tenía una media de 4,5 estrellas, lo que realmente estábamos viendo era una media de la puntuación de todos los usuarios de la app, con independencia del país, el dispositivo, el idioma, etc. Esto es (relativamente) útil a la hora de hacerse una idea de la experiencia global de la app, pero puede llevar a engaños.

Ejemplo de valoración personalizada por tipo de dispositivo.

¿Por qué? Porque que una app funcione muy bien en móviles no tiene que significar que lo haga también en una tablet. Asimismo, que una app sea útil en Francia o Alemania no quiere decir que también lo sea en España. Segmentar por región y dispositivo ayuda a que las reseñas sean más fieles y reflejen mejor la experiencia que el usuario puede esperar.

Mensaje publicado en la consola de Google Play avisando de los cambios.

Con los nuevos cambios, aplicados desde el 12 de septiembre de 2022, si una app tiene una nota de cinco estrellas en móvil y tres estrellas en tablet, veremos una u otra según visitemos su ficha desde un móvil o una tablet. En la versión web de Google, sin embargo, seguiremos viendo la medida absoluta por motivos evidentes.

No obstante, cabe destacar que no estaremos viendo reseñas de usuarios que tengan nuestro mismo smartphone, sino un smartphone, en general. Todavía no son tan específicas (y la verdad que sería un puntazo), pero al menos lo son un poquito más que hace un año.