Google quiere que las reseñas de Google Play sean más útiles y fiables: este es su plan para conseguirlo

Cuando una aplicación tiene 4,5 estrellas en Google Play significa que la media de la puntuación de todos los usuarios de la app, con independencia de su país y su dispositivo, es de 4,5 estrellas. Esto nos puede dar una idea aproximada de cómo funciona la app, pero no refleja necesariamente cómo va a ser la experiencia con dicha app en nuestro país y en nuestro dispositivo.

Es uno de los inconvenientes que tienen las puntuaciones agregadas y, precisamente por ello, Google va a aplicar una serie de cambios con el objetivo de hacerlas más útiles. La primera: enseñar a los usuarios de smartphones valoraciones específicas de su país. La segunda: enseñar a los usuarios de otros formatos reseñas específicas para dichos formatos.

Segmentar para mejorar la fiabilidad

La primera medida, como decíamos, consiste en mostrar a los usuarios las valoraciones hechas por usuarios registrados en su país. Es decir, que los usuarios de España verán valoraciones y reseñas publicadas por usuarios de España.

Imaginemos un juego que está perfectamente traducido al español, pero no al francés. A los usuarios de España quizá no les resulte relevante que los usuarios franceses puntúen negativamente la app por no estar traducida al francés, por lo que tiene sentido que Google Play muestre las calificaciones de España.

La segunda medida consiste en mostrar reseñas segmentadas por factor forma, como tablets, Chromebooks y smartwatches. De esa manera, cuando vayamos a ver las valoraciones de una app para nuestra tablet, Google Play mostrará reseñas de usuarios de tablets y no las mezclará con las reseñas de usuarios de móviles.

El objetivo es evidente: que las reseñas reflejen mejor la experiencia que el usuario va a tener con la app en su país y/o en su tipo de dispositivo concreto. y ¿cuándo entrarán en vigor estas medidas? En las siguientes fechas: