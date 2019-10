Cómo funcionan las notas de Google Play tras los cambios para calcular su media

Vamos a explicarte cómo funciona el sistema de notas de Google Play, que ha cambiado para intentar poner en valor las mejoras realizadas por una aplicación. Hasta ahora, Google Play siempre había ofrecido valoraciones acumulativas, con lo que la nota se calculaba con la media de todas las valoraciones recibidas desde el lanzamiento de un juego o aplicación.

Pero en agosto de 2019 entró en vigor una nueva mecánica de notas con la que se cambia el método para calcularlas. Ahora se le da más peso a las puntuaciones más recientes, dejando un poco de lado las valoraciones que se hicieron en versiones antiguas de una aplicación. Todo esto te lo vamos a explicar de la manera más sencilla posible.

Cómo funcionaban hasta ahora las notas

Hasta ahora, la forma en la que la tienda de aplicaciones de Android calculaba la nota que reciben las aplicaciones era bastante simple. Tan solo se hacía una media con todas las valoraciones que los usuarios le daban a una aplicación desde su lanzamiento. Así pues, todas y cada una de las valoraciones contaban por igual.

Esto supone un problema en la evolución de una aplicación. Imagina que lanzas una aplicación cuya primera versión tiene varios errores que provocan que recibas valoraciones negativas. Pero con tu trabajo y esfuerzo, poco a poco vas solucionando esos errores y mejorando mucho la aplicación. Ahora es una app totalmente diferente, pero las valoraciones del pasado siguen pesando a la hora de calcular la nota media que tienes.

Esto también puede darse a la inversa, como con una aplicación que en un principio fuese muy buena y recomendada acabe empeorando con el tiempo. Con el sistema antiguo de valoraciones, aunque la app empeore mucho seguían contándose igual las valoraciones antiguas que le daban un valor total más alto del que quizá mereciesen.

Esto es algo que de una manera u otra es injusto, tanto para los desarrolladores que quieren que se valoren los cambios y mejoras de sus juegos y apps como para los usuarios que quieren tener una valoración actualizada con la calidad actual. Por eso, Google anunció que iba a cambiarla, y ahora ya está empezando a funcionar el nuevo método.

Cómo funcionan las nuevas notas de Google Play

Con la nueva forma de dar notas a las aplicaciones y juegos de Google Play, ahora se tienen más en cuenta las notas más actuales restándole peso a las más antiguas. Con este cambio, se han recalculado las notas de las aplicaciones que ves en la tienda de apps, y puedes tener una visión más actual sobre su estado.

Por ejemplo si una aplicación ha empezado con buen pie y recibiendo buenas notas, estas no repercutirán tanto en su resultado final si con el tiempo ha empeorado y las notas han empezado a ser malas. Lo mismo pasa al revés, si una aplicación o juego ha ido mejorando ya no se verá lastrada por las valoraciones negativas que pudiera tener en un mal inicio.

Google no ha hecho público cómo calcula la nueva media basándose en las valoraciones más recientes. Algunos expertos apuntan a que podría ser con una proporción del 90% del peso para las valoraciones de los últimos 30 días y el 10% para las más antiguas, pero no hay nada confirmado ni claro porque no son datos públicos.

Usuarios de Reddit también han detectado que las aplicaciones con pocas descargas tienen unas valoraciones casi idénticas con el nuevo método que con el viejo, por lo que se especula que lo que se tenga en cuenta es un número determinado de valoraciones. Algunos desarrolladores han investigado los cambios y apuntan a que podría encajar el que se valorasen las 100 últimas notas que se le han dado a una app.

Sin embargo, estos desarrolladores también advierten de que lo más seguro es que no sea un algoritmo lineal a la hora de calcular el total. Esto quiere decir que no sería lógico que simplemente se calculase en base a las últimas 100 valoraciones, sino que también se tuvieran en cuenta otros factores que podrían ir desde el tiempo pasado en la app por los usuarios hasta el hecho de que la valoración esté acompañada o no de una reseña.