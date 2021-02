Radio Garden: un genial mapa interactivo para viajar por el mundo a través de las radios locales

Con un simple clic, poder escuchar las emisores locales de cualquier parte del mundo. Es lo que nos propone Radio Garden, una genial página web que todo amante de la radio debería conocer. Desde las emisores nacionales de Madrid o Bilbao, hasta las de Roma, Milán o Múnich. Pero también las de Hong Kong, Osaka o Vladivostok. Miles de radios locales reunidas en una misma página y accesibles rápidamente.

Radio Garden fue creado por el equipo Studio Puckey & Moniker en 2016. Radio Garden nace en Ámsterdam, como parte de un proyecto del 'Netherlands Institute for Sound and Vision'. Estamos ante un trabajo sin ánimo de lucro donde se utilizan varias tecnologías open source, desde CesiumJS, una librería abierta JavaScript, hasta React. Si todavía no la habéis abierto, os recomendamos que os sumerjáis en ella y paséis de una a otra.

Pese al auge del streaming, la radio sigue viva y es una gran fuente de inspiración y entretenimiento. Es también una vía por la cual acceder a información muy centrada en los lugares por donde se transmite. Cada región tiene sus frecuencias y radio asociadas a ellas, pero no siempre es fácil encontrarlas. Con Radio Garden, tenemos una herramienta para explorar las radios más conocidas de cada ciudad. Un mapa interactivo con miles de puntos donde podremos hacer clic y acceder tanto a la radio principal, como al resto de radios locales asociadas a ese lugar.

This is the COOLEST. A Google Earth-type representation of the planet. Every green dot is a radio station. Click any dot to listen in. It’s like cultural teleportation. You could spend hours with this thing… https://t.co/rdEHUUfgvk pic.twitter.com/VJgyzVClJD