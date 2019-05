Pokémon Sleep, el próximo juego de Nintendo para móviles recompensará al jugador por dormir

Pokémon Go fue un éxito mucho mayor del esperado. La mecánica del juego impulsaba a los jugadores a moverse más para cazar criaturas y avanzar en el juego. El juego, que llegó en 2016, aún cuenta con numerosos usuarios, aunque desde Nintendo tienen preparado un segundo proyecto. Si Pokémon Go estaba diseñado para caminar, Pokémon Sleep está diseñado para dormir y mejorar los hábitos de sueño.

Aunque cueste de creer, Pokémon Sleep recompensará al jugador por, literalmente, dormir. El juego, que estará disponible para Android e iOS, analizará las horas de sueño del jugador para convertirlas en entrenamiento dentro del juego. No se han dado muchos detalles más al respecto, se espera que se anuncien más datos sobre la mecánica del juego en una fecha próxima.

De momento la compañía tan sólo ha mostrado el trailer del juego y la idea principal alrededor de la cual funcionará. El juego llegará en algún momento de 2020 y será Select Button, los creadores de Pokémon: Magikarp Jump, quienes desarrollarán el juego tanto para dispositivos Android como para iPhone.

Pokémon Go Plus +: el dispositivo para monitorizar el sueño

El juego no llegará sólo, sino que lo hará acompañado de un nuevo dispositivo externo. Si Pokémon Go Plus era el complemento para Pokémon Go, Pokémon Go Plus + es el complemento de Pokémon Sleep.

El dispositivo, desarrollado por Nintendo, tiene forma de disco y se comporta de forma similar a Pokémon Go Plus. Es decir, servirá para almacenar un pokémon dentro de él, que alertará a los jugadores de Pokéstops cercanos. Aunque no se limita a eso, también sirve para monitorizar el sueño del jugador. Gracias a un accelerómetro interno podrá rastrear cuándo el usuario está dormido y durante cuánto tiempo lo hace. Falta por ver cómo se las ingenia Nintendo para saber cuándo realmente estás dormido y cuándo simplemente lo dejas sobre una mesa.

De momento no hay precio final del Pokémon Go Plus +, ni tampoco fecha de lanzamiento. Seguramente se produzca de forma simultánea con la llegada de Pokémon Sleep a iOS y Android, es decir, en algún momento de 2020.

Pokémon Home, el servicio en la nube para sincronizar los pokémon obtenidos en diferentes juegos.

Junto a estos dos anuncios The Pokémon Company también ha dado a conocer Pokémon Home, un servicio en la nube para sincronizar, almacenar y compartir todas las criaturas obtenidas en los dferentes juegos de Pokémon en distintas plataformas. La compañía ta

