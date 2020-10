No más música de ascensor: Google Assistant ya puede atender una llamada en espera y avisarnos cuando nos atienda un operador

Google acaba de anunciar una nueva y peculiar función para su app de teléfono en Android: "Hold for me". Su funcionamiento es bastante curioso, ya que básicamente consiste en que Google Assistant se quede pendiente de una llamada en espera y nos avise cuando un operador humano la descuelgue y pueda atendernos.

Por el momento, como siempre suele sucede con este tipo de funciones, solo funciona en Estados Unidos. "Hold for me", además, está en fase de pruebas y solo disponible en los nuevos Google Pixel 5 y Pixel 4a (5G), aunque la empresa tiene intención de "llevar la función a más personas en los próximos meses". Recordemos que la app de teléfono de Google está disponible en Android y se puede instalar en casi cualquier smartphone actual.

"Hola, gracias por la espera"

Es relativamente frecuente que cuando llamamos a una empresa nos pongan en espera y, mientras esperamos a que un operador nos atienda, suene música de fondo. Hay llamadas más largas y más cortas, pero sean dos minutos o media hora, nos toca a nosotros estar pendientes de cuándo un operador descuelga y nos atiende. De hecho, desde Google aseguran que solo la semana pasada los estadounidenses pasaron más de 10 millones de horas a la espera durante llamadas a empresas.

La idea de Google es que el usuario pueda seguir haciendo cosas mientras le atienden y que sea Google Assistant el que se quede a la espera. Cuando el operador descuelgue la llamada, Google Assistant avisará al usuario con vibración, sonido y un mensaje en la pantalla. El usuario solo tiene que pulsar un botón y volverá a la llamada automáticamente.

Esta tecnología está basada en Google Duplex, una tecnología que ya hemos visto en acción. La empresa de Mountain View explica que "Hold for me" no solo reconoce la música de retención, "sino que también entiende la diferencia entre un mensaje grabado y un representante en línea".

Google asegura que el audio se procesa en local y que no es necesaria una conexión de datos o WiFi

Hay melodías de espera que tienen mensajes de voz como "Le agradecemos la espera, enseguida le atenderemos" y, según Google, su IA es capaz de diferenciar entre este tipo de mensajes y la voz de una persona. Cuando el operador descuelgue, Assistant hablará con él y le pedirá que espere un momento mientras el usuario atiende la llamada.

En lo referente a la privacidad, Google afirma que esta función es opcional (es decir, se puede desactivar) y que todo el procesamiento de audio se ejecuta en local. "El audio se procesa por completo en tu dispositivo y no requiere una conexión WiFi o de datos". Aseguran que "no se compartirá audio de la llamada con Google ni se guardará en su tu cuenta de Google a menos que decida explícitamente compartirlo y ayudar a mejorar la función".

