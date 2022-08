El navegador interno de Instagram y TikTok puede espiar lo que hacemos en cualquier web. Hay poca solución

Felix Krause, un investigador, ha descubierto que aplicaciones como Instagram, Facebook o TikTok pueden potencialmente rastrear cualquier cosa que hagamos en una página web que estemos viendo en los navegadores integrados en sus aplicaciones móviles. Aunque Google y Apple están haciendo mucho por limitar el seguimiento que una aplicación o web puede hacer de nosotros en cuanto al uso de cookies o de identificadores, la realidad es que técnicamente hay partes que escapan de su control.

Y estas aplicaciones se aprovechan de algo que manejan en los sistemas operativos móviles: los navegadores integrados. A diferencia de aplicaciones como WhatsApp, Twitch, Spotify o Slack, que por defecto abren Chrome o Safari, los navegadores del sistema, TikTok o Instagram usan un navegador propio. Y es con ellos donde pueden elegir no alterar las webs que visitamos a través de ellos, o bien modificar su funcionamiento y/o apariencia con inyección de JavaScript. Veamos qué supone.

Un vistazo a… 21 TRUCOS DE INSTAGRAM - ¡Tutorial con todos los secretos!

Saber cada paso que das en una web (y potencialmente recopilarlo)

A la izquierda podemos ver todo lo que puede hacer el código que Instagram inyecta. En el centro, podemos ver cómo evitar este rastreo: eligiendo abrir con el navegador, en este caso Safari. A la derecha, vemos cómo la web abierta en Safari no detecta inyección de código, como debería ser.

Si te preocupa qué puede hacer cada navegador integrado al visitar una web, Krause ha creado InAppBrowser.com, una web de código abierto con la que podemos explorar si las aplicaciones inyectan código JavaScript, y qué son capaces de detectar en nuestra pantalla. Es la web que hemos utilizado para las capturas.

Según Krause, cuando abrimos un enlace que por ejemplo nos envían por mensaje directo en Instagram, o cuando pinchamos en un anuncio que nos interesa, su navegador ejecuta la mencionada inyección de JavaScript.

Al principio, Krause decía que el código no hacía cosas como hacer seguimiento de enlaces que pulsábamos, etc, pero después menciona que tras mejorar la detección de JavaScript, ha encontrado que es capaz de detectar cada toque en un enlace, imagen y otros componentes, así como la selección de un campo de texto, etc.

El investigador también recuerda "El hecho de que una aplicación inyecte JavaScript en sitios web externos no significa que la aplicación esté haciendo algo malicioso". El problema es que no podemos saberlo. Lo que sí podemos saber es que a través de Safari, Chrome o de las extensiones que se puede utilizar de estos navegadores para tener una apariencia de navegador integrado, estos problemas no existen.

Según Meta contó a Krause, reconocen estar ejecutando código. Sin embargo, argumentan que el código JavaScript que están inyectando (pcm.js) lo usan para respetar las decisiones de los usuarios en torno a App Tracking Transparency, la política que Apple tiene desde iOS 14.5 para impedir que las aplicaciones nos rastreen.

Esto es todo lo que Instagram puede saber de una web con el código que inyecta. Lo cual no quiere decir que efectivamente lo recopilen.

En el caso de TikTok, Krause ha detectado que la red social puede, a través de su navegador integrado, ver cada introducción de texto que ocurre en una página web abierta con él. También puede ver cada botón, enlace o imagen que se toca en pantalla, y cuenta con una función para detectar detalles sobre los elementos que se han tocado.

Como en el caso de Instagram, no podemos saber si TikTok realmente obtiene la información potencial que podría conseguir con dichas herramientas, y si en el caso de hacerlo aplican tratamiento sobre ellas. Lo que sabemos es que tienen posibilidad de hacerlo por no utilizar el navegador por defecto e introducir modificaciones. Según el medio Forbes, la compañía reconoce que las funciones existen y que inyectan código, a la vez que afirman que no las usan. Según declaró la portavoz, Maureen Shanahan:

"Al igual que otras plataformas, usamos un navegador integrado la aplicación para brindar una experiencia de usuario óptima, pero el código JavaScript en cuestión se usa solo para depurar, solucionar problemas y supervisar el rendimiento de esa experiencia, como verificar cómo de rápido carga una página o si falla".

Según recoge Motherboard, un portavoz de TikTok les ha contado lo siguiente:

"Las conclusiones del informe sobre TikTok son incorrectas y engañosas. El investigador dice específicamente que el código JavaScript no significa que nuestra aplicación esté haciendo algo malicioso, y admite que no tiene forma de saber qué tipo de datos recoge nuestro navegador in-app. Al contrario de lo que afirma el informe, no recopilamos pulsaciones de teclas o entradas de texto a través de este código, que se utiliza únicamente para depurar, solucionar problemas y supervisar el rendimiento".

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Qué podemos hacer los usuarios

Abrir los enlaces de Instagram en Safari o en otro navegador es la solución para evitar el potencial rastreo de las aplicaciones.

Ante la posibilidad de que lo que hacemos sea registrado, quien realmente se preocupe de su privacidad (o al menos quiera protegerla lo máximo posible), lo que puede hacer es abrir los enlaces fuera de los navegadores internos.

Es decir, cuando exista un botón de "Abrir en Safari" o "Abrir en Chrome", lo ideal es usar ese botón, sobre todo vi el contenido que vamos a ver es más sensible para nosotros de la cuenta. Si no existe dicha posibilidad, lo ideal es copiar el enlace, y abrirlo manualmente fuera. Algunas aplicaciones nos dejan elegir con qué navegador abrir los enlaces desde su aplicación, pero son pocas.

Esto es lo que la herramienta de Krause nos dice sobre el navegador interno de TikTok.

El problema es que, por ejemplo, TikTok ni siquiera permite la opción de "Abrir en Safari", con lo que los usuarios tenemos algo menos de libertad de actuación.

Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con TikTok y Meta para conocer su versión. Actualizaremos el artículo cuando recibamos una respuesta.