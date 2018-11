Microsoft rediseña los iconos de Office con su nuevo lenguaje de diseño más limpio, moderno y atractivo

Los iconos de Microsoft Office recibieron su último lavado de cara en 2013. Ahora, tras la llegada de Windows 10 y su nuevo lenguaje de diseño, conocido como Fluent Design, la compañía ha decidido cambiar el pack de iconos de las famosas aplicaciones que integran la suite ofimática.

Con este cambio, y según la misma Microsoft, se busca que Office refleje su nuevo carácter colaborativo y de multiplaforma, con lo que busca crear un sello de identidad más allá de Windows y que sea reconocido tanto en Mac, como iOS y Android.

Adoptando el tan de moda "diseño plano", el equipo de diseño de Microsoft hizo que cada icono resaltara en dos capas: una para la letra, que es la identidad de la aplicación junto a su color; y otra para el fondo, que enfatiza de forma sencilla en qué consiste la tarea de dicha aplicación. Las únicas excepciones son el caso de OneDrive, que mantiene la forma de una nube, y Skype, donde su famosa 'S' acapara toda la atención.

Jon Friedman, director de diseño en Microsoft, explica que con esto se permite "mantener la familiaridad y al mismo tiempo enfatizar la simplicidad cuando estamos dentro de la aplicación". Lo interesante de todo, es que a pesar del cambio, que es un respiro de aire fresco, los iconos se perciben familiares y son fáciles de reconocer.

Como curiosidad, 'Jaws' Novet destaca el hecho de que Microsoft mató la letra 'L' en el anterior cambio en 2013 para el icono de Excel, que servía como complemento a la 'X' y ayudaba con la pronunciación (en inglés) 'XL' = 'Excel'. Pues dentro de estos nuevos cambios parece que la 'L' no regresará nunca más.

for many years the Microsoft Excel icon used the letter X with a L sort of hidden in the background (XL sounds like Excel, .XLS format). the 2013 icon did away with the L. today's new Excel icon does not restore the L. i guess the L is never coming back https://t.co/2ExqbYPKVe pic.twitter.com/aLqSPVBHbK