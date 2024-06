Me paso todo el día escuchando música: así utilizo Spotify para no repetirme y descubrir nuevas canciones

Nunca olvidaré la gran respuesta de mi amigo Jose ante la eterna pregunta de ¿y tú qué escuchas?: "yo escucho de todo. Del 'Mutter', del 'Sehnsucht' o del 'Reise, Reise'". No vamos a engañarnos, cada cuál tiene sus gustos. Casi siempre acabamos volviendo a las eternas canciones que nos encantan y que no podemos parar de escuchar en bucle. Pero de vez en cuando hay que abrir la mente para descubrir nuevos grupos. No es fácil, lo sé. Por ello aquí os dejo mi experiencia con Spotify para descubrir nuevas canciones.

Llevo pagando Spotify Premium toda la vida. Por lo menos unos 15 años. Siempre digo que es mi relación más estable. Por lo menos ocho horas todos los días escuchando música mientras trabajo. Muchas semanas soy un disco rayado, pero afortunadamente me he acostumbrado a aprovechar algunas de las herramientas que ofrece el servicio de streaming para encontrar música diferente. Obviamente siempre dentro de unos límites.

Desde la pestaña de 'Buscar' tenemos acceso directo a las listas de géneros y mejores éxitos. De todas estas listas personalizadas hay dos que me gustan especialmente.

La primera de ellas es 'Descubrimiento semanal'. Es quizás la lista de reproducción con el algoritmo más afinado en función de nuestros gustos. Cada lunes tendremos un listado de 30 canciones que nos podrían gustar y no hemos escuchado todavía. Aquí tenemos desde canciones de grupos que hemos escuchado muy poco hasta grupos nuevos similares a los que habitualmente escuchamos. No se trata de canciones nuevas, sino simplemente canciones imprescindibles que por cualquier razón no hemos escuchado hasta la saciedad.

Me encanta cuando el Descubrimiento semanal me pone una canción que ya me sonaba, pero que no conocía el título. Esos pequeños momentos de ilusión que merecen tanto la pena.

La segunda de las listas recomendadas que más utilizo es 'Radar de Novedades'. Aquí encontramos todos los viernes nuevas canciones que han sacado algunos de los grupos que escucho. El clásico single de un nuevo disco o ese grupo que hace tiempo que no escuchas que casualmente han vuelto a la vida después de varias décadas de ultratumba.

La opción manual, que también está ahí, es el redescubrir viejos álbumes de la discografía de algún artista que nos guste. Muchas veces tenemos muy escuchadas algunas canciones, pero no todo el disco. El 'British Steel' es un álbum épico más allá de 'Breaking the Law'.

Si ya va siendo hora de cambiar de grupo, una opción imprescindible de Spotify es la de "Sus fans también escuchan". Puedes seleccionar uno de tus grupos favoritos y te recomienda algunos similares. Viene bien para descubrir nuevos grupos. Me encanta cuando me recomienda un grupo nuevo que recuerdo haberlo visto en algún cartel de festival.

El algoritmo de Spotify está muy bien entrenado y no puedo olvidarme de dos funciones que suelen acertar bastante. La primera es la de "Radio", basadas en un artista concreto. Es perfecto cuando quieres escuchar un grupo muy particular, pero no hace falta que el 100% sea ese grupo. Total, si me cuelan una canción de Airbourne en la radio de ACDC no creo ni que me dé cuenta.

La otra opción son los "Mix". Aquí Spotify lo utiliza como cajón de sastre. Hay mixes de todo lo que queramos. Los Mix Diario del uno al tres seguramente los tengamos muy trillados, pero los Mix Diario 4, 5 o 6 suelen ser ideales para escuchar esas canciones que te encantan, pero no repites tanto.

Hay muchos más mixes a lo largo de la aplicación. Por géneros, por épocas, basados en estados de ánimo... en ocasiones me dejo llevar por un titular sugerente de uno de estos mixes y miro a ver qué tal.

Uno que también me gusta, porque al final soy un nostálgico, es el de 'Cápsula del tiempo'. Te devuelve a aquellas canciones que escuchabas cuando eras adolescente, porque aunque nos cueste reconocerlo siguen siendo nuestras favoritas.

Y dejo para el final las propias listas de reproducción. Aquí cada uno tendrá su propia colección. Spotify, al ser una red social también, nos permite compartir listas con amigos y ver en algunos caso lo que están escuchando nuestros conocidos.

En el momento de crear listas también tenemos un algoritmo de sugerencias muy bueno. A medida que añadimos nuevas canciones a la lista, nos recomienda algunas similares. Con esto podemos ir perfilando y creando de cero listas muy concretas. Esta sí, esta no. La interfaz es muy sencilla y lo cierto es que en pocos minutos puedes crear listas muy interesantes.

Y si hablamos de listas, que no falten las de los festivales. Cuando tengo un concierto o un festival pendiente, siempre me pongo la lista de reproducción para descubrir cuáles son las mejores canciones de los grupos que van a tocar. Las de los cabezas de cartel suelen ser conocidas, pero siempre hay algunos grupos que uno desconoce y se acaban convirtiendo en todo un descubrimiento.

Estos son mis trucos y mi forma de descubrir música, pero seguro que cada uno tenéis vuestro propio método. Sea como sea, larga vida a la música.

